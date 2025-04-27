BYDFi تصبح الراعي الرسمي لمؤتمر TOKEN2049 دبي، وأداة التداول على السلسة MoonX تظهر لأول مرة في الشرق الأوسط

28 أبريل 2025 – دبي – أعلنت منصة التداول العالمية للعملات الرقمية BYDFi عن رعايتها الرسمية لمؤتمر TOKEN2049 في دبي. وخلال هذا الحدث، ستعرض BYDFi أداتها المبتكرة للتداول على السلسلة MoonX، في ثاني ظهور دولي لها بعد انطلاقتها الأولى خلال أسبوع باريس للبلوكشين (PBW). تمثل هذه الخطوة التوسع الرسمي لـ BYDFi في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الدولية الأوسع.

سيُعقد مؤتمر TOKEN2049 في دبي خلال الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 15,000 مشارك، بما في ذلك 500 من قادة الصناعة وأكثر من 300 وسيلة إعلامية. ستقوم BYDFi بعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المتطورة في الجناح رقم 45.

BYDFi تكمل استراتيجيتها المزدوجة بين CEX و DEX، و MoonX وتستمر بتوسعها

احتفالاً بالذكرى الخامسة لتأسيسها، تعمل BYDFi على توسيع قدرات منصتها من خلال اعتماد بنية مزدوجة تجمع بين كفاءة وعمق التداول في المنصات المركزية (CEX) وإمكانيات التداول على السلسلة عبر أداة MoonX، لتلبية الطلب المتزايد على حلول التمويل اللامركزي (DeFi).

حالياً، تدعم MoonX أكثر من 500,000 من عملات الميم والعملات الناشئة عالية الإمكانيات، وتغطي سلاسل الكتل الرئيسية مثل Solana وBNB Chain وغيرها. كما تدمج ميزات مثل الفلترة الذكية، ونسخ تداول الأموال الذكية، لتوفير تجربة تداول متكاملة على السلسلة للمستخدمين.

قال مايكل، الشريك المؤسس لـ BYDFi:

“سلوك المستخدمين في التداول يتغير. فبينما يواصل البعض تفضيل سيولة وكفاءة منصات التداول المركزية، يتجه آخرون نحو منصات التداول اللامركزية من أجل المزيد من التحكم بأصولهم وتحقيق أرباح عبر السلاسل. هذا ليس استبدالاً لاتجاه بآخر، بل أصبح واقعًا جديدًا بتعايش المسارين معاً.”

وأضاف قائلاً:

“منصات المستقبل الرائدة هي التي تجمع بين أداء التداول المركزي واتصال النظام البيئي اللامركزي. أداة MoonX تمثل خطوة رئيسية في الترقية الاستراتيجية المزدوجة لـ BYDFi بين CEX وDEX، وهي تعكس رؤيتنا واستثمارنا في المرحلة القادمة من تطور السوق.”

أنشطة خاصة بالذكرى الخامسة: تجارب تفاعلية عبر الإنترنت وخارجها

احتفالاً بالذكرى الخامسة، تطلق BYDFi حملة “رحلة مغامرة العملات الرقمية“:

المشاركة عبر الإنترنت:

تسجيل حساب جديد وإكمال مهام بسيطة للحصول على حزمة هدايا حصرية بقيمة 20 دولار وأرصدة تجريبية على المنصة.

المشاركة في تداول العقود الدائمة للدخول في السحب على جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 10,000 دولار.

التفاعل على أرض الواقع:

متابعة الحساب الرسمي لـ BYDFi على منصة X تويتر سابقاً( @BYDFi_Officia) ، وإعادة تغريد منشور الحدث مع الوسم #BYDFiTOKEN2049 للدخول في السحب والفوز بمنتجات حصرية وتجربة تداول مجانية على المنصة.

زيارة الجناح رقم 45 خلال الحدث لتجربة أداة التداول على السلسلة MoonX، والمشاركة في مهام تفاعلية، والحصول على حزم هدايا مغامرة العملات الرقمية وهدايا غامضة.

عن BYDFi

تأسست BYDFi في عام 2020، ونمت لتخدم أكثر من مليون مستخدم في أكثر من 190 دولة ومنطقة حول العالم. وقد تم تصنيفها من قبل Forbes كواحدة من أفضل 10 منصات تداول عملات رقمية عالمياً.

تحمل المنصة عدة تراخيص MSB، وهي عضو في تحالف CodeVASP بكوريا الجنوبية، وتلتزم بتعزيز الشفافية والاحترافية في عملياتها.

تسعى BYDFi إلى تقديم تجربة تداول عملات رقمية عالمية المستوى لكل مستخدم.

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