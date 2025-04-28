تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5423 للشراء في تحديث 06:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 28 أبريل الساعة 6:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5446 جنيهًا للبيع و5423 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5451 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4992 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4765 جنيهًا للبيع و4745 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 4084 جنيهًا للبيع و4067 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4089 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3177 جنيهًا للبيع و3163 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3180 جنيهًا للبيع و 3167 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2723 جنيهًا للبيع و2711 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2726 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 169381 جنيهًا للبيع و168670 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 169559 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 38120 جنيهًا للبيع و37960 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38160 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 28 أبريل الساعة 6:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4745 جنيه للشراء، وللبيع 4765 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23725 جنيه للشراء، وللبيع 23825 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47450 جنيه للشراء، وللبيع 47650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118625 جنيه للشراء، وللبيع 119125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 237250 جنيه للشراء، وللبيع 238250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 474500 جنيه للشراء، وللبيع 476500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 711750 جنيه للشراء، وللبيع 714750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 949000 جنيه للشراء، وللبيع 953000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1186250 جنيه للشراء، وللبيع 1191250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.