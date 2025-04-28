ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5434 للشراء في تحديث 09:35 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 28 أبريل الساعة 9:35 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5457 جنيهًا للبيع و5434 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 17 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5440 جنيهًا للبيع و 5417 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 5002 جنيهًا للبيع و4981 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 15 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4987 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4775 جنيهًا للبيع و4755 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 15 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4760 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 4093 جنيهًا للبيع و4076 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 13 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4080 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3183 جنيهًا للبيع و3170 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2729 جنيهًا للبيع و2717 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 533 جنيهًا ليبلغ 169736 جنيهًا للبيع و169025 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 169203 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 38200 جنيهًا للبيع و38040 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 120 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38080 جنيهًا للبيع و 37920 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3345.6 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3335.73 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 28 أبريل الساعة 9:35 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4755 جنيه للشراء، وللبيع 4775 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23775 جنيه للشراء، وللبيع 23875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47550 جنيه للشراء، وللبيع 47750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118875 جنيه للشراء، وللبيع 119375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237750 جنيه للشراء، وللبيع 238750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 475500 جنيه للشراء، وللبيع 477500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 713250 جنيه للشراء، وللبيع 716250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 951000 جنيه للشراء، وللبيع 955000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1188750 جنيه للشراء، وللبيع 1193750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.