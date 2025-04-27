جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم والجديد للشعبة الأدبية والعلمية .. التفاصيل من هنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لكل من الشعبة العلمية والأدبية في النظام القديم والجديد، كما أوضحت الوزارة موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 كذلك، في السطور التالية سوف نتعرف على تفاصيل الجدول بشكل منظم على موقعكم المفضل مصر 365 لكل من يبحث عنه خلال هذه الساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 في الشعبة الأدبية في النظام القديم:

الأحد الموافق 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025: الاقتصاد والإحصاء

الأحد الموافق 22 يونيو 2025: اللغة العربية

الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس الموافق 26 يونيو 2025: التاريخ

الأحد الموافق 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس الموافق 3 يوليو 2025: الجغرافيا

الأحد الموافق 6 يوليو 2025: علم النفس والاجتماع

الخميس الموافق 10 يوليو 2025: الفلسفة والمنطق

بينما جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي النظام الجديد:

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025: التاريخ

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا

الخميس 10 يوليو 2025: الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم

بينما جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم النظام القديم:

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية لجميع الطلاب

الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد والإحصاء لجميع الطلاب

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية لجميع الطلاب

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية لجميع الطلاب

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء لطلاب علمي علوم

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى لجميع الطلاب

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء لطلاب علمي علوم

الأحد 6 يوليو 2025: الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمي علوم

الخميس 10 يوليو 2025: الأحياء لطلاب علمي علوم

بينما جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم النظام الجديد:

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء

الخميس 10 يوليو 2025: الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة كالتالي:

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء

الأحد 6 يوليو 2025: الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو 2025: الرياضيات التطبيقية

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

كما أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025م من بتاريخ 15 يونيو حتى يوم 10 يوليو 2025م