بتهمة إزعاج المستشار تركي آل الشيخ .. محكمة القاهرة تصدر حكم بحق وائل غنيم

قامت محكمة القاهرة الاقتصادية يوم أمس السبت الموافق 26 أبريل 2025 بالحكم على وائل غنيم الناشط المصري في قضية سب وقذف المستشار السعودي تركى آل الشيخ على منصة التواصل الاجتماعي إكس، دعونا نتعرف على تفاصيل القصة في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

قضية وائل غنيم

في بداية الموضوع، قام الناشط المصري وائل غنيم بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إكس تحتوى على كلمات سب وقذف للمستشار السعودي الغني عن التعريف المستشار تركى آل الشيخ، حيث انتشرت تغريدة وائل على المنصة بشكل كبير وذلك بسبب العدد الكبير لمن يتابعه هناك.

وعلى أثر ذلك تقدم وكيل تركى آل الشيخ ببلاغ ضد وائل بسبب هذه التغريدة، حيث تناولت التهمة إزعاج المستشار على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية في شأنه.

وأوضح وكيل المستشار في دعوته القضائية أنه يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على وائل غنيم وأن يلزمه القضاء بدفع مبلغ 200 ألف جنيه كمبلغ تعويض عما تسبب به بسبب تغريدته.

أحالت الجهات المختصة وائل للتحقيق تبعًا للدعوة المقدمة برقم 832 لسنة 2025 وأن الاتهامات التي وجهت له تستلزم المحاكمة بموجب قانون العقوبات بجانب قانون تنظيم الاتصالات.

وبعد التحقيق، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية يوم السبت الموافق 26 أبريل 2025م حكمها في هذه القضية، حيث قضت بحبس وائل غنيم مدة 6 أشهر مع غرامه مالية تقدر بحوالي 120 ألف جنيه، وجاء ضمن هذا الحكم كذلك كفالة ألف جنيه لإيقاف العقوبة لوقت الاستئناف فيها.

تركى آل الشيخ

تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ، ولد في 4 أغسطس 1981 في الرياض، المملكة العربية السعودية، ويعد من أبرز الشخصيات السعودية في مجالات السياسة والثقافة والرياضة. يشغل حاليًا منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير، بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه منذ عام 2018.

تخرج آل الشيخ من كلية الملك فهد الأمنية عام 2001 بدرجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، وتلقى العديد من الدورات في مجالات علم الجريمة والتحقيق وإدارة المخاطر والإدارة العامة. بدأ مسيرته المهنية في عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الداخلية وإمارة منطقة الرياض، قبل أن يعين مستشارًا في الديوان الملكي عام 2015، ثم يرقى إلى مرتبة وزير في عام 2017 .

في عام 2017، تم تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للرياضة، حيث ساهم في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة، قبل أن ينتقل في ديسمبر 2018 لرئاسة الهيئة العامة للترفيه، بالإضافة إلى مناصبه الرسمية، يعرف تركي آل الشيخ بشغفه بالأدب والشعر.

على الصعيد الرياضي، امتلك آل الشيخ نادي بيراميدز المصري لفترة قصيرة، قبل أن يبيع حصته في عام 2019. في نفس العام، اشترى نادي ألميريا الإسباني، حيث يعمل على تطويره ليصبح من الأندية المنافسة في الدوري الإسباني. كما يشغل منصب رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، مما يعكس اهتمامه بتعزيز التعاون الرياضي بين الدول الإسلامية .

في حياته الشخصية، تزوج تركي آل الشيخ في عام 2009 من ابنة الدكتور ناصر الداود، وكيل إمارة الرياض ونائب وزير الداخلية، ولهما ثلاثة أبناء: ناصر، سلمان، ومحمد. يعرف آل الشيخ بلقب “أبو ناصر”.