بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء 26 أبريل 2025 : تحديث شامل لأسعار الفراخ

تشهد بورصة الدواجن في مصر اليوم السبت 26 أبريل 2025، حالة من التذبذب في أسعار الفراخ البيضاء، حيث سجل سعر كيلو الفراخ في المزارع تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 78 جنيهًا للكيلو، وهو انخفاض بقيمة جنيهان عن الأسعار السابقة. أما في المحلات والأسواق، فتراوح سعر الكيلو بين 83 إلى 93 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة حسب المنطقة والتاجر، ما يعكس طبيعة السوق التي تتأثر بعوامل العرض والطلب وتكاليف النقل والتوزيع.

بالنسبة لأنواع الدواجن الأخرى، فقد سجلت الفراخ الساسو نفس سعر الفراخ البيضاء في المزارع وهو 78 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعرها في المحلات بين 83 إلى 93 جنيهًا للكيلو، مع تراجع مماثل في الأسعار. أما الفراخ البلدي فقد استقرت أسعارها في الأسواق عند حوالي 118 جنيهًا للكيلو، مما يعكس الطلب المستمر على هذا النوع الذي يتميز بنكهة مميزة وقيمة غذائية عالية.

فيما يخص الفراخ البانيه، وهي من المنتجات ذات الطلب المرتفع في السوق المصري، فقد تراوح سعر صدور الفراخ بين 200 إلى 210 جنيهات للكيلو، مع اختلافات حسب المناطق والأسواق التي تباع فيها هذه المنتجات. هذا السعر يعكس ارتفاع تكلفة الإنتاج والتصنيع مقارنة بالدواجن الكاملة.

من الجدير بالذكر أن أسعار الدواجن في السوق المصري تختلف من تاجر إلى آخر، حيث يضيف كل تاجر هامش ربح خاص به بناءً على موقعه الجغرافي وتكاليف النقل، مما يؤدي إلى فروقات في الأسعار بين المحافظات المختلفة. في محافظة المنوفية، على سبيل المثال، سجلت أسعار الفراخ البيضاء استقرارًا عند 85 جنيهًا للكيلو، والفراخ البلدي عند 120 جنيهًا، مما يعكس حالة الاستقرار النسبي في بعض المناطق.

تتأثر أسعار الدواجن أيضًا بعوامل موسمية وتقلبات في أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج، وهو ما يجعل بورصة الدواجن مرآة تعكس حالة السوق بشكل مباشر. ورغم التراجع الطفيف في أسعار الفراخ البيضاء اليوم، إلا أن الطلب عليها لا يزال مرتفعًا بسبب اعتماد الأسر المصرية عليها كوجبة رئيسية يومية.

في الختام، يمكن القول إن بورصة الدواجن اليوم 26 أبريل 2025، تعكس حالة من التوازن النسبي مع تراجع طفيف في أسعار الفراخ البيضاء والساسو، واستقرار نسبي في أسعار الفراخ البلدي والبانيه. هذا التحديث يساعد المستهلكين والتجار على اتخاذ قراراتهم الشرائية بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة، مما يعزز شفافية السوق ويقلل من تقلبات الأسعار المفاجئة. هذا المقال يوفر رؤية شاملة حول أسعار الدواجن في مصر اليوم، ويعد مرجعًا مهمًا لكل من يرغب في متابعة حركة السوق واتجاهات الأسعار في قطاع الدواجن الحيوي.