سعر الدولار اليوم في سوريا 29 أبريل 2025 في تحديث الصباح

سعر الدولار اليوم في سوريا في منتصف الأسبوع الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 في بداية التعاملات في تقرير نسرد من خلاله سعر صرف الدولار مقابل الليرة في تحديث الصباح ونقارن مع سعر الدولار يوم أمس الإثنين 28 أبريل 2025، السعر مرصود في مختلف المحافظات السورية في الشراء والمبيع، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا في تحديث الساعة 10:07 مقابل الليرة التالي:

سجل في بيروت: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 11500 ليرة في الشراء، 11600 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 11500 ليرة في الشراء، 11600 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 11400 ليرة في الشراء، 11500 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 11600 ليرة في الشراء، 11700 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 11550 ليرة في الشراء، 11650 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10900 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 11550 ليرة في الشراء، 11650 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة أمس

بالمقارنة مع وضع يوم أمس الإثنين فقد سجل سعر الدولار مقابل الليرة التالي:

سجل في بيروت: 11350ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 11500 ليرة في الشراء، 11600 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 11500 ليرة في الشراء، 11600 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 11400 ليرة في الشراء، 11500 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10900 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 11550 ليرة في الشراء، 11650 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

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