تقلبات العملة الخضراء: سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 27 ابريل 2025

يشهد سوق العملات المصري اليوم الموافق 27 ابريل 2025 تحركات مهمة في سعر صرف الدولار الامريكي، وذلك استجابة لمجموعة من العوامل المحلية والعالمية. تتراوح اسعار شراء الدولار في البنوك المصرية الرئيسية 50.91 و 51.01 جنيها مصريا، بينما اسعار البيع 51.01 جنيها مصريا. ويعد هذا السعر نتيجة لسياسات البنك المركزي المصري الاخيرة ومؤشرات الاقتصاد المصري، بالاضافة الى تاثيرات السياسة النقدية العالمية، خاصة تلك المتعلقة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.

اسعار الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر

هناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على تحركات سعر الدولار في السوق المصري، ويمكن تلخيص اهمها فيما يلي:

السياسات النقدية للبنك المركزي المصري

لعبت قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري دورا محوريا في تحديد اتجاهات سعر الدولار خلال الفترة الاخيرة. فقد اتخذ البنك المركزي سلسلة من الاجراءات للحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التقلبات الحادة في السوق.

من بين هذه الاجراءات تعديل اسعار الفائدة على الايداع والاقراض، والتي تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين، وبالتالي على سعر صرف الدولار.

ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية

يعد ميزان المدفوعات من اهم العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار في مصر. فزيادة الصادرات المصرية وتدفق الاستثمارات الاجنبية يؤدي الى زيادة المعروض من الدولار في السوق، مما يساهم في استقرار او انخفاض سعره.

في المقابل، فان زيادة الواردات وارتفاع فاتورة الاستيراد تؤدي الى زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع سعره مقابل الجنيه المصري.

الاحتياطي من النقد الاجنبي

يلعب حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي لدى البنك المركزي المصري دورا مهما في تحديد سعر صرف الدولار. فكلما كان الاحتياطي قويا، زادت قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف والحفاظ على استقرار الجنيه المصري.

وقد شهد الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر تحسنا ملحوظا في الاشهر الاخيرة، ليصل الى مستويات مريحة تجاوزت 45 مليار دولار، مما ساهم في استقرار نسبي لسعر الصرف.

العوامل الخارجية والاقتصاد العالمي

تتاثر اسعار العملات بشكل عام، ومنها الدولار مقابل الجنيه المصري، بالتطورات الاقتصادية العالمية. فقرارات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بشان اسعار الفائدة تؤثر على قوة الدولار عالميا، وبالتالي على سعره في مصر.

كما ان التوترات الجيوسياسية والازمات الاقتصادية العالمية تؤثر على تدفقات رؤوس الاموال وبالتالي على اسعار العملات.