سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ، خاصة بعد موجة من التذبذبات الحادة خلال الأيام الماضية. استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، عند مستوى 4760 جنيه للشراء في أغلب محلات الصاغة، مع فروق طفيفة بين أسعار البيع والشراء بحسب المصنعية وهامش ربح التجار.

هذا الاستقرار جاء رغم استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، وسط مخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما جعل الذهب يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين والأفراد الباحثين عن حماية مدخراتهم من تقلبات العملة والتضخم.

أسباب استقرار أسعار الذهب اليوم

يرجع استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى عدة عوامل متداخلة:

توازن العرض والطلب محليًا: السوق المصري شهد توازنًا نسبيًا بين المعروض من الذهب والطلب عليه، خاصة مع تراجع الإقبال على الشراء بعد موجة الارتفاعات السابقة، ما ساهم في تهدئة الأسعار نسبيًا.

تأثير الأسواق العالمية: رغم إعلان الصين إعفاء بعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية، إلا أن الأسواق العالمية لا تزال متحفظة في ظل غياب مؤشرات واضحة على انفراجة في العلاقات التجارية، ما يدعم استقرار الذهب عالميًا ومحليًا.

ترقب قرارات البنوك المركزية الكبرى: الأسواق تترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب عالميًا، وبالتالي على الأسعار المحلية.

تغيرات سعر الصرف: استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة ساعد في تثبيت أسعار الذهب رغم التذبذبات الخارجية.

مقارنة أسعار الذهب اليوم مع الأيام الماضية

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأمس، حيث فقد نحو 40 جنيهًا للجرام، بعدما كان قد سجل 4790 جنيهًا في تعاملات الأمس، ليصل اليوم إلى 4750 جنيهًا في بعض المناطق، واستقر عند 4760 جنيهًا في أغلب محلات الصاغة.

هذا التراجع جاء بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال شهر ابريل، ما يعكس استمرار حالة التذبذب في السوق المحلي، والتي ترتبط بشكل وثيق بتحركات الأسعار العالمية وتغيرات سعر صرف الجنيه.

العيار سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) عيار 24 5440 5469 عيار 21 4760 4785 عيار 18 4080 5013 عيار 14 3173.33 3190 الجنيه الذهب 38080 38280

الأسعار تقريبية وتختلف حسب المصنعية وحركة السوق المحلية.

تحليل تأثير العوامل العالمية والمحلية على أسعار الذهب

الذهب في مصر لا يتحرك بمعزل عن السوق العالمي، بل يتأثر بشكل مباشر بعدة متغيرات:

الاقتصاد العالمي: أي توترات سياسية أو اقتصادية بين القوى الكبرى، مثل الصين وأمريكا، تدفع المستثمرين عالميًا نحو الذهب كملاذ آمن، ما يرفع الطلب والأسعار.

سعر الدولار: مع كل تغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، يتأثر سعر الذهب محليًا، حيث أن تسعيره مرتبط بالسعر العالمي للأونصة والذي يُحتسب بالدولار.

سياسات البنوك المركزية: قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة عالميًا تؤثر على جاذبية الذهب مقارنة بالأصول الأخرى، ما ينعكس على الأسعار في مصر.

المضاربات المحلية: أحيانًا تشهد السوق المصرية مضاربات من بعض التجار والمستثمرين، ما يؤدي إلى تحركات حادة في الأسعار، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية أو المواسم.

توقعات أسعار الذهب ونصائح للراغبين في الشراء أو الاستثمار

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترجيح بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بالعام الماضي، خاصة إذا استمرت التوترات الدولية أو حدثت تغيرات مفاجئة في سعر صرف الجنيه.

ينصح الخبراء الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار أو الاستثمار بما يلي:

مراقبة الأسعار بشكل يومي وعدم التسرع في الشراء إلا في حال وجود استقرار واضح أو انخفاض مفاجئ.

شراء الذهب من مصادر موثوقة مع الاحتفاظ بالفواتير الرسمية.

التركيز على الأعيرة الأكثر تداولًا مثل عيار 21 لتسهيل إعادة البيع مستقبلًا.

تجنب شراء المشغولات ذات المصنعية المرتفعة إذا كان الهدف هو الاستثمار وليس الزينة.