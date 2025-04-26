سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24 السبت 26 أبريل 2025: جدول تفصيلي

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24 في تقرير ضمن تقاريرنا عن سعر السبائك اليوم، حيث نوضح في جدول مفصل سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24 وسعر باقي السبائك في مختلف الجرامات والعيارات كذلك، ونوضح كذلك سعر السبائك اليوم في السعودية، لذلك يمكنك متابعة كافة التفاصيل حول السبائك الذهبية في مصر والسعودية في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24

وصل سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24 وباقي السبائك للمستوى الموضح في الجدول:

الأوزان السعر بالجنيه مصري السعر بالدولار 50 جرام – عيار 24 271,939.90 5,336.29 50 جرام – عيار 22 249,278.27 4,891.60 50 جرام – عيار 21 237,947.45 4,669.25 50 جرام – عيار 20 226,616.63 4,446.91 50 جرام – عيار 18 203,954.99 4,002.22 1 كيلو – عيار 24 5,438,798.09 106,725.70 1 كيلو – عيار 22 4,985,565.34 97,831.90 1 كيلو – عيار 21 4,758,948.97 93,385.00 1 كيلو – عيار 20 4,532,332.59 88,938.10 1 كيلو – عيار 18 4,079,099.84 80,044.30 10 جرام – عيار 24 54,387.98 1,067.26 10 جرام – عيار 22 49,855.65 978.32 10 جرام – عيار 21 47,589.49 933.85 10 جرام – عيار 20 45,323.33 889.38 10 جرام – عيار 18 40,791.00 800.44 1 جرام – عيار 24 5,438.80 106.73 1 جرام – عيار 22 4,985.57 97.83 1 جرام – عيار 21 4,758.95 93.39 1 جرام – عيار 20 4,532.33 88.94 1 جرام – عيار 18 4,079.10 80.04 5 جرام – عيار 24 27,193.99 533.63 5 جرام – عيار 22 24,927.83 489.16 5 جرام – عيار 21 23,794.74 466.93 5 جرام – عيار 20 22,661.66 444.69 5 جرام – عيار 18 20,395.50 400.22 100 جرام – عيار 24 543,879.81 10,672.57 100 جرام – عيار 22 498,556.53 9,783.19 100 جرام – عيار 21 475,894.90 9,338.50 100 جرام – عيار 20 453,233.26 8,893.81 100 جرام – عيار 18 407,909.98 8,004.43 20 جرام – عيار 24 108,775.96 2,134.51 20 جرام – عيار 22 99,711.31 1,956.64 20 جرام – عيار 21 95,178.98 1,867.70 20 جرام – عيار 20 90,646.65 1,778.76 20 جرام – عيار 18 81,582.00 1,600.89

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سعر السبائك اليوم في السعودية

سجل سعر السبائك اليوم في السعودية المستوى الموضح التالي:

الأوزان متوسط السعر بالريال السعودي سبيكة ذهب 1 جرام 555.93 سبيكة ذهب 2.5 جرام 1,261.09 سبيكة ذهب 5 جرام 2,351.25 سبيكة ذهب 10 جرام 4,496.75 سبيكة ذهب 15.55 جرام (نصف أونصة) 6,853.4 سبيكة ذهب 20 جرام 8,741.98 سبيكة ذهب 31.1 جرام (1 أونصة) 13,417.75 سبيكة ذهب 50 جرام 21,455.07 سبيكة ذهب 100 جرام 42,412.21 سبيكة ذهب 116.6 جرام (10 تولة) 49,418.1 سبيكة ذهب 250 جرام (ربع كيلو) 105,541.19 سبيكة ذهب 500 جرام (نصف كيلو) 210,409.93 سبيكة ذهب 1000 جرام (كيلو) 416,885.21

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سعر الذهب اليوم بالجنيه والدولار

بينما وصل سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري والدولار الأمريكي آخر تحديث في السوق العالمي المستويات الموضحة:

الجرامات الذهبية السعر بالجنيه المصري السعر بالدولار الأمريكي السعر الموضح بدون مصنعيه جرام الذهب عيار 24 5,429.61 106.69 جرام الذهب عيار 22 4,977.15 97.80 جرام الذهب عيار 21 4,750.91 93.35 جرام الذهب عيار 20 4,524.68 88.91 جرام الذهب عيار 18 4,072.21 80.02 جرام الذهب عيار 16 3,619.74 71.13 جرام الذهب عيار 14 3,167.27 62.24 جرام الذهب عيار 12 2,714.81 53.35 جرام الذهب عيار 10 2,262.34 44.45

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