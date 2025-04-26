ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5440 للشراء في تحديث 05:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26 أبريل الساعة 5:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5463 جنيهًا للبيع و5440 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5451 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 5008 جنيهًا للبيع و4987 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4997 جنيهًا للبيع و4976 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4780 جنيهًا للبيع و4760 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4770 جنيهًا للبيع و4750 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4097 جنيهًا للبيع و4080 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3187 جنيهًا للبيع و3173 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2731 جنيهًا للبيع و2720 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2726 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 169914 جنيهًا للبيع و169203 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 169559 جنيهًا للبيع و 168848 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38240 جنيهًا للبيع و38080 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 38160 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 26 أبريل الساعة 5:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4760 جنيه للشراء، وللبيع 4780 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23800 جنيه للشراء، وللبيع 23900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47600 جنيه للشراء، وللبيع 47800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 119000 جنيه للشراء، وللبيع 119500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 238000 جنيه للشراء، وللبيع 239000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 476000 جنيه للشراء، وللبيع 478000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 714000 جنيه للشراء، وللبيع 717000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 952000 جنيه للشراء، وللبيع 956000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1190000 جنيه للشراء، وللبيع 1195000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.