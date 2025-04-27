كم سعر الذهب اليوم 27 ابريل استقرار مع تراجع طفيف وسط تقلبات عالمية

في بداية تعاملات الأحد 27 أبريل 2025، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلباً في السوق المصرية ما بين 4770 و4790 جنيهاً، مع اختلاف طفيف حسب المحلات والمصنعية المضافة. أما عيار 24 فقد تراوح بين 5451 و5474 جنيهاً للجرام، بينما سجل عيار 18 ما بين 4088 و4097 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، استقر عند نحو 38160 إلى 38200 جنيه. هذه الأسعار تعكس حالة استقرار نسبي مع ميل طفيف للانخفاض مقارنة بالأيام السابقة.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم

1. تحركات السوق العالمية

شهد الذهب العالمي تراجعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر الأونصة من مستويات قياسية تجاوزت 3500 دولار إلى حوالي 3260 دولاراً، وهو انخفاض بنسبة 0.4% خلال الأسبوع. هذا التراجع جاء بعد موجة ارتفاع قوية خلال بداية العام، حيث سجل الذهب مكاسب تجاوزت 26% بسبب الطلب المتزايد كملاذ آمن.

2. قوة الدولار الأمريكي

تعافي الدولار الأمريكي كان له تأثير سلبي على أسعار الذهب، إذ ترتبط أسعار الذهب عكسياً بقوة الدولار. ارتفاع الدولار يجعل الذهب أغلى على حائزي العملات الأخرى، مما يقلل الطلب عليه ويضغط على الأسعار.

3. السياسة النقدية الأمريكية

البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو قرار يدعم الذهب بشكل غير مباشر، لكنه لم يدفع الأسعار للارتفاع بسبب عوامل أخرى مثل تعافي الدولار وتراجع التوترات التجارية.

4. التوترات التجارية والجيوسياسية

انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساهم في تهدئة الأسواق، مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن مؤقتاً.

نصائح الخبراء للمستثمرين في الذهب

حذر خبراء في سوق الذهب من الانسياق وراء تحليلات غير دقيقة أو نصائح متسرعة للشراء أو البيع، خاصة في ظل التقلبات الحالية وعدم اليقين العالمي. أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات أن سوق الذهب يعيش حالة من عدم اليقين تجعل من الصعب التنبؤ بأسعار المعدن بدقة، داعياً المستثمرين إلى توخي الحذر وعدم الاعتماد على توقعات غير موثوقة.

مقارنة أسعار الذهب بين العيارات المختلفة

العيار السعر بالجنيه المصري (تقريباً) ملاحظات 24 5451 – 5474 الأعلى نقاءً والأغلى سعراً 21 4770 – 4790 الأكثر طلباً في السوق المصرية 18 4088 – 4097 سعر أقل مع نقاء أقل 14 حوالي 3180 الأقل نقاءً والأرخص سعراً