عاجل .. تحديد مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى 2025: امتحانات الثانوية العامة في هذا التوقيت

في هذه الأثناء يبحث الكثير من أولياء الأمور عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى 2025 خصوصًا شهادة الثانوية العامة، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى 2025 بداية من المرحلة الإبتدائية حتى المرحلة الثانوية، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى 2025

أوضحت الوزارة أن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى 2025 لمختلف المراحل التعليمية هي كالتالي:

الصف الأول والثاني الابتدائي سيبدأ تقييمهم بداية من يوم 11 مايو 2025 حتى تاريخ 22 مايو 2025.

من الصف الثالث حتى الثاني الإعدادي ستبدأ امتحاناتهم من يوم 22 مايو حتى 27 مايو 2025.

الصف الأول والثاني الثانوي تبدأ امتحاناتهم من يوم 21 مايو حتى 27 مايو 2025

امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 31 مايو حتى 4 يونيو 2025.

امتحانات شهادة الدبلومات الفنية تبدأ من 27 مايو حتى 12 يونيو 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

أوضحت الوزارة أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025م هو بتاريخ 15 يونيو حتى 10 يوليو 2025م

التجهيز لامتحانات نهاية العام

التجهيز لامتحانات نهاية العام يعد من أهم الأمور التي تتطلب تخطيطًا جيدًا وجهدًا منتظمًا لتحقيق أفضل النتائج. يبدأ الاستعداد الفعال بوضع خطة دراسية منظمة توزع المواد على الأيام المتبقية قبل الامتحانات، بحيث يتم تخصيص وقت كافي لكل مادة بحسب صعوبتها وحجم المنهج المطلوب دراسته. من المهم أن يتبع الطالب جدولًا واقعيًا يأخذ بعين الاعتبار فترات الراحة والنوم الكافي لتجنب الإرهاق الذهني. ينصح بالبدء بالمراجعة المبكرة بدلاً من تأجيل الدراسة حتى اللحظة الأخيرة، لأن الدراسة التراكمية تساهم في ترسيخ المعلومات بشكل أفضل وتقلل من التوتر والضغط النفسي مع اقتراب موعد الامتحان.

أحد العوامل الأساسية في التحضير هو اختيار بيئة دراسية مناسبة، تكون هادئة وخالية من المشتتات، مع تنظيم الأدوات الدراسية بطريقة تساعد على التركيز. استخدام تقنيات الدراسة الفعالة مثل التلخيص، رسم الخرائط الذهنية، وحل الأسئلة السابقة يساعد في فهم المواد بشكل أعمق وتثبيت المعلومات في الذاكرة. كما أن العمل الجماعي مع زملاء ملتزمين يمكن أن يكون وسيلة فعالة لمراجعة الدروس من خلال النقاش وحل المشكلات المشتركة. ولا يجب إهمال الجانب النفسي أثناء التحضير؛ فالثقة بالنفس والتحفيز الذاتي من العوامل المهمة التي تدفع الطالب للاستمرار وتحقيق الأداء المطلوب.

التغذية الصحية تلعب دورًا مهمًا خلال فترة المراجعة، حيث ينبغي تناول وجبات متوازنة غنية بالعناصر التي تدعم وظائف الدماغ مثل الفواكه، الخضروات، والمكسرات. كذلك، من الضروري الحفاظ على نمط نوم منتظم، لأن النوم الجيد يساعد على تعزيز التركيز والقدرة على الاستيعاب.