تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5429 للشراء في تحديث 10:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ السبت 26 أبريل الساعة 10:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5451 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5457 جنيهًا للبيع و 5434 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4997 جنيهًا للبيع و4976 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5002 جنيهًا للبيع و4981 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4770 جنيهًا للبيع و4750 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4775 جنيهًا للبيع و4755 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4089 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4093 جنيهًا للبيع و4076 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3180 جنيهًا للبيع و3167 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2726 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 169559 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 169736 جنيهًا للبيع و169025 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 38160 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38200 جنيهًا للبيع و 38040 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 26 أبريل الساعة 10:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4750 جنيه للشراء، وللبيع 4770 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23750 جنيه للشراء، وللبيع 23850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47500 جنيه للشراء، وللبيع 47700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118750 جنيه للشراء، وللبيع 119250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237500 جنيه للشراء، وللبيع 238500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 475000 جنيه للشراء، وللبيع 477000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 712500 جنيه للشراء، وللبيع 715500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 950000 جنيه للشراء، وللبيع 954000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1187500 جنيه للشراء، وللبيع 1192500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.