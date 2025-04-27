سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 27 أبريل: تجاوز 65 جنيه في البنوك !

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية الأحد الموافق 27 أبريل 2025 ضمن تقارير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العربية، نوضح سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم شراء وبيع في جدول تفصيلي، حيث نسرد سعر الصرف في كل بنك خصوصًا بنك مصر والبنك الأهلي المصري، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في تحديث الساعة 3:46 للمستوى الموضح:
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
البنك المركزي المصري
|67.7258 ج.م
0.0376%
|67.9164 ج.م
0.0384%
|
البنك العقاري المصري العربي
|67.6919 ج.م
-0.0133%
|67.9932 ج.م
-0.0133%
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|67.6254 ج.م
-0.0133%
|67.9265 ج.م
-0.0134%
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|67.5892 ج.م
0.0775%
|68.0811 ج.م
-0.071%
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|67.583 ج.م
0.2036%
|68.0677 ج.م
0.0255%
|
بنك القاهرة
|67.5698 ج.م
-0.0132%
|68.0544 ج.م
-0.0133%
|
بنك مصر
|67.5698 ج.م
-0.0132%
|68.0544 ج.م
-0.0133%
|
البنك الأهلي المصري
|67.5698 ج.م
-0.0132%
|68.0544 ج.م
-0.0133%
|
المصرف العربى الدولى AIB
|67.5698 ج.م
-0.0132%
|68.0544 ج.م
-0.0133%
|
بنك الإسكندرية
|67.5658 ج.م
-0.0132%
|68.0544 ج.م
-0.0133%
|
بنك فيصل الإسلامي
|67.55 ج.م
0.18%
|68.04 ج.م
-0.53%
|
بنك CIB
|67.5494 ج.م
-0.0133%
|68.0544 ج.م
-0.0133%
|
البنك المصري الخليجي
|67.5494 ج.م
0.2087%
|68.0748 ج.م
0.0255%
|
بنك قناة السويس
|67.5494 ج.م
-0.0265%
|68.0544 ج.م
-0.0267%
|
بنك الكويت الوطني NBK
|67.5432 ج.م
-0.0531%
|68.0277 ج.م
-0.0534%
|
بنك SAIB
|67.54 ج.م
-0.02%
|68.03 ج.م
-0.01%
|
بنك التعمير والإسكان
|67.5228 ج.م
-0.0266%
|68.0277 ج.م
-0.0267%
|
كريدي أجريكول
|67.5034 ج.م
0.0664%
|67.9877 ج.م
0.0667%
|
بنك البركة
|67.5034 ج.م
-0.0398%
|67.9877 ج.م
-0.04%
|
البنك الاهلي الكويتي
|67.4273 ج.م
0.2994%
|68.0046 ج.م
0.0454%
|
بنك نكست
|67.3662 ج.م
-0.0397%
|68.289 ج.م
-0.0402%
|
المصرف المتحد
|67.2055 ج.م
-0.0264%
|68.0277 ج.م
ستحب قراءة: سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27 أبريل: سعر الصرف اليوم أمام الجنيه
أسعار العملات في بنك التعمير والإسكان اليوم
وصلت أسعار العملات في بنك التعمير والإسكان اليوم آخر تحديث للمستوى الموضح في الجدول:
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.88 ج.م
-0.02%
|50.98 ج.م
-0.02%
|
EUREGP
اليورو
|57.5656 ج.م
-0.0227%
|58.0815 ج.م
-0.0228%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.5228 ج.م
-0.0266%
|68.0277 ج.م
-0.0267%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|159.98 ج.م
-0.0629%
|166.4816 ج.م
-0.0653%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.5265 ج.م
-0.0053%
|13.5947 ج.م
-0.0053%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.8374 ج.م
-0.0054%
|13.8819 ج.م
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أسعار العملات في بنك الإسكندرية اليوم
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.90 ج.م
-0.01%
|51 ج.م
-0.01%
|
EUREGP
اليورو
|57.5959 ج.م
-0.0114%
|58.1043 ج.م
-0.0114%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.5658 ج.م
-0.0132%
|68.0544 ج.م
-0.0133%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.0474 ج.م
-0.012%
|61.7209 ج.م
-0.0121%
|
DKKEGP
الدنمارك كرونة
|7.6576 ج.م
-0.0015%
|7.7825 ج.م
-0.0015%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|158.808 ج.م
-0.0312%
|166.3568 ج.م
-0.0326%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.5444 ج.م
-0.0027%
|13.596 ج.م
-0.0012%
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.4908 ج.م
-0.0643%
|71.9323 ج.م
-0.0141%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|132.3522 ج.م
-0.026%
|135.2929 ج.م
-0.0265%
|
QAREGP
الريال القطري
|13.0212 ج.م
-0.0126%
|13.9879 ج.م
0.0049%
|
OMREGP
الريال العماني
|131.3887 ج.م
-0.0259%
|132.4675 ج.م
-0.026%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.8428 ج.م
-0.0027%
|13.8847 ج.م
-0.0028%
|
SEKEGP
الكرونة السويدية
|5.0758 ج.م
-0.001%
|5.3186 ج.م
-0.0011%
|
NOKEGP
النرويج كرونة
|4.7803 ج.م
-0.0009%
|4.9088 ج.م
-0.001%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.1019 ج.م
-0.007%
|36.8311 ج.م
-0.0072%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.2604 ج.م
-0.0064%
|32.742 ج.م
-0.0064%
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.3532 ج.م
-0.0001%
|0.3577 ج.م
-0.0001%