تحديث 04:15 مساءًا: ارتفاع بقيمة 13 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:15 مساءً. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في ميد بنك حيث صعد سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 13 قرشًا ليصل إلى 63.57 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.04 جنيها، وسعر البيع هو 63.22 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.22 جنيها، وللبيع عند 63.58 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.22 جنيها للشراء و 63.58 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.39 جنيها، وللبيع 63.58 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.44 جنيها، وسعر البيع 63.63 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.40 جنيها، وللبيع عند 63.59 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.29 جنيها وبيعه بسعر 63.66 جنيها.

ميد بنك: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.35 جنيها وبيعه بسعر 63.70 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.41 جنيها، وسعر البيع 63.61 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.25 جنيها، وسعر البيع هو 63.62 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.06 جنيها، وللبيع عند 63.57 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.38 جنيها وبيعه بسعر 63.57 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.96 جنيها، وللبيع 63.33 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.01 جنيها، وللبيع 63.59 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.38 جنيها، وللبيع 63.57 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.44 جنيها للشراء و 63.63 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.92 جنيها، وللبيع عند 63.30 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الجنيه الاسترليني يسجل 63.27 جنيها للشراء و 63.63 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.44 جنيها، وسعر البيع 63.63 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.75 جنيها، وللبيع 63.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.38 جنيها للشراء و 63.57 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.21 جنيها، وسعر البيع هو 63.61 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.27 جنيها للشراء و 63.63 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.27 جنيها وبيعه بسعر 63.63 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.36 جنيها، وللبيع عند 62.73 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.39 جنيها، وللبيع 63.58 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.