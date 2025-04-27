سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27 أبريل: سعر الصرف اليوم أمام الجنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 في منتصف التعاملات في تقرير ضمن تقارير سعر الصرف، حيث نوضح سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم شراء وبيع في جدول يوضح السعر في كل بنك، وتعد عملة الدينار الكويتي من أعلى العملات في العالم من حيث سعر الصرف، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في تحديث الساعة 12:33 التالي:

البنوك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 166.1541 ج.م 166.1541% 166.6619 ج.م 166.6619% بنك SAIB 165.96 ج.م -0.07% 166.32 ج.م -0.07% المصرف العربى الدولى AIB 165.8953 ج.م -0.0326% 166.3785 ج.م -0.0326% بنك القاهرة 165.5823 ج.م -0.0325% 166.3785 ج.م -0.0326% بنك فيصل الإسلامي 165.34 ج.م 1.14% 166.85 ج.م -0.03% بنك مصر 165.3161 ج.م -0.0325% 166.3785 ج.م -0.0326% البنك الأهلي المصري 165.2922 ج.م -0.0537% 166.4111 ج.م -0.4409% كريدي أجريكول 165.0103 ج.م -0.1669% 166.1614 ج.م -0.5598% بنك CIB 162.88 ج.م -0.032% 166.3948 ج.م -0.0326% مصرف أبوظبي الإسلامي 161.6824 ج.م -0.2541% 166.6122 ج.م -0.5342% البنك الاهلي الكويتي 161.3146 ج.م 0.2357% 166.3949 ج.م -0.2532% بنك التعمير والإسكان 160.0429 ج.م -0.0314% 166.5469 ج.م -0.2724% البنك العربى الافريقى الدولي 158.9225 ج.م -0.0104% 174.2411 ج.م -0.0114% بنك الإسكندرية 158.808 ج.م -0.0312% 166.3568 ج.م -0.0326% بنك نكست 158.6875 ج.م -0.0938% 168.9302 ج.م -0.0993% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 158.1746 ج.م -0.0311% 166.2914 ج.م 0.0758% البنك المصري الخليجي 157.79 ج.م -0.279% 166.3134 ج.م -0.5605% بنك الكويت الوطني NBK 156.8327 ج.م -0.2353% 166.9045 ج.م -0.3329% المصرف المتحد 154.1818 ج.م -0.0606% 166.3024 ج.م

ستحب قراءة: سعر الريال القطري اليوم الأحد 27 أبريل 2025 في تحديث بداية التعاملات

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.91 ج.م -0.01% 51.01 ج.م -0.01% EUREGP اليورو 57.6098 ج.م 0.0357% 58.1157 ج.م -0.2346% GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.583 ج.م 0.2036% 68.0677 ج.م 0.0255% CHFEGP الفرنك السويسري 61.0871 ج.م -0.3687% 61.733 ج.م -0.6493% KWDEGP الدينار الكويتي 165.2922 ج.م -0.0537% 166.4111 ج.م -0.4409% SAREGP الريال السعودي 13.5264 ج.م -0.0027% 13.599 ج.م -0.0027% JODEGP الدينار الاردني 71.2776 ج.م -0.014% 72.0073 ج.م 0.0913% BHDEGP الدينار البحريني 133.6466 ج.م -0.0263% 135.3373 ج.م -0.0266% QAREGP الريال القطري 12.9213 ج.م -0.0026% 14.0103 ج.م 0.0177% OMREGP الريال العماني 130.9245 ج.م -0.0257% 132.4935 ج.م -0.0191% AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.8477 ج.م -0.0028% 13.8882 ج.م 0.0004% CADEGP الدولار الكندي 36.647 ج.م -0.0846% 36.8383 ج.م -0.1281% AUDEGP الدولار الاسترالي 32.4551 ج.م 0.1272% 32.7484 ج.م -0.0255% JPYEGP الين الياباني 0.3535 ج.م -0.002% 0.3578 ج.م

ستحب قراءة: سعر اليورو اليوم في مصر 27 ابريل 2025 مقابل الجنية مفاجآت مهمة اعرفها الآن

أسعار العملات في بنك مصر اليوم