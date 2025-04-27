أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم

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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 27 أبريل: جدول تفصيلي

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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 27 أبريل 2025 في تقرير ضمن تقاريرنا حول سعر الصرف، حيث نوضح أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأجنبية منها والعربية شراء وبيع في تحديث منتصف التعاملات، حيث نوضح في جدول سعر كل عملة مقابل الجنيه المصري، التفاصيل حول ذلك في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم

وصلت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد للمستوى الموضح في تحديث الساعة 1:34 إلى التالي:

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.90 ج.م

 -0.01%
 51 ج.م

 -0.01%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.5984 ج.م

 -0.0114%
 58.1043 ج.م

 -0.0114%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.5698 ج.م

 -0.0132%
 68.0544 ج.م

 -0.0133%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.0751 ج.م

 -0.012%
 61.7209 ج.م

 -0.0121%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 165.2597 ج.م

 -0.0325%
 166.3785 ج.م

 -0.0326%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.5237 ج.م

 -0.0027%
 13.5964 ج.م

 -0.0026%
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.2636 ج.م

 -0.014%
 71.9932 ج.م

 -0.0141%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 133.6204 ج.م

 -0.0262%
 135.3108 ج.م

 -0.0265%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 12.9188 ج.م

 -0.0025%
 14.0075 ج.م

 -0.0028%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 130.8988 ج.م

 -0.0257%
 132.4675 ج.م

 -0.026%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.845 ج.م

 -0.0027%
 13.8855 ج.م

 -0.0027%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.6398 ج.م

 -0.0072%
 36.8311 ج.م

 -0.0072%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.4488 ج.م

 -0.0063%
 32.742 ج.م

 -0.0064%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.3534 ج.م

 -0.0001%
 0.3577 ج.م

ستحب قراءة: سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27 أبريل: سعر الصرف اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في تحديث منتصف التعاملات للتالي:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
 50.93 ج.م

 -0.08%
 51.02 ج.م

 -0.08%
بنك الكويت الوطني NBK
 50.92 ج.م

 0.02%
 51.02 ج.م

 0.02%
البنك الاهلي الكويتي
 50.92 ج.م

 0.01%
 51.02 ج.م

 0.0725%
بنك قناة السويس
 50.92 ج.م

 0.02%
 51.02 ج.م

 0.02%
البنك العربى الافريقى الدولي
 50.91 ج.م

 -0.08%
 51.01 ج.م

 -0.08%
بنك فيصل الإسلامي
 50.91 ج.م

 -0.01%
 51.01 ج.م

 -0.01%
بنك الإسكندرية
 50.90 ج.م

 -0.01%
 51 ج.م

 -0.01%
البنك العقاري المصري العربي
 50.90 ج.م

 -0.01%
 51 ج.م

 -0.01%
بنك CIB
 50.90 ج.م

 -0.01%
 51 ج.م

 -0.01%
البنك الأهلي المصري
 50.90 ج.م

 -0.01%
 51 ج.م

 -0.01%
بنك مصر
 50.90 ج.م

 -0.01%
 51 ج.م

 -0.01%
المصرف العربى الدولى AIB
 50.90 ج.م

 -0.01%
 51 ج.م

 -0.01%
بنك القاهرة
 50.90 ج.م

 -0.01%
 51 ج.م

 -0.01%
البنك المصري الخليجي
 50.90 ج.م

 -0.09%
 51 ج.م

 -0.09%
بنك نكست
 50.90 ج.م

 -0.03%
 51 ج.م

 -0.03%
بنك SAIB
 50.88 ج.م

 -0.01%
 50.98 ج.م

 -0.01%
بنك البركة
 50.88 ج.م

 -0.02%
 50.98 ج.م

 -0.02%
بنك التعمير والإسكان
 50.88 ج.م

 -0.02%
 50.98 ج.م

 -0.02%
المصرف المتحد
 50.88 ج.م

 -0.02%
 50.98 ج.م

 -0.02%
البنك المركزي المصري
 50.8781 ج.م

 -0.0897%
 51.0169 ج.م

 -0.0832%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 50.85 ج.م

 -0.01%
 50.95 ج.م

 -0.01%
كريدي أجريكول
 50.82 ج.م

 -0.11%
 50.92 ج.م

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.

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