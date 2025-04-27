سعر الذهب لحظة بلحظة الآن .. تحركات أسعار الذهب تشعل الأسواق!

​في يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية حالة من الاستقرار النسبي، مع بعض التقلبات الطفيفة التي تعكس التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. يُعزى هذا الاستقرار إلى توازن بين العوامل المؤثرة على العرض والطلب، بالإضافة إلى تحركات الأسواق العالمية.​

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر خلال تعاملات اليوم، بعد انخفاضه يوم السبت بقيمة 25 جنيها، مما يعكس حالة من الترقب في السوق المحلية. هذا الاستقرار يأتي في ظل تراجع الطلب المحلي وارتفاع المعروض، مما ساهم في تهدئة الأسعار .

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 5451 جنيه 5429 جنيه عيار 22 4997 جنيه 4976 جنيه عيار 21 4770 جنيه 4750 جنيه عيار 18 4089 جنيه 4071 جنيه عيار 14 3180 جنيه 3167 جنيه عيار 12 2726 جنيه 2714 جنيه الاونصة 169559 جنيه 168848 جنيه الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه الأونصة بالدولار 3314.68 دولار آخر تحديث للأسعار منذ الساعة: 9:11 ص

أسعار الذهب اليوم في السعودية

في المملكة العربية السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 349.25 ريال، مع بداية تعاملات اليوم. يعكس هذا السعر استقرارًا نسبيًا في السوق السعودية، مدعومًا بالطلب المحلي المستقر والتأثيرات المحدودة للتقلبات العالمية.​

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

التوترات الجيوسياسية

تستمر التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، مثل النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، في دعم أسعار الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. هذه التوترات تزيد من الطلب على الذهب، مما يساهم في استقرار أو ارتفاع أسعاره.​

السياسات النقدية العالمية

تتجه البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نحو خفض أسعار الفائدة، مما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم. هذا التوجه يدعم استقرار أسعار الذهب على المدى المتوسط.​

الطلب الموسمي

مع اقتراب موسم الأعياد والمناسبات في المنطقة العربية، يُتوقع زيادة الطلب على المشغولات الذهبية، مما قد يدعم الأسعار المحلية، خاصة في دول مثل مصر والسعودية. ​

توقعات أسعار الذهب في المستقبل

تتباين توقعات الخبراء بشأن أسعار الذهب في المستقبل، حيث يتوقع البعض استمرار الارتفاع، بينما يرى آخرون إمكانية حدوث تصحيحات سعرية.​

التوقعات العالمية

تتوقع بعض المؤسسات المالية الكبرى، مثل جولدمان ساكس، وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التيسيرية. ​

التوقعات المحلية في مصر

في السوق المصرية، يتوقع بعض الخبراء وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4500 جنيه خلال عام 2025، في حال استمرار ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع قيمة الجنيه المصري. ​

يشهد سوق الذهب حالة من الاستقرار النسبي في الوقت الحالي، مع توقعات بحدوث تقلبات مستقبلية مدفوعة بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية. ينبغي على المستثمرين والمستهلكين متابعة تطورات السوق واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على التحليلات والتوقعات المتاحة.​