أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 27 أبريل: جدول تفصيلي

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 27 أبريل 2025 في تقرير ضمن تقاريرنا حول سعر الصرف، حيث نوضح أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأجنبية منها والعربية شراء وبيع في تحديث منتصف التعاملات، حيث نوضح في جدول سعر كل عملة مقابل الجنيه المصري، التفاصيل حول ذلك في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم
وصلت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد للمستوى الموضح في تحديث الساعة 1:34 إلى التالي:
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.90 ج.م
-0.01%
|51 ج.م
-0.01%
|
EUREGP
اليورو
|57.5984 ج.م
-0.0114%
|58.1043 ج.م
-0.0114%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.5698 ج.م
-0.0132%
|68.0544 ج.م
-0.0133%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.0751 ج.م
-0.012%
|61.7209 ج.م
-0.0121%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|165.2597 ج.م
-0.0325%
|166.3785 ج.م
-0.0326%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.5237 ج.م
-0.0027%
|13.5964 ج.م
-0.0026%
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.2636 ج.م
-0.014%
|71.9932 ج.م
-0.0141%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|133.6204 ج.م
-0.0262%
|135.3108 ج.م
-0.0265%
|
QAREGP
الريال القطري
|12.9188 ج.م
-0.0025%
|14.0075 ج.م
-0.0028%
|
OMREGP
الريال العماني
|130.8988 ج.م
-0.0257%
|132.4675 ج.م
-0.026%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.845 ج.م
-0.0027%
|13.8855 ج.م
-0.0027%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.6398 ج.م
-0.0072%
|36.8311 ج.م
-0.0072%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.4488 ج.م
-0.0063%
|32.742 ج.م
-0.0064%
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.3534 ج.م
-0.0001%
|0.3577 ج.م
ستحب قراءة: سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27 أبريل: سعر الصرف اليوم أمام الجنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في تحديث منتصف التعاملات للتالي:
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|50.93 ج.م
-0.08%
|51.02 ج.م
-0.08%
|
بنك الكويت الوطني NBK
|50.92 ج.م
0.02%
|51.02 ج.م
0.02%
|
البنك الاهلي الكويتي
|50.92 ج.م
0.01%
|51.02 ج.م
0.0725%
|
بنك قناة السويس
|50.92 ج.م
0.02%
|51.02 ج.م
0.02%
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|50.91 ج.م
-0.08%
|51.01 ج.م
-0.08%
|
بنك فيصل الإسلامي
|50.91 ج.م
-0.01%
|51.01 ج.م
-0.01%
|
بنك الإسكندرية
|50.90 ج.م
-0.01%
|51 ج.م
-0.01%
|
البنك العقاري المصري العربي
|50.90 ج.م
-0.01%
|51 ج.م
-0.01%
|
بنك CIB
|50.90 ج.م
-0.01%
|51 ج.م
-0.01%
|
البنك الأهلي المصري
|50.90 ج.م
-0.01%
|51 ج.م
-0.01%
|
بنك مصر
|50.90 ج.م
-0.01%
|51 ج.م
-0.01%
|
المصرف العربى الدولى AIB
|50.90 ج.م
-0.01%
|51 ج.م
-0.01%
|
بنك القاهرة
|50.90 ج.م
-0.01%
|51 ج.م
-0.01%
|
البنك المصري الخليجي
|50.90 ج.م
-0.09%
|51 ج.م
-0.09%
|
بنك نكست
|50.90 ج.م
-0.03%
|51 ج.م
-0.03%
|
بنك SAIB
|50.88 ج.م
-0.01%
|50.98 ج.م
-0.01%
|
بنك البركة
|50.88 ج.م
-0.02%
|50.98 ج.م
-0.02%
|
بنك التعمير والإسكان
|50.88 ج.م
-0.02%
|50.98 ج.م
-0.02%
|
المصرف المتحد
|50.88 ج.م
-0.02%
|50.98 ج.م
-0.02%
|
البنك المركزي المصري
|50.8781 ج.م
-0.0897%
|51.0169 ج.م
-0.0832%
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|50.85 ج.م
-0.01%
|50.95 ج.م
-0.01%
|
كريدي أجريكول
|50.82 ج.م
-0.11%
|50.92 ج.م
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.