ارتفاع بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 04:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:15 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في ميد بنك حيث سجل اليورو زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 21 قرشًا ليصل إلى 54.56 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة اليورو للشراء هي 54.04 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.20 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.23 للبيع.

بنك البركة: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.32 جنيها، وسعر البيع هو 54.64 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 54.10 جنيها، وسعر البيع 54.42 جنيها.

ميد بنك: قيمة اليورو للشراء هي 54.56 جنيها، وللبيع 54.76 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

المصرف المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.61 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: اليورو يسجل 54.35 جنيها للشراء و 54.68 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة اليورو للشراء هي 54.21 جنيها، وللبيع 54.39 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.21 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر اليورو 53.79 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو الآن 54.28 جنيها للشراء و 54.65 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: اليورو يسجل 53.94 جنيها للشراء و 54.26 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

بنك HSBC: شراء اليورو بسعر 53.64 جنيها وبيعه بسعر 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.