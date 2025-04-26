سعر redmagic 10 air ريد ماجيك 10 اير مواصفات هاتف الألعاب الخفيف والقوي في السوق

في عالم هواتف الألعاب، تبرز سلسلة ريد ماجيك كخيار مفضل للكثير من المستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وتجربة لعب سلسة. هاتف ريد ماجيك 10 اير الذي تم إطلاقه في ابريل 2025 يقدم توازناً بين القوة والخفة، حيث يجمع بين معالج قوي وبطارية ضخمة وتصميم أنيق مع وزن خفيف نسبياً مقارنة بنماذج أخرى في نفس الفئة.

سعر ريد ماجيك 10 اير

يبدأ سعر ريد ماجيك 10 اير في السوق العالمي من حوالي 569 يورو، ما يعادل تقريباً 11000 جنيه مصري حسب سعر الصرف الحالي. في مصر، يتوفر الهاتف بنسخ مختلفة من حيث الذاكرة والتخزين، حيث تبدأ النسخة الأساسية 12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين بسعر يقارب 10000 جنيه، بينما النسخة الأعلى 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين تصل إلى حوالي 14000 جنيه.

الفرق في السعر يعكس اختلاف المواصفات والذاكرة، كما يتأثر السعر بعوامل مثل الضرائب والرسوم الجمركية وتكاليف التوزيع داخل السوق المحلي.

التصميم والشاشة

يتميز ريد ماجيك 10 اير بتصميم عصري أنيق مصنوع من سبائك الألومنيوم والزجاج مع وزن 205 جرام فقط، وسمك 7.9 ملم، مما يجعله هاتفًا خفيفًا نسبيًا مقارنة بهواتف الألعاب الأخرى الثقيلة. الهاتف متوفر بثلاثة ألوان رئيسية هي الأسود والأبيض والبرتقالي.

الشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.8 بوصة بدقة 1116×2480 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وألوان زاهية وسطوع يصل إلى 1600 شمعة، وهي مناسبة تمامًا للألعاب ومشاهدة الفيديوهات بجودة عالية.

الأداء والمعالج

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، وهو معالج ثماني النواة بتقنية تصنيع 4 نانومتر، يقدم أداءً قويًا في الألعاب والتطبيقات الثقيلة مع استهلاك منخفض للطاقة. كما يأتي الهاتف بذاكرة رام من نوع LPDDR5X بسعات 12 أو 16 جيجابايت، وتخزين داخلي من نوع UFS 4.0 بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

يحقق الهاتف نتائج مرتفعة في اختبارات الأداء مثل Antutu التي سجلت حوالي 1.9 مليون نقطة، مما يؤكد قوته في تشغيل الألعاب الحديثة بأعلى إعدادات دون تقطيع.

الكاميرا والتصوير

يأتي ريد ماجيك 10 اير بكاميرا خلفية مزدوجة، حيث الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة واسعة ƒ/1.88، مدعومة بتقنيات تثبيت الصورة البصرية وتصوير الفيديو بدقة 4320 بكسل، بالإضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية 50 ميجابكسل أخرى. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجابكسل تحت الشاشة، ما يوفر تجربة تصوير سيلفي مميزة دون التأثير على تصميم الشاشة.

البطارية والشحن

يمتاز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، ما يسمح بشحن الهاتف بالكامل في وقت قصير جدًا. هذه البطارية الكبيرة تضمن ساعات طويلة من اللعب المتواصل أو الاستخدام المكثف دون الحاجة للقلق بشأن نفاد الشحن.

ميزات إضافية

دعم شبكات الجيل الخامس 5G مع تغطية واسعة لأكثر من 15 نطاقًا مختلفًا.

نظام تبريد متطور مخصص للألعاب للحفاظ على درجة حرارة الهاتف منخفضة أثناء الاستخدام المكثف.

أزرار كتف مخصصة للألعاب توفر تحكمًا أفضل أثناء اللعب.

نظام تشغيل Android 15 مع واجهة RedMagic OS 10 التي تقدم تجربة مستخدم سلسة ومخصصة لعشاق الألعاب.

مقارنة سريعة مع ريد ماجيك 10 برو

بينما يأتي ريد ماجيك 10 برو بمعالج Snapdragon 8 Elite وشاشة بدقة أعلى ومواصفات متقدمة، فإن ريد ماجيك 10 اير يقدم خيارًا أخف وزنًا وأقل سمكًا مع سعر أقل، مما يجعله مناسبًا لمن يريد هاتف ألعاب قوي بسعر معقول دون التضحية بالأداء أو التجربة.

ريد ماجيك 10 اير هو هاتف ألعاب متكامل يجمع بين الأداء العالي والتصميم الخفيف والبطارية القوية، مع سعر منافس في السوق المصري والعالمي. يقدم الهاتف تجربة لعب ممتازة بفضل معالجه القوي وشاشته السلسة، إضافة إلى مزايا مثل أزرار الكتف والتبريد المتطور. لمن يبحث عن هاتف ألعاب متوازن بين السعر والأداء، يعد ريد ماجيك 10 اير خيارًا يستحق النظر. هذا التقرير يوفر نظرة شاملة تساعد المستهلكين على اتخاذ قرار شراء مبني على معلومات دقيقة ومحدثة حول سعر ومواصفات ريد ماجيك 10 اير في السوق الحالي.