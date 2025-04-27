أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 27 أبريل: جدول تفصيلي

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 27 أبريل 2025 في تقرير ضمن تقاريرنا حول سعر الصرف، حيث نوضح أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأجنبية منها والعربية شراء وبيع في تحديث منتصف التعاملات، حيث نوضح في جدول سعر كل عملة مقابل الجنيه المصري، التفاصيل حول ذلك في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم

وصلت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد للمستوى الموضح في تحديث الساعة 1:34 إلى التالي:

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.90 ج.م -0.01% 51 ج.م -0.01% EUREGP اليورو 57.5984 ج.م -0.0114% 58.1043 ج.م -0.0114% GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.5698 ج.م -0.0132% 68.0544 ج.م -0.0133% CHFEGP الفرنك السويسري 61.0751 ج.م -0.012% 61.7209 ج.م -0.0121% KWDEGP الدينار الكويتي 165.2597 ج.م -0.0325% 166.3785 ج.م -0.0326% SAREGP الريال السعودي 13.5237 ج.م -0.0027% 13.5964 ج.م -0.0026% JODEGP الدينار الاردني 71.2636 ج.م -0.014% 71.9932 ج.م -0.0141% BHDEGP الدينار البحريني 133.6204 ج.م -0.0262% 135.3108 ج.م -0.0265% QAREGP الريال القطري 12.9188 ج.م -0.0025% 14.0075 ج.م -0.0028% OMREGP الريال العماني 130.8988 ج.م -0.0257% 132.4675 ج.م -0.026% AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.845 ج.م -0.0027% 13.8855 ج.م -0.0027% CADEGP الدولار الكندي 36.6398 ج.م -0.0072% 36.8311 ج.م -0.0072% AUDEGP الدولار الاسترالي 32.4488 ج.م -0.0063% 32.742 ج.م -0.0064% JPYEGP الين الياباني 0.3534 ج.م -0.0001% 0.3577 ج.م

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في تحديث منتصف التعاملات للتالي:

البنوك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 50.93 ج.م -0.08% 51.02 ج.م -0.08% بنك الكويت الوطني NBK 50.92 ج.م 0.02% 51.02 ج.م 0.02% البنك الاهلي الكويتي 50.92 ج.م 0.01% 51.02 ج.م 0.0725% بنك قناة السويس 50.92 ج.م 0.02% 51.02 ج.م 0.02% البنك العربى الافريقى الدولي 50.91 ج.م -0.08% 51.01 ج.م -0.08% بنك فيصل الإسلامي 50.91 ج.م -0.01% 51.01 ج.م -0.01% بنك الإسكندرية 50.90 ج.م -0.01% 51 ج.م -0.01% البنك العقاري المصري العربي 50.90 ج.م -0.01% 51 ج.م -0.01% بنك CIB 50.90 ج.م -0.01% 51 ج.م -0.01% البنك الأهلي المصري 50.90 ج.م -0.01% 51 ج.م -0.01% بنك مصر 50.90 ج.م -0.01% 51 ج.م -0.01% المصرف العربى الدولى AIB 50.90 ج.م -0.01% 51 ج.م -0.01% بنك القاهرة 50.90 ج.م -0.01% 51 ج.م -0.01% البنك المصري الخليجي 50.90 ج.م -0.09% 51 ج.م -0.09% بنك نكست 50.90 ج.م -0.03% 51 ج.م -0.03% بنك SAIB 50.88 ج.م -0.01% 50.98 ج.م -0.01% بنك البركة 50.88 ج.م -0.02% 50.98 ج.م -0.02% بنك التعمير والإسكان 50.88 ج.م -0.02% 50.98 ج.م -0.02% المصرف المتحد 50.88 ج.م -0.02% 50.98 ج.م -0.02% البنك المركزي المصري 50.8781 ج.م -0.0897% 51.0169 ج.م -0.0832% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.85 ج.م -0.01% 50.95 ج.م -0.01% كريدي أجريكول 50.82 ج.م -0.11% 50.92 ج.م

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