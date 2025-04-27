سعر البيض اليوم في مصر يكسر التوقعات .. مفاجآت جديدة في الأسواق!”

يعتبر البيض من أهم السلع الغذائية التي تحظى باهتمام كبير من المستهلكين في مصر، نظراً لدوره الأساسي في النظام الغذائي اليومي، وسهولة استخدامه في العديد من الوصفات. وفي هذا المقال سنقدم قراءة متجددة ومفصلة عن سعر البيض في السوق المصري اليوم 27 ابريل 2025، مع تحليل لأسباب التغيرات في الأسعار والعوامل المؤثرة عليها.

أسعار البيض في السوق المصري اليوم

شهدت أسعار البيض في مصر اليوم الأحد 27 ابريل 2025 استقراراً نسبياً بعد موجة من التذبذب خلال الفترة الماضية. حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر في السوق الجملة حوالي 100 جنيه، وتباع للمستهلك بسعر 110 جنيهات، بعد أن كانت تصل إلى 165-170 جنيهًا في فترات سابقة. أما البيض الأبيض، فقد تراوح سعر كرتونته بين 100 و110 جنيهات في السوق، مع سعر بيع للمستهلك يصل إلى 115 جنيهًا في بعض المناطق.

فيما يخص البيض البلدي، فقد شهد انخفاضاً أكبر، حيث سجل سعر كرتونته في المزرعة بين 80 و100 جنيه، ويباع للمستهلك بسعر يصل إلى 120 جنيهًا، مما يعكس تفضيل بعض المستهلكين لهذا النوع رغم ارتفاع سعره مقارنة بالبيض الأبيض والأحمر.

العوامل المؤثرة في أسعار البيض

1. الإنتاج المحلي والإكتفاء الذاتي

تتمتع مصر بإنتاج محلي قوي لبيض المائدة، حيث تغطي الإنتاجية المحلية نحو 97% من احتياجات السوق، بفضل استثمارات ضخمة في صناعة الدواجن تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 14 مليار بيضة سنوياً. هذا الإنتاج الكبير يساهم في استقرار الأسعار ويحد من تقلباتها الحادة.

2. دعم الدولة للقطاع الداجني

تقدم الحكومة المصرية دعماً فنياً ومالياً كبيراً لصغار المربين، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية على مزارع الدواجن وخامات الأعلاف، مما يعزز من قدرة المزارع على زيادة الإنتاج وتحسين جودته. كما تم توفير تسهيلات ائتمانية لتوسيع المنشآت الإنتاجية، وتحسين الممارسات البيطرية، وهو ما ينعكس إيجابياً على استقرار الأسعار.

3. واردات الأعلاف والمواد الخام

تؤثر واردات الذرة والصويا وإضافات الأعلاف بشكل مباشر على تكلفة إنتاج البيض، حيث تم زيادة هذه الواردات لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف، مما ساعد في الحفاظ على إنتاجية عالية مع ضبط التكاليف نسبياً.

4. الطلب الموسمي والتقلبات السوقية

شهدت أسعار البيض ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر رمضان المبارك بسبب زيادة الطلب، حيث وصلت الكرتونة إلى 180 جنيهًا، قبل أن تنخفض مرة أخرى بعد انتهاء الموسم. هذا النوع من التقلبات الموسمية يؤثر على الأسعار في السوق ويجعلها متغيرة على المدى القصير.

مقارنة بين أنواع البيض وأسعارها

نوع البيض سعر الجملة (كرتونة) سعر المستهلك (كرتونة) ملاحظات البيض الأحمر 100 جنيه 110 جنيه انخفض من 165-170 جنيه البيض الأبيض 100 – 110 جنيه 110 – 115 جنيه مستقر نسبياً البيض البلدي 80 – 100 جنيه حتى 120 جنيه سعر أعلى بسبب الجودة والتفضيل