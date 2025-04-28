تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5440 للشراء في تحديث 10:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 28 أبريل الساعة 10:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5469 جنيهًا للبيع و5440 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5469 جنيهًا للبيع و5446 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 5013 جنيهًا للبيع و4987 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5013 جنيهًا للبيع و4992 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4785 جنيهًا للبيع و4760 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 4101 جنيهًا للبيع و4080 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3190 جنيهًا للبيع و3173 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3190 جنيهًا للبيع و3177 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2734 جنيهًا للبيع و2720 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2734 جنيهًا للبيع و 2723 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 170092 جنيهًا للبيع و169203 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 170092 جنيهًا للبيع و169381 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 38280 جنيهًا للبيع و38080 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 38280 جنيهًا للبيع و38120 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 28 أبريل الساعة 10:55 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4760 جنيه للشراء، وللبيع 4785 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23800 جنيه للشراء، وللبيع 23925 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47600 جنيه للشراء، وللبيع 47850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 119000 جنيه للشراء، وللبيع 119625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 238000 جنيه للشراء، وللبيع 239250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 476000 جنيه للشراء، وللبيع 478500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 714000 جنيه للشراء، وللبيع 717750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 952000 جنيه للشراء، وللبيع 957000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1190000 جنيه للشراء، وللبيع 1196250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.