جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي: متى بداية أول يوم امتحانات ؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي في النظام القديم والجديد، في السطور التالية دعونا نتعرف على كل جدول في فقرة منفصلة مع تفاصيل حول موعد امتحانات الثانوية العامة 2025، كل ذلك في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي النظام القديم

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي في النظام القديم كالتالي:

الأحد الموافق 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025: الاقتصاد والإحصاء

الأحد الموافق 22 يونيو 2025: اللغة العربية

الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس الموافق 26 يونيو 2025: التاريخ

الأحد الموافق 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس الموافق 3 يوليو 2025: الجغرافيا

الأحد الموافق 6 يوليو 2025: علم النفس والاجتماع

الخميس الموافق 10 يوليو 2025: الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي النظام الجديد

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي النظام الجديد كالتالي:

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025: التاريخ

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا

الخميس 10 يوليو 2025: الإحصاء

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تحدد موعد امتحانات الثانوية العامة 2025م في تاريخ 15 يونيو حتى يوم 10 يوليو 2025م.

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طريقة التحضير لامتحان نهاية العام الدراسي

من الأفضل أن يعتمد الطالب على أسلوب المراجعة النشطة، مثل محاولة شرح الدرس بصوت مرتفع وكأنه يدرسه لشخص آخر، فهذا الأسلوب يثبت المعلومة بشكل أقوى. أيضًا من النصائح المفيدة استخدام تقنية تقسيم الوقت “بومودورو”، حيث تتم الدراسة لمدة 25 دقيقة متواصلة يليها استراحة قصيرة لخمس دقائق، مما يحافظ على التركيز ويمنع الشعور بالملل.

من الضروري كذلك أن يتعرف الطالب على نمط كل امتحان مسبقًا، مثل طريقة توزيع الدرجات وعدد الأسئلة وأنواعها سواء كانت اختيار من متعدد أو أسئلة مقالية أو مسائل حسابية، لأن ذلك يساعد على وضع استراتيجيات خاصة للتعامل مع كل نوع. ممارسة حل اختبارات سابقة أو امتحانات تجريبية في وقت محدد مهم جدًا لأنه يدرب الطالب على إدارة وقته أثناء الامتحان الحقيقي.

جانب آخر لا يقل أهمية هو التعامل مع القلق، فبعض الطلاب يشعرون بالتوتر الشديد قبل أو أثناء الامتحان. هنا ينصح بممارسة تقنيات التنفس العميق لدقائق بسيطة يوميًا. هذه التقنيات تساعد على تهدئة الأعصاب وزيادة التركيز.

وأخيرًا، الدعم العائلي والتشجيع الإيجابي يلعبان دورًا قويًا. وجود بيئة منزلية مريحة وهادئة، مع رسائل تحفيزية من الأهل، يمنح الطالب دفعة معنوية كبيرة. كل هذه التفاصيل الصغيرة، عندما يجتمع تنفيذها بانتظام، تجعل فترة الاستعداد للامتحانات أكثر إنتاجية وأقل توترًا.