تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5417 للشراء في تحديث 08:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 28 أبريل الساعة 8:00 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5440 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5446 جنيهًا للبيع و5423 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4987 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4992 جنيهًا للبيع و 4971 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4760 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4765 جنيهًا للبيع و4745 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 4080 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4084 جنيهًا للبيع و4067 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3173 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3177 جنيهًا للبيع و3163 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2720 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 2 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 169203 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 38080 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 38120 جنيهًا للبيع و37960 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 28 أبريل الساعة 8:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4740 جنيه للشراء، وللبيع 4760 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23700 جنيه للشراء، وللبيع 23800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47400 جنيه للشراء، وللبيع 47600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118500 جنيه للشراء، وللبيع 119000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237000 جنيه للشراء، وللبيع 238000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 474000 جنيه للشراء، وللبيع 476000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 711000 جنيه للشراء، وللبيع 714000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 948000 جنيه للشراء، وللبيع 952000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1185000 جنيه للشراء، وللبيع 1190000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.