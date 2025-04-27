تراجع سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك 27 ابريل 2025

يعتبر الدجاج الأبيض من أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر، ويشكل جزءًا رئيسيًا من مائدة الأسرة المصرية. يتابع المستهلكون يوميًا حركة أسعار الفراخ البيضاء، التي تتأثر بعوامل متعددة منها تكلفة العلف، العرض والطلب، والتغيرات المناخية. في هذا المقال نعرض أحدث الأسعار اليوم الأحد 27 أبريل 2025، ونحلل العوامل المؤثرة على السوق، مع تقديم نظرة شاملة تساعد المستهلكين على فهم الوضع الحالي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو للمستهلك حوالي 88.3 جنيه، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن سعر الأمس. تراوحت الأسعار بين 82 جنيهًا و93 جنيهًا حسب المنطقة وظروف السوق، بينما سجل سعر الكيلو في المزرعة بين 80 و81 جنيهًا تقريبًا.

هذا التراجع يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، حيث أدى زيادة المعروض من الدواجن إلى انخفاض الأسعار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين الذين يبحثون عن أفضل الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أسباب تراجع أسعار الفراخ البيضاء

تتعدد الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع في الأسعار، منها:

زيادة المعروض من الدواجن: أدى ارتفاع الإنتاج في المزارع إلى زيادة المعروض في الأسواق، مما دفع الأسعار للانخفاض.

تراجع أسعار العلف: شهدت أسعار العلف انخفاضًا طفيفًا، وهو ما يقلل من تكلفة الإنتاج ويتيح للمزارع تخفيض الأسعار للمستهلك النهائي.

تغيرات مناخية ملائمة: ساعدت الظروف المناخية المستقرة في زيادة إنتاج الدواجن دون معوقات كبيرة.

تأثير المنافسة بين الأسواق: وجود منافسة بين الأسواق المختلفة ساهم في ضبط الأسعار وتقديم عروض تنافسية للمستهلكين.

مقارنة أسعار الفراخ البيضاء بين المناطق

تختلف أسعار الفراخ البيضاء بين المناطق المصرية تبعًا لعوامل عدة مثل تكاليف النقل، حجم الطلب، ومستوى العرض.

في القاهرة الكبرى، تراوح السعر بين 85 و93 جنيهًا للكيلو.

في محافظات الوجه البحري، سجل السعر متوسطًا بين 82 و90 جنيهًا.

في محافظات الصعيد، كانت الأسعار أعلى قليلاً بسبب تكاليف النقل، حيث وصلت إلى 90 جنيهًا للكيلو.

في أسواق مطروح، شهدت الأسعار تراجعًا يصل إلى 10% مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الكيلو 95 جنيهًا للمستهلك بعد أن كان أعلى.

أسعار الفراخ البلدي وتأثيرها على السوق

على الرغم من تراجع أسعار الفراخ البيضاء، شهدت أسعار الفراخ البلدي استقرارًا نسبيًا مع تذبذب طفيف، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو للمستهلك حوالي 119 جنيهًا، بزيادة طفيفة عن الأيام السابقة.

تتميز الفراخ البلدي بقيمتها الغذائية العالية وقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى شريحة واسعة من المستهلكين، خاصة في المناطق الريفية والضواحي.

أسعار منتجات الدواجن الأخرى

لم تقتصر التغيرات على الفراخ البيضاء فقط، بل شملت منتجات الدواجن المختلفة:

المنتج السعر بالجنيه صدور دجاج بالعظام (900 جرام) 165.5 دجاجة كاملة (950 جرام) 170 بانيه طازج 280 دجاج بلدي كامل 293

تظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا مع بعض التفاوتات حسب جودة المنتج ومصدره.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 27 أبريل 2025 تعكس حالة من التوازن النسبي في السوق المصري مع تراجع ملحوظ في الأسعار، ما يشكل فرصة جيدة للمستهلكين للحصول على الدواجن بأسعار مناسبة. يبقى متابعة السوق بشكل مستمر ضرورة لكل أسرة لضبط ميزانيتها الغذائية والاستفادة من التغيرات السعرية التي تحدث باستمرار.