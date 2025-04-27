سعر الريال القطري اليوم الأحد 27 أبريل 2025 في تحديث بداية التعاملات

ضمن تقارير سعر الصرف نوضح سعر الريال القطري اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 في تقرير من خلاله نتعرف على سعر صرف الريال القطري في مقابل الجنيه المصري اليوم في جدول مفصل يوضح سعر الشراء والبيع في كل بنك، حيث في هذه الفترة يشهد سوق العملة العالمي بالتحديد الدولار الأمريكي تذبذب أمام العملات الأخرى وكذلك سوق الذهب، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الريال القطري اليوم

وصل سعر الريال القطري اليوم في تحديث الساعة 10:53 للمستوى الموضح:

البنوك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 13.9011 ج.م 13.9011% 13.9772 ج.م 13.9772% كريدي أجريكول 13.8753 ج.م 0.0077% 13.972 ج.م -0.0096% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.1082 ج.م -0.0026% 13.9808 ج.م -0.0066% بنك القاهرة 13.0371 ج.م -0.0077% 13.9956 ج.م -0.0028% بنك مصر 13.0346 ج.م -0.0025% 14.0068 ج.م -0.0027% بنك الإسكندرية 13.0212 ج.م -0.0126% 13.9879 ج.م 0.0049% البنك المصري الخليجي 13.0179 ج.م -0.023% 14.0357 ج.م 0.0301% البنك الأهلي المصري 12.9213 ج.م -0.0026% 14.0103 ج.م 0.0177% بنك فيصل الإسلامي 12.92 ج.م -0.02% 13.99 ج.م

ستحب قراءة: سعر الدولار اليوم البنك الأهلي 27 ابريل 2025 استقرار حذر وتحليل شامل

سعر الريال السعودي اليوم

البنوك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 13.577 ج.م -0.022% 13.601 ج.م -0.0217% البنك الاهلي الكويتي 13.574 ج.م 0.019% 13.6013 ج.م 0.0185% المصرف العربى الدولى AIB 13.5697 ج.م -0.0027% 13.5956 ج.م -0.0027% البنك المركزي المصري 13.5635 ج.م 13.5635% 13.6012 ج.م 13.6012% بنك نكست 13.5522 ج.م -0.008% 13.5986 ج.م -0.008% بنك CIB 13.548 ج.م -0.0027% 13.5956 ج.م -0.0027% بنك الإسكندرية 13.5444 ج.م -0.0027% 13.596 ج.م -0.0012% البنك المصري الخليجي 13.5444 ج.م -0.024% 13.5956 ج.م 0.0246% بنك التعمير والإسكان 13.5318 ج.م -0.0027% 13.5964 ج.م -0.0026% البنك الأهلي المصري 13.5264 ج.م -0.0027% 13.599 ج.م -0.0027% بنك القاهرة 13.5238 ج.م -0.0026% 13.596 ج.م -0.0027% بنك مصر 13.5237 ج.م -0.0027% 13.596 ج.م -0.0027% بنك قناة السويس 13.5203 ج.م 0.0054% 13.6082 ج.م 0.0053% بنك فيصل الإسلامي 13.52 ج.م -0.02% 13.59 ج.م -0.01% بنك البركة 13.5001 ج.م -0.0014% 13.5946 ج.م -0.0014% كريدي أجريكول 13.4928 ج.م -0.0014% 13.5869 ج.م -0.0011% بنك الكويت الوطني NBK 13.4836 ج.م -0.0265% 13.6149 ج.م -0.0267% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.4728 ج.م -0.0027% 13.5853 ج.م -0.0024% البنك العربى الافريقى الدولي 13.4398 ج.م -0.0211% 13.6219 ج.م -0.0214% بنك SAIB 13.36 ج.م -0.01% 13.59 ج.م -0.01% البنك العقاري المصري العربي 13.2234 ج.م 0.0026% 13.5983 ج.م 0.0016% المصرف المتحد 13.1247 ج.م -0.0052% 13.60 ج.م

ستحب قراءة: سعر اليورو اليوم في مصر 27 ابريل 2025 مقابل الجنية مفاجآت مهمة اعرفها الآن

سعر الريال العماني اليوم

البنوك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 132.1439 ج.م 132.1439% 132.5217 ج.م 132.5217% كريدي أجريكول 131.394 ج.م -0.0717% 132.3106 ج.م -0.079% بنك الإسكندرية 131.3887 ج.م -0.0259% 132.4675 ج.م -0.026% بنك القاهرة 130.9359 ج.م -0.0034% 132.4641 ج.م -0.1224% البنك الأهلي المصري 130.9245 ج.م -0.0257% 132.4935 ج.م -0.0191% بنك مصر 130.8971 ج.م -0.0257% 132.4641 ج.م -0.026% البنك المصري الخليجي 130.7643 ج.م -0.2312% 132.5605 ج.م -0.252% مصرف أبوظبي الإسلامي 128.6111 ج.م -0.202% 132.6125 ج.م

في النهاية تتسطيع متابعة كل جديد حول سعر الريال القطري اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.