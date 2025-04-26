تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5429 للشراء في تحديث 06:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم السبت 26 أبريل الساعة 6:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5451 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5463 جنيهًا للبيع و 5440 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4997 جنيهًا للبيع و4976 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5008 جنيهًا للبيع و4987 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4770 جنيهًا للبيع و4750 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4780 جنيهًا للبيع و4760 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4089 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4097 جنيهًا للبيع و4080 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3180 جنيهًا للبيع و3167 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2726 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 169559 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 169914 جنيهًا للبيع و169203 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 38160 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38240 جنيهًا للبيع و 38080 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 26 أبريل الساعة 6:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4750 جنيه للشراء، وللبيع 4770 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23750 جنيه للشراء، وللبيع 23850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47500 جنيه للشراء، وللبيع 47700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118750 جنيه للشراء، وللبيع 119250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 237500 جنيه للشراء، وللبيع 238500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 475000 جنيه للشراء، وللبيع 477000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 712500 جنيه للشراء، وللبيع 715500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 950000 جنيه للشراء، وللبيع 954000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1187500 جنيه للشراء، وللبيع 1192500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.