سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 27 أبريل: تجاوز 65 جنيه في البنوك !

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية الأحد الموافق 27 أبريل 2025 ضمن تقارير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العربية، نوضح سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم شراء وبيع في جدول تفصيلي، حيث نسرد سعر الصرف في كل بنك خصوصًا بنك مصر والبنك الأهلي المصري، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في تحديث الساعة 3:46 للمستوى الموضح:

البنوك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 67.7258 ج.م 0.0376% 67.9164 ج.م 0.0384% البنك العقاري المصري العربي 67.6919 ج.م -0.0133% 67.9932 ج.م -0.0133% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 67.6254 ج.م -0.0133% 67.9265 ج.م -0.0134% مصرف أبوظبي الإسلامي 67.5892 ج.م 0.0775% 68.0811 ج.م -0.071% البنك العربى الافريقى الدولي 67.583 ج.م 0.2036% 68.0677 ج.م 0.0255% بنك القاهرة 67.5698 ج.م -0.0132% 68.0544 ج.م -0.0133% بنك مصر 67.5698 ج.م -0.0132% 68.0544 ج.م -0.0133% البنك الأهلي المصري 67.5698 ج.م -0.0132% 68.0544 ج.م -0.0133% المصرف العربى الدولى AIB 67.5698 ج.م -0.0132% 68.0544 ج.م -0.0133% بنك الإسكندرية 67.5658 ج.م -0.0132% 68.0544 ج.م -0.0133% بنك فيصل الإسلامي 67.55 ج.م 0.18% 68.04 ج.م -0.53% بنك CIB 67.5494 ج.م -0.0133% 68.0544 ج.م -0.0133% البنك المصري الخليجي 67.5494 ج.م 0.2087% 68.0748 ج.م 0.0255% بنك قناة السويس 67.5494 ج.م -0.0265% 68.0544 ج.م -0.0267% بنك الكويت الوطني NBK 67.5432 ج.م -0.0531% 68.0277 ج.م -0.0534% بنك SAIB 67.54 ج.م -0.02% 68.03 ج.م -0.01% بنك التعمير والإسكان 67.5228 ج.م -0.0266% 68.0277 ج.م -0.0267% كريدي أجريكول 67.5034 ج.م 0.0664% 67.9877 ج.م 0.0667% بنك البركة 67.5034 ج.م -0.0398% 67.9877 ج.م -0.04% البنك الاهلي الكويتي 67.4273 ج.م 0.2994% 68.0046 ج.م 0.0454% بنك نكست 67.3662 ج.م -0.0397% 68.289 ج.م -0.0402% المصرف المتحد 67.2055 ج.م -0.0264% 68.0277 ج.م

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أسعار العملات في بنك التعمير والإسكان اليوم

وصلت أسعار العملات في بنك التعمير والإسكان اليوم آخر تحديث للمستوى الموضح في الجدول:

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.88 ج.م -0.02% 50.98 ج.م -0.02% EUREGP اليورو 57.5656 ج.م -0.0227% 58.0815 ج.م -0.0228% GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.5228 ج.م -0.0266% 68.0277 ج.م -0.0267% KWDEGP الدينار الكويتي 159.98 ج.م -0.0629% 166.4816 ج.م -0.0653% SAREGP الريال السعودي 13.5265 ج.م -0.0053% 13.5947 ج.م -0.0053% AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.8374 ج.م -0.0054% 13.8819 ج.م

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أسعار العملات في بنك الإسكندرية اليوم