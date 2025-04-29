سعر الذهب اليوم في مصر الآن الثلاثاء 29 أبريل: ما هي المادة التي تخلط مع الذهب؟

سعر الذهب اليوم في مصر الآن الثلاثاء 29 أبريل 2025 في بداية التعاملات الصباحية في الصاغة في جدول مفصل يوضح سعر جرام الذهب في مختلف العيارات من عيار 12 حتى 24 بدون مصنعيه أو ضريبة محلية، بجانب الإجابة عن سؤال ما هي المادة التي تخلط مع الذهب؟، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب اليوم في مصر الآن

سجل سعر الذهب اليوم في مصر الآن في تحديث الساعة 11:33 المستوى التالي:

العيارات سعر الشراء سعر البيع ذهب عيار 24 5451 جنيه مصري 5428 جنيه مصري ذهب عيار 22 4997 جنيه مصري 4976 جنيه مصري ذهب عيار 21 4770 جنيه مصري 4750 جنيه مصري ذهب عيار 18 4088 جنيه مصري 4071 جنيه مصري ذهب عيار 12 2726 جنيه مصري 2714 جنيه مصري أونصة الذهب 169545 جنيه مصري 168830 جنيه مصري الجنيه الذهب 38160 جنيه مصري 38000 جنيه مصري

ستحب قراءة: سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2025

ما هي المادة التي تخلط مع الذهب؟

يخلط الذهب مع عدد من المعادن الأخرى بهدف تحسين خصائصه وتوسيع نطاق استخداماته. الذهب النقي بطبيعته معدن طري للغاية، مما يجعله غير مناسب لصناعة المجوهرات أو الأدوات التي تتطلب متانة. لذلك، يتم خلطه بمواد أخرى لزيادة صلابته وتحسين لونه وتغيير خصائصه الفيزيائية حسب الحاجة. من أكثر المعادن شيوعًا التي تخلط مع الذهب هو النحاس، حيث يضيف إليه قوة ومتانة ويمنحه لونًا أكثر احمرارًا، ويشيع استخدام هذا المزيج في صناعة المجوهرات خاصة الذهب من عيار 18 وعيار 21.

من المعادن الأخرى التي يتم خلطها مع الذهب الفضة، والتي تضفي على السبيكة لونًا أفتح ولمعانًا ناعمًا، وتساعد على الحفاظ على مظهر الذهب الأبيض. يستخدم أيضًا البلاديوم والنيكل في خلط الذهب عند صناعة الذهب الأبيض، حيث يساعدان في إعطاء الذهب لونًا مائلًا للبياض بدلاً من لونه الأصفر الطبيعي، مع الحفاظ على قوته. كما يتم أحيانًا استخدام الزنك لزيادة المتانة، خاصة في أنواع الذهب المستخدمة في التطبيقات الصناعية.

النسبة التي يتم خلط المعادن بها تعتمد على العيار المطلوب؛ فعلى سبيل المثال، الذهب عيار 24 يحتوي على 99.9% من الذهب النقي، بينما الذهب عيار 18 يحتوي على 75% ذهب و25% معادن أخرى، مما يجعله أكثر صلابة. أما الذهب عيار 14، فيحتوي على نحو 58.5% ذهب فقط، مما يجعله أكثر قوة ولكن أقل قيمة من الذهب عالي العيار.

اختيار المعدن المخلوط مع الذهب يعتمد أيضًا على الغرض من الاستخدام. في المجوهرات الفاخرة، يتم التركيز على إضافة معادن لا تتفاعل بسهولة مع العوامل البيئية للحفاظ على بريق القطع لفترة أطول. أما في الصناعات الإلكترونية والطبية، فيراعى استخدام معادن تحافظ على التوصيل الكهربائي العالي للذهب دون التأثير على مقاومته للتآكل.

عملية خلط الذهب بالمعادن الأخرى يجب أن تتم بدقة عالية للحفاظ على جودة السبيكة وضمان تحقيق التوازن بين الجمال والقوة. وتخضع هذه العمليات لمواصفات ومقاييس عالمية تحدد نسب الخلط المطلوبة لكل نوع من أنواع الذهب لتلائم مختلف الأسواق والاستخدامات.