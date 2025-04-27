سعر الجنيه الإسترليني اليوم

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 27 أبريل: تجاوز 65 جنيه في البنوك !

سعر الجنيه الإسترليني, سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية الأحد الموافق 27 أبريل 2025 ضمن تقارير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العربية، نوضح سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم شراء وبيع في جدول تفصيلي، حيث نسرد سعر الصرف في كل بنك خصوصًا بنك مصر والبنك الأهلي المصري، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في تحديث الساعة 3:46 للمستوى الموضح:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري
 67.7258 ج.م

 0.0376%
 67.9164 ج.م

 0.0384%
البنك العقاري المصري العربي
 67.6919 ج.م

 -0.0133%
 67.9932 ج.م

 -0.0133%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 67.6254 ج.م

 -0.0133%
 67.9265 ج.م

 -0.0134%
مصرف أبوظبي الإسلامي
 67.5892 ج.م

 0.0775%
 68.0811 ج.م

 -0.071%
البنك العربى الافريقى الدولي
 67.583 ج.م

 0.2036%
 68.0677 ج.م

 0.0255%
بنك القاهرة
 67.5698 ج.م

 -0.0132%
 68.0544 ج.م

 -0.0133%
بنك مصر
 67.5698 ج.م

 -0.0132%
 68.0544 ج.م

 -0.0133%
البنك الأهلي المصري
 67.5698 ج.م

 -0.0132%
 68.0544 ج.م

 -0.0133%
المصرف العربى الدولى AIB
 67.5698 ج.م

 -0.0132%
 68.0544 ج.م

 -0.0133%
بنك الإسكندرية
 67.5658 ج.م

 -0.0132%
 68.0544 ج.م

 -0.0133%
بنك فيصل الإسلامي
 67.55 ج.م

 0.18%
 68.04 ج.م

 -0.53%
بنك CIB
 67.5494 ج.م

 -0.0133%
 68.0544 ج.م

 -0.0133%
البنك المصري الخليجي
 67.5494 ج.م

 0.2087%
 68.0748 ج.م

 0.0255%
بنك قناة السويس
 67.5494 ج.م

 -0.0265%
 68.0544 ج.م

 -0.0267%
بنك الكويت الوطني NBK
 67.5432 ج.م

 -0.0531%
 68.0277 ج.م

 -0.0534%
بنك SAIB
 67.54 ج.م

 -0.02%
 68.03 ج.م

 -0.01%
بنك التعمير والإسكان
 67.5228 ج.م

 -0.0266%
 68.0277 ج.م

 -0.0267%
كريدي أجريكول
 67.5034 ج.م

 0.0664%
 67.9877 ج.م

 0.0667%
بنك البركة
 67.5034 ج.م

 -0.0398%
 67.9877 ج.م

 -0.04%
البنك الاهلي الكويتي
 67.4273 ج.م

 0.2994%
 68.0046 ج.م

 0.0454%
بنك نكست
 67.3662 ج.م

 -0.0397%
 68.289 ج.م

 -0.0402%
المصرف المتحد
 67.2055 ج.م

 -0.0264%
 68.0277 ج.م

ستحب قراءة: سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27 أبريل: سعر الصرف اليوم أمام الجنيه

أسعار العملات في بنك التعمير والإسكان اليوم

وصلت أسعار العملات في بنك التعمير والإسكان اليوم آخر تحديث للمستوى الموضح في الجدول:

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.88 ج.م

 -0.02%
 50.98 ج.م

 -0.02%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.5656 ج.م

 -0.0227%
 58.0815 ج.م

 -0.0228%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.5228 ج.م

 -0.0266%
 68.0277 ج.م

 -0.0267%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 159.98 ج.م

 -0.0629%
 166.4816 ج.م

 -0.0653%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.5265 ج.م

 -0.0053%
 13.5947 ج.م

 -0.0053%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8374 ج.م

 -0.0054%
 13.8819 ج.م

ستحب قراءة: تقلبات العملة الخضراء: سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 27 ابريل 2025

أسعار العملات في بنك الإسكندرية اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.90 ج.م

 -0.01%
 51 ج.م

 -0.01%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.5959 ج.م

 -0.0114%
 58.1043 ج.م

 -0.0114%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.5658 ج.م

 -0.0132%
 68.0544 ج.م

 -0.0133%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.0474 ج.م

 -0.012%
 61.7209 ج.م

 -0.0121%
الدنمارك كرونة DKKEGP

الدنمارك كرونة

 7.6576 ج.م

 -0.0015%
 7.7825 ج.م

 -0.0015%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 158.808 ج.م

 -0.0312%
 166.3568 ج.م

 -0.0326%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.5444 ج.م

 -0.0027%
 13.596 ج.م

 -0.0012%
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.4908 ج.م

 -0.0643%
 71.9323 ج.م

 -0.0141%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 132.3522 ج.م

 -0.026%
 135.2929 ج.م

 -0.0265%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 13.0212 ج.م

 -0.0126%
 13.9879 ج.م

 0.0049%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 131.3887 ج.م

 -0.0259%
 132.4675 ج.م

 -0.026%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8428 ج.م

 -0.0027%
 13.8847 ج.م

 -0.0028%
الكرونة السويدية SEKEGP

الكرونة السويدية

 5.0758 ج.م

 -0.001%
 5.3186 ج.م

 -0.0011%
النرويج كرونة NOKEGP

النرويج كرونة

 4.7803 ج.م

 -0.0009%
 4.9088 ج.م

 -0.001%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.1019 ج.م

 -0.007%
 36.8311 ج.م

 -0.0072%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.2604 ج.م

 -0.0064%
 32.742 ج.م

 -0.0064%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.3532 ج.م

 -0.0001%
 0.3577 ج.م

 -0.0001%

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