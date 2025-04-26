تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5434 للشراء في تحديث 03:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ السبت 26 أبريل الساعة 3:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5457 جنيهًا للبيع و5434 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5463 جنيهًا للبيع و5440 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 5002 جنيهًا للبيع و4981 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4775 جنيهًا للبيع و4755 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 4093 جنيهًا للبيع و4076 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4097 جنيهًا للبيع و4080 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3183 جنيهًا للبيع و3170 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3187 جنيهًا للبيع و 3173 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2729 جنيهًا للبيع و2717 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2731 جنيهًا للبيع و2720 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 169736 جنيهًا للبيع و169025 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 169914 جنيهًا للبيع و169203 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 38200 جنيهًا للبيع و38040 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38240 جنيهًا للبيع و38080 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 26 أبريل الساعة 3:25 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4755 جنيه للشراء، وللبيع 4775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23775 جنيه للشراء، وللبيع 23875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47550 جنيه للشراء، وللبيع 47750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118875 جنيه للشراء، وللبيع 119375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237750 جنيه للشراء، وللبيع 238750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 475500 جنيه للشراء، وللبيع 477500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 713250 جنيه للشراء، وللبيع 716250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 951000 جنيه للشراء، وللبيع 955000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1188750 جنيه للشراء، وللبيع 1193750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.