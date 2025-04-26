ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5434 للشراء في تحديث 09:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26 أبريل الساعة 9:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5457 جنيهًا للبيع و5434 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5451 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5002 جنيهًا للبيع و4981 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4997 جنيهًا للبيع و 4976 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4775 جنيهًا للبيع و4755 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4770 جنيهًا للبيع و4750 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4093 جنيهًا للبيع و4076 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4089 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3183 جنيهًا للبيع و3170 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3180 جنيهًا للبيع و3167 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2729 جنيهًا للبيع و2717 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 169736 جنيهًا للبيع و169025 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 38200 جنيهًا للبيع و38040 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 38160 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 26 أبريل الساعة 9:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4755 جنيه للشراء، وللبيع 4775 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23775 جنيه للشراء، وللبيع 23875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47550 جنيه للشراء، وللبيع 47750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118875 جنيه للشراء، وللبيع 119375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237750 جنيه للشراء، وللبيع 238750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 475500 جنيه للشراء، وللبيع 477500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 713250 جنيه للشراء، وللبيع 716250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 951000 جنيه للشراء، وللبيع 955000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1188750 جنيه للشراء، وللبيع 1193750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.