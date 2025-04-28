ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5446 للشراء في تحديث 11:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 28 أبريل الساعة 11:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5469 جنيهًا للبيع و5446 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5469 جنيهًا للبيع و5440 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 5013 جنيهًا للبيع و4992 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5013 جنيهًا للبيع و4987 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4785 جنيهًا للبيع و4765 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 4101 جنيهًا للبيع و4084 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3190 جنيهًا للبيع و3177 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3190 جنيهًا للبيع و3173 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2734 جنيهًا للبيع و2723 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2734 جنيهًا للبيع و 2720 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 170092 جنيهًا للبيع و169381 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 170092 جنيهًا للبيع و169203 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 38280 جنيهًا للبيع و38120 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 38280 جنيهًا للبيع و38080 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 28 أبريل الساعة 11:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4765 جنيه للشراء، وللبيع 4785 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23825 جنيه للشراء، وللبيع 23925 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47650 جنيه للشراء، وللبيع 47850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 119125 جنيه للشراء، وللبيع 119625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 238250 جنيه للشراء، وللبيع 239250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 476500 جنيه للشراء، وللبيع 478500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 714750 جنيه للشراء، وللبيع 717750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 953000 جنيه للشراء، وللبيع 957000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1191250 جنيه للشراء، وللبيع 1196250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.