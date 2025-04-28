ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5406 للشراء في تحديث 05:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 28 أبريل الساعة 5:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 12 جنيهًا ليبلغ 5429 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5417 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4976 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4966 جنيهًا للبيع و 4945 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4750 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4740 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4071 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 8 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4063 جنيهًا للبيع و4046 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3167 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3160 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2714 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 168848 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 38000 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 37920 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 28 أبريل الساعة 5:25 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4730 جنيه للشراء، وللبيع 4750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23650 جنيه للشراء، وللبيع 23750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47300 جنيه للشراء، وللبيع 47500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118250 جنيه للشراء، وللبيع 118750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236500 جنيه للشراء، وللبيع 237500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 473000 جنيه للشراء، وللبيع 475000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 709500 جنيه للشراء، وللبيع 712500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 946000 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1182500 جنيه للشراء، وللبيع 1187500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.