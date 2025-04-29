سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل: ما هو سبب اسوداد الذهب؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع الموافق 29 أبريل 2025 في تقرير نوضح عن طريقه جدول تفصيلي يبرز سعر الذهب اليوم بدون مصنعيه في مختلف العيارات، بالتحديد سعر الذهب اليوم عيار 21، ويعد الذهب في هذه الحقبة من الزمان من أكثر المعادن التي تحفظ قيمة المدخرات من التضخم الذي وصل لمستويات مرتفعة، لذلك دعونا نتعرف على تفاصيل سعر الذهب اليوم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل في تحديث الساعة 10:21 للمستوى الموضح:

العيارات سعر الشراء سعر البيع ذهب عيار 24 5469 جنيه مصري 5446 جنيه مصري ذهب عيار 22 5013 جنيه مصري 4992 جنيه مصري ذهب عيار 21 4785 جنيه مصري 4765 جنيه مصري ذهب عيار 18 4102 جنيه مصري 4084 جنيه مصري ذهب عيار 12 2734 جنيه مصري 2723 جنيه مصري أونصة الذهب 170105 جنيه مصري 169390 جنيه مصري الجنيه الذهب 38280 جنيه مصري 38120 جنيه مصري

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ما هو سبب اسوداد الذهب؟

يعد الذهب من المعادن الثمينة التي تتميز بمقاومتها العالية للتآكل والتلف، إلا أن بعض الأشخاص قد يلاحظون تغير لون الذهب وظهور سواد أو بهتان على سطحه مع مرور الوقت، مما يثير تساؤلات حول سبب هذا التغير. الحقيقة أن الذهب النقي الخالص، وخاصة عيار 24، لا يصدأ ولا يتغير لونه لأنه لا يتفاعل بسهولة مع العوامل الجوية أو المواد الكيميائية. ولكن عندما يخلط الذهب بمعادن أخرى لصنع سبائك أكثر صلابة مثل النحاس أو الفضة، يصبح أكثر عرضة للتغيرات في اللون نتيجة لتفاعل هذه المعادن المضافة مع البيئة المحيطة.

السبب الأساسي في اسوداد الذهب يعود إلى تفاعل المعادن المختلطة معه مع العوامل الخارجية مثل العرق، والرطوبة، والعطور، والمواد الكيميائية الأخرى. فعلى سبيل المثال، تحتوي بعض أنواع العطور أو الكريمات على مركبات كيميائية قد تتفاعل مع النحاس الموجود في سبيكة الذهب، ما يؤدي إلى تشكل طبقة داكنة على السطح تعرف باسم الأكسدة. كذلك، العرق الذي يحتوي على أملاح ومواد حمضية قد يسرع من هذا التفاعل ويغير مظهر الذهب، خاصة إذا تم ارتداؤه بشكل مستمر في البيئات الحارة أو الرطبة.

كما يمكن أن يسهم سوء التخزين في تعريض الذهب للغبار والمواد المتطايرة التي تسرع من التفاعل مع السطح، مما يؤدي إلى تغير لونه مع الوقت. أيضًا، التنظيف غير السليم باستخدام مواد حادة أو غير مخصصة للذهب يمكن أن يؤدي إلى تلف الطبقة السطحية وظهور البقع الداكنة. هذا ينطبق غالبًا على الذهب من عيارات منخفضة مثل عيار 18 أو 14، حيث تزداد نسبة المعادن الأخرى مقارنة بالذهب النقي، مما يجعله أكثر عرضة للتغيرات.

ولتفادي اسوداد الذهب، ينصح دائمًا بنزع المجوهرات الذهبية عند استخدام العطور أو الكريمات، وتجنب ارتدائها أثناء الاستحمام أو السباحة، والاحتفاظ بها في مكان جاف ونظيف عند عدم استخدامها. كما يفضل تنظيف الذهب بشكل دوري. إذا حدث تغير واضح في اللون، يمكن اللجوء إلى متخصص في المجوهرات لإعادة تلميع القطعة وإزالة آثار الأكسدة.