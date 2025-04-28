ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5417 للشراء في تحديث 05:50 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 28 أبريل الساعة 5:50 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 5446 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5434 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4992 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4981 جنيهًا للبيع و 4955 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4765 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4755 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4084 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4076 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3177 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3170 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2723 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 169381 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 355 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 38120 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 38040 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 28 أبريل الساعة 5:50 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4740 جنيه للشراء، وللبيع 4765 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23700 جنيه للشراء، وللبيع 23825 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47400 جنيه للشراء، وللبيع 47650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118500 جنيه للشراء، وللبيع 119125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237000 جنيه للشراء، وللبيع 238250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 474000 جنيه للشراء، وللبيع 476500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 711000 جنيه للشراء، وللبيع 714750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 948000 جنيه للشراء، وللبيع 953000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1185000 جنيه للشراء، وللبيع 1191250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.