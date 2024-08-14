ارتفاع بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 04:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:15 مساءً. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في ميد بنك حيث ارتفع الدولار الأمريكي بمقدار 13 قرشًا ليصل إلى 49.58 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.03 جنيها، وللبيع 49.17 جنيها.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.45 جنيها، وللبيع 49.55 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

بنك البركة: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.45 جنيها، وسعر البيع 49.55 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.05 جنيها، وسعر البيع 49.15 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدولار الأمريكي يسجل 49.35 جنيها للشراء و 49.45 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: الدولار الأمريكي يسجل 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.05 جنيها، وسعر البيع 49.15 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.15 جنيها، وللبيع 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.10 جنيها، وسعر البيع هو 49.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.05 جنيها، وسعر البيع 49.15 جنيها.

بنك HSBC: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.05 جنيها، وسعر البيع 49.15 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.