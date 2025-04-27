سعر الدينار الكويتي اليوم

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سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27 أبريل: سعر الصرف اليوم أمام الجنيه

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سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 في منتصف التعاملات في تقرير ضمن تقارير سعر الصرف، حيث نوضح سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم شراء وبيع في جدول يوضح السعر في كل بنك، وتعد عملة الدينار الكويتي من أعلى العملات في العالم من حيث سعر الصرف، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في تحديث الساعة 12:33 التالي:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري
 166.1541 ج.م

 166.1541%
 166.6619 ج.م

 166.6619%
بنك SAIB
 165.96 ج.م

 -0.07%
 166.32 ج.م

 -0.07%
المصرف العربى الدولى AIB
 165.8953 ج.م

 -0.0326%
 166.3785 ج.م

 -0.0326%
بنك القاهرة
 165.5823 ج.م

 -0.0325%
 166.3785 ج.م

 -0.0326%
بنك فيصل الإسلامي
 165.34 ج.م

 1.14%
 166.85 ج.م

 -0.03%
بنك مصر
 165.3161 ج.م

 -0.0325%
 166.3785 ج.م

 -0.0326%
البنك الأهلي المصري
 165.2922 ج.م

 -0.0537%
 166.4111 ج.م

 -0.4409%
كريدي أجريكول
 165.0103 ج.م

 -0.1669%
 166.1614 ج.م

 -0.5598%
بنك CIB
 162.88 ج.م

 -0.032%
 166.3948 ج.م

 -0.0326%
مصرف أبوظبي الإسلامي
 161.6824 ج.م

 -0.2541%
 166.6122 ج.م

 -0.5342%
البنك الاهلي الكويتي
 161.3146 ج.م

 0.2357%
 166.3949 ج.م

 -0.2532%
بنك التعمير والإسكان
 160.0429 ج.م

 -0.0314%
 166.5469 ج.م

 -0.2724%
البنك العربى الافريقى الدولي
 158.9225 ج.م

 -0.0104%
 174.2411 ج.م

 -0.0114%
بنك الإسكندرية
 158.808 ج.م

 -0.0312%
 166.3568 ج.م

 -0.0326%
بنك نكست
 158.6875 ج.م

 -0.0938%
 168.9302 ج.م

 -0.0993%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 158.1746 ج.م

 -0.0311%
 166.2914 ج.م

 0.0758%
البنك المصري الخليجي
 157.79 ج.م

 -0.279%
 166.3134 ج.م

 -0.5605%
بنك الكويت الوطني NBK
 156.8327 ج.م

 -0.2353%
 166.9045 ج.م

 -0.3329%
المصرف المتحد
 154.1818 ج.م

 -0.0606%
 166.3024 ج.م

ستحب قراءة: سعر الريال القطري اليوم الأحد 27 أبريل 2025 في تحديث بداية التعاملات

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.91 ج.م

 -0.01%
 51.01 ج.م

 -0.01%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.6098 ج.م

 0.0357%
 58.1157 ج.م

 -0.2346%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.583 ج.م

 0.2036%
 68.0677 ج.م

 0.0255%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.0871 ج.م

 -0.3687%
 61.733 ج.م

 -0.6493%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 165.2922 ج.م

 -0.0537%
 166.4111 ج.م

 -0.4409%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.5264 ج.م

 -0.0027%
 13.599 ج.م

 -0.0027%
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.2776 ج.م

 -0.014%
 72.0073 ج.م

 0.0913%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 133.6466 ج.م

 -0.0263%
 135.3373 ج.م

 -0.0266%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 12.9213 ج.م

 -0.0026%
 14.0103 ج.م

 0.0177%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 130.9245 ج.م

 -0.0257%
 132.4935 ج.م

 -0.0191%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8477 ج.م

 -0.0028%
 13.8882 ج.م

 0.0004%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.647 ج.م

 -0.0846%
 36.8383 ج.م

 -0.1281%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.4551 ج.م

 0.1272%
 32.7484 ج.م

 -0.0255%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.3535 ج.م

 -0.002%
 0.3578 ج.م

ستحب قراءة: سعر اليورو اليوم في مصر 27 ابريل 2025 مقابل الجنية مفاجآت مهمة اعرفها الآن

أسعار العملات في بنك مصر اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.90 ج.م

 -0.01%
 51 ج.م

 -0.01%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.5984 ج.م

 -0.0114%
 58.1043 ج.م

 -0.0114%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.5698 ج.م

 -0.0132%
 68.0544 ج.م

 -0.0133%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.0751 ج.م

 -0.012%
 61.7209 ج.م

 -0.0121%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 165.3161 ج.م

 -0.0325%
 166.3785 ج.م

 -0.0326%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.5237 ج.م

 -0.0027%
 13.596 ج.م

 -0.0027%
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.342 ج.م

 -0.014%
 71.9932 ج.م

 -0.0141%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 133.7643 ج.م

 -0.0263%
 135.2821 ج.م

 -0.0265%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 13.0346 ج.م

 -0.0025%
 14.0068 ج.م

 -0.0027%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 130.8971 ج.م

 -0.0257%
 132.4641 ج.م

 -0.026%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8451 ج.م

 -0.0027%
 13.8851 ج.م

 -0.0027%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.6398 ج.م

 -0.0072%
 36.8311 ج.م

 -0.0072%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.4488 ج.م

 -0.0063%
 32.742 ج.م

 -0.0064%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.3534 ج.م

 -0.0001%
 0.3577 ج.م

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