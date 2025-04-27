سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27 أبريل: سعر الصرف اليوم أمام الجنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 في منتصف التعاملات في تقرير ضمن تقارير سعر الصرف، حيث نوضح سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم شراء وبيع في جدول يوضح السعر في كل بنك، وتعد عملة الدينار الكويتي من أعلى العملات في العالم من حيث سعر الصرف، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في تحديث الساعة 12:33 التالي:
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
البنك المركزي المصري
|166.1541 ج.م
166.1541%
|166.6619 ج.م
166.6619%
|
بنك SAIB
|165.96 ج.م
-0.07%
|166.32 ج.م
-0.07%
|
المصرف العربى الدولى AIB
|165.8953 ج.م
-0.0326%
|166.3785 ج.م
-0.0326%
|
بنك القاهرة
|165.5823 ج.م
-0.0325%
|166.3785 ج.م
-0.0326%
|
بنك فيصل الإسلامي
|165.34 ج.م
1.14%
|166.85 ج.م
-0.03%
|
بنك مصر
|165.3161 ج.م
-0.0325%
|166.3785 ج.م
-0.0326%
|
البنك الأهلي المصري
|165.2922 ج.م
-0.0537%
|166.4111 ج.م
-0.4409%
|
كريدي أجريكول
|165.0103 ج.م
-0.1669%
|166.1614 ج.م
-0.5598%
|
بنك CIB
|162.88 ج.م
-0.032%
|166.3948 ج.م
-0.0326%
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|161.6824 ج.م
-0.2541%
|166.6122 ج.م
-0.5342%
|
البنك الاهلي الكويتي
|161.3146 ج.م
0.2357%
|166.3949 ج.م
-0.2532%
|
بنك التعمير والإسكان
|160.0429 ج.م
-0.0314%
|166.5469 ج.م
-0.2724%
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|158.9225 ج.م
-0.0104%
|174.2411 ج.م
-0.0114%
|
بنك الإسكندرية
|158.808 ج.م
-0.0312%
|166.3568 ج.م
-0.0326%
|
بنك نكست
|158.6875 ج.م
-0.0938%
|168.9302 ج.م
-0.0993%
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|158.1746 ج.م
-0.0311%
|166.2914 ج.م
0.0758%
|
البنك المصري الخليجي
|157.79 ج.م
-0.279%
|166.3134 ج.م
-0.5605%
|
بنك الكويت الوطني NBK
|156.8327 ج.م
-0.2353%
|166.9045 ج.م
-0.3329%
|
المصرف المتحد
|154.1818 ج.م
-0.0606%
|166.3024 ج.م
ستحب قراءة: سعر الريال القطري اليوم الأحد 27 أبريل 2025 في تحديث بداية التعاملات
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.91 ج.م
-0.01%
|51.01 ج.م
-0.01%
|
EUREGP
اليورو
|57.6098 ج.م
0.0357%
|58.1157 ج.م
-0.2346%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.583 ج.م
0.2036%
|68.0677 ج.م
0.0255%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.0871 ج.م
-0.3687%
|61.733 ج.م
-0.6493%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|165.2922 ج.م
-0.0537%
|166.4111 ج.م
-0.4409%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.5264 ج.م
-0.0027%
|13.599 ج.م
-0.0027%
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.2776 ج.م
-0.014%
|72.0073 ج.م
0.0913%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|133.6466 ج.م
-0.0263%
|135.3373 ج.م
-0.0266%
|
QAREGP
الريال القطري
|12.9213 ج.م
-0.0026%
|14.0103 ج.م
0.0177%
|
OMREGP
الريال العماني
|130.9245 ج.م
-0.0257%
|132.4935 ج.م
-0.0191%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.8477 ج.م
-0.0028%
|13.8882 ج.م
0.0004%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.647 ج.م
-0.0846%
|36.8383 ج.م
-0.1281%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.4551 ج.م
0.1272%
|32.7484 ج.م
-0.0255%
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.3535 ج.م
-0.002%
|0.3578 ج.م
ستحب قراءة: سعر اليورو اليوم في مصر 27 ابريل 2025 مقابل الجنية مفاجآت مهمة اعرفها الآن
أسعار العملات في بنك مصر اليوم
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.90 ج.م
-0.01%
|51 ج.م
-0.01%
|
EUREGP
اليورو
|57.5984 ج.م
-0.0114%
|58.1043 ج.م
-0.0114%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.5698 ج.م
-0.0132%
|68.0544 ج.م
-0.0133%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.0751 ج.م
-0.012%
|61.7209 ج.م
-0.0121%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|165.3161 ج.م
-0.0325%
|166.3785 ج.م
-0.0326%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.5237 ج.م
-0.0027%
|13.596 ج.م
-0.0027%
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.342 ج.م
-0.014%
|71.9932 ج.م
-0.0141%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|133.7643 ج.م
-0.0263%
|135.2821 ج.م
-0.0265%
|
QAREGP
الريال القطري
|13.0346 ج.م
-0.0025%
|14.0068 ج.م
-0.0027%
|
OMREGP
الريال العماني
|130.8971 ج.م
-0.0257%
|132.4641 ج.م
-0.026%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.8451 ج.م
-0.0027%
|13.8851 ج.م
-0.0027%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.6398 ج.م
-0.0072%
|36.8311 ج.م
-0.0072%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.4488 ج.م
-0.0063%
|32.742 ج.م
-0.0064%
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.3534 ج.م
-0.0001%
|0.3577 ج.م