تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5446 للشراء في تحديث 10:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 28 أبريل الساعة 10:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5469 جنيهًا للبيع و5446 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5013 جنيهًا للبيع و4992 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5018 جنيهًا للبيع و4997 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4785 جنيهًا للبيع و4765 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4790 جنيهًا للبيع و 4770 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4101 جنيهًا للبيع و4084 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4106 جنيهًا للبيع و4089 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3190 جنيهًا للبيع و3177 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3193 جنيهًا للبيع و3180 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2734 جنيهًا للبيع و2723 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2737 جنيهًا للبيع و2726 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 170092 جنيهًا للبيع و169381 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38280 جنيهًا للبيع و38120 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3348.96 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3348.94 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 28 أبريل الساعة 10:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4765 جنيه للشراء، وللبيع 4785 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23825 جنيه للشراء، وللبيع 23925 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47650 جنيه للشراء، وللبيع 47850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 119125 جنيه للشراء، وللبيع 119625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 238250 جنيه للشراء، وللبيع 239250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 476500 جنيه للشراء، وللبيع 478500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 714750 جنيه للشراء، وللبيع 717750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 953000 جنيه للشراء، وللبيع 957000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1191250 جنيه للشراء، وللبيع 1196250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.