ارتفاع بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 04:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:15 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في ميد بنك حيث سجل الريال السعودي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.18 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الريال السعودي 13.13 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.05 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.17 جنيها، وسعر البيع هو 13.21 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الريال السعودي يسجل 12.96 جنيها للشراء و 13.14 جنيها للبيع.

بنك البركة: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.01 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الريال السعودي 13.17 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.12 جنيها، وسعر البيع هو 13.15 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.11 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.01 جنيها، وللبيع عند 13.10 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.05 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الريال السعودي بسعر 12.65 جنيها وبيعه بسعر 13.11 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الريال السعودي 13.03 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الريال السعودي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.08 جنيها، وسعر البيع هو 13.13 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الريال السعودي بسعر 12.74 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.02 جنيها، وسعر البيع 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الريال السعودي يسجل 12.82 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.87 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الريال السعودي الآن 13.08 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.03 جنيها، وللبيع 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الريال السعودي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.11 جنيها، وسعر البيع هو 13.13 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.08 جنيها، وللبيع عند 13.11 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الريال السعودي يسجل 13.03 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.12 جنيها، وسعر البيع هو 13.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الريال السعودي 13.00 جنيها للشراء و 13.12 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.