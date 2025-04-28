ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5429 للشراء في تحديث 05:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 28 أبريل الساعة 5:55 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5451 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 12 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5446 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4997 جنيهًا للبيع و4976 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4992 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4770 جنيهًا للبيع و4750 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 4089 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 3180 جنيهًا للبيع و3167 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3177 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2726 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2723 جنيهًا للبيع و 2709 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 169559 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 356 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 169381 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 38160 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 38120 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 28 أبريل الساعة 5:55 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4750 جنيه للشراء، وللبيع 4770 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23750 جنيه للشراء، وللبيع 23850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47500 جنيه للشراء، وللبيع 47700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118750 جنيه للشراء، وللبيع 119250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 237500 جنيه للشراء، وللبيع 238500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 475000 جنيه للشراء، وللبيع 477000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 712500 جنيه للشراء، وللبيع 715500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 950000 جنيه للشراء، وللبيع 954000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1187500 جنيه للشراء، وللبيع 1192500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.