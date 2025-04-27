سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 27 أبريل أمام الليرة في مختلف المحافظات

سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد الموافق 27 أبريل 2025 في بداية التعاملات في بداية الأسبوع، حيث نوضح في التقرير المسرود سعر صرف الدولار العملة الأمريكية أمام العملة المحلية الرسمية في سوريا الليرة في عدد من المحافظات في المبيع وكذلك الشراء، مع العلم أن السعر يتغير بشكل دائم وفق وضع السوق المحلي، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 27 أبريل 2025 في تحديث الساعة 10:10 المستوى التالي:

سجل في بيروت: 11350ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 11300 ليرة في الشراء، 11400 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 11500 ليرة في الشراء، 11600 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 11400 ليرة في الشراء، 11500 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10900 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

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سعر الدولار مقابل الليرة

بالمقارنة مع سعر البارحة فقد سجل سعر الدولار مقابل الليرة التالي:

سجل في بيروت: 11350ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 11300 ليرة في الشراء، 11400 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 11500 ليرة في الشراء، 11600 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 11400 ليرة في الشراء، 11500 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10900 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

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