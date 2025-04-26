تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5434 للشراء في تحديث 02:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26 أبريل الساعة 2:45 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5457 جنيهًا للبيع و5434 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5469 جنيهًا للبيع و5446 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 5002 جنيهًا للبيع و4981 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5013 جنيهًا للبيع و4992 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4775 جنيهًا للبيع و4755 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4785 جنيهًا للبيع و4765 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4093 جنيهًا للبيع و4076 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 3183 جنيهًا للبيع و3170 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2729 جنيهًا للبيع و2717 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2734 جنيهًا للبيع و2723 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 169736 جنيهًا للبيع و169025 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 356 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 170092 جنيهًا للبيع و 169381 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38200 جنيهًا للبيع و38040 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 38280 جنيهًا للبيع و38120 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3314.66 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3314.68 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 26 أبريل الساعة 2:45 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4755 جنيه للشراء، وللبيع 4775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23775 جنيه للشراء، وللبيع 23875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47550 جنيه للشراء، وللبيع 47750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118875 جنيه للشراء، وللبيع 119375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 237750 جنيه للشراء، وللبيع 238750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 475500 جنيه للشراء، وللبيع 477500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 713250 جنيه للشراء، وللبيع 716250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 951000 جنيه للشراء، وللبيع 955000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1188750 جنيه للشراء، وللبيع 1193750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.