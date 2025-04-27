سعر الاونصة عالميا : الذهب يحبس أنفاس الأسواق.. قفزة مفاجئة في سعر الأونصة عالمياً!

شهدت أسواق الذهب العالمية يوم 27 أبريل 2025 حركة سعرية مثيرة للاهتمام وسط تفاعل العوامل الاقتصادية الجيوسياسية، حيث تراوح سعر الأونصة بين 3302 و3319 دولارًا أمريكيًا، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا مقارنة بأسابيع سابقة. هذا التقرير يستعرض التفاصيل الكاملة لحركة المعدن النفيس مع تحليل العوامل المؤثرة.

سعر الأونصة عالمياً اليوم

سجلت أونصة الذهب خلال تعاملات 27 أبريل 2025 تراجعًا ملحوظًا، حيث هبطت من 3332 دولارًا عند الافتتاح إلى 3302 دولارًا عند الإغلاق في بعض البورصات، بينما أشارت تقارير أخرى إلى تسوية عند 3319 دولارًا. هذا الانخفاض يأتي متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وتراجع الطلب الاستثماري على الملاذات الآمنة.

العوامل المحركة لأسعار الذهب العالمية

1. أداء الدولار الأمريكي

شهد الدولار تعافيًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأخير من أبريل 2025، مدعومًا بثبات أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع المخاوف التضخمية. العلاقة العكسية بين الذهب والعملة الخضراء كانت العامل الأبرز في الضغط على الأسعار.

2. التوترات التجارية الأمريكية-الصينية

رغم التهدئة النسبية في حرب الرسوم الجمركية، إلا أن تقارير “جيه بي مورجان” توقعت استمرار تأثير هذه الأزمات على المدى المتوسط، مع احتمال دفع الأسعار فوق 4000 دولار للأونصة بحلول 2026.

3. تحركات البنوك المركزية

أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) انخفاضًا حادًا في العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% أسبوعيًا، بينما تشير توقعات البنوك إلى استمرار الطلب المؤسسي بوتيرة 710 طن ربع سنويًا.

مقارنة بين التوقعات قصيرة وطويلة الأجل

الأفق القصير (2025)

تتوقع التحليلات استقرارًا نسبيًا حول مستوى 3300-3400 دولار للأونصة، مع احتمالية صعود إلى 3675 دولارًا بحلول الربع الرابع.

الرؤية متوسطة المدى (2026)

تشير تقديرات “جيه بي مورجان” إلى كسر حاجز 4000 دولار للأونصة في النصف الأول من 2026، مدعومة بسيناريوهات الركود الاقتصادي العالمي.

تأثير السعر العالمي على الأسواق المحلية

بالنسبة للسوق المصري:

سعر الجرام عيار 21: تراجع إلى 4760-4770 جنيهًا

الجنيه الذهب: استقر حول 38080-38160 جنيهًا

فارق السعر المحلي/العالمي: يعكس ضعف الجنيه المصري أمام الدولار

التحليل الفني لحركة الأونصة

المقاومة الرئيسية: 3350 دولارًا

الدعم القوي: 3280 دولارًا

تشير الأنماط الفنية إلى تكوين قناة هبوطية قصيرة المدى، مع إمكانية اختراق الاتجاه الصاعد في حال استعادة 3350 دولارًا.

استراتيجيات الاستثمار في الظروف الحالية

المضاربة اليومية: استغلال التقلبات بين 3300-3350 دولارًا

الشراء التراكمي: لاستفادة المستثمرين طويلي الأجل من المستويات الحالية

التحوط ضد المخاطر: عبر صناديق الذهب المتداولة (ETFs)

المراقبة اللحظية: عبر منصات مثل بلومبرج ورويترز

الذهب الرقمي: مستقبل التداول

تشهد العملات الذهبية المدعومة بالبلوك تشين نموًا ملحوظًا، حيث تتيح للمستثمرين امتلاك أجزاء من الأونصة بتكلفة منخفضة، مع إمكانية التداول على مدار الساعة.

التوقعات الموسمية للطلب

مع اقتراب مواسم الزواج في النصف الثاني من العام، يتوقع خبراء الصاغة:

زيادة الطلب الآسيوي: خاصة من الهند والصين

تحسن الأسعار المحلية: بفعل ارتفاع الطلب مع ثبات المعروض

مقارنة بين الذهب والأصول البديلة

الأصول العائد 2025 (متوقع) مستوى المخاطرة الذهب 5-8% متوسطة البورصات 10-15% عالية السندات 3-4% منخفضة العملات الرقمية 20-50% عالية جدًا