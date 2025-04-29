ما هي أسعار صرف عملات العالم مقابل الجنيه المصري؟ جدول تفصيلي 29 أبريل 2025

ما هي أسعار صرف عملات العالم مقابل الجنيه المصري؟ سؤال من الأسئلة المطروحة على محرك البحث جوجل هذه الفترة، سنجيب عنه في فقرة مفصلة نسرد من خلالها سعر مختلف العملات العربية والأجنبية في مقابل الجنيه المصري، حيث ستحتوى الفقرة جدول تفصيلي بالعملات المختلفة، لذلك دعونا نتعرف على التفاصيل حول إجابة سؤال ما هي أسعار صرف عملات العالم مقابل الجنيه المصري؟ في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
ما هي أسعار صرف عملات العالم مقابل الجنيه المصري؟
إجابة التساؤل حول ما هي أسعار صرف عملات العالم مقابل الجنيه المصري؟ في الجدول الموضح:
|العمله
|السعر
|معدل التغيير %
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|ج.م 50.84
|0.02%
|
EUREGP
اليورو
|ج.م 57.92
|-0.02%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|ج.م 68.24
|0.01%
|
CNYEGP
اليوان الصيني
|ج.م 6.97
|0.14%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|ج.م 61.64
|-0.05%
|
DKKEGP
الدنمارك كرونة
|ج.م 7.76
|-0.13%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|ج.م 165.96
|0.03%
|
SAREGP
الريال السعودي
|ج.م 13.55
|-0.07%
|
JODEGP
الدينار الاردني
|ج.م 71.69
|0.03%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|ج.م 134.89
|0.03%
|
QAREGP
الريال القطري
|ج.م 13.96
|-0.29%
|
OMREGP
الريال العماني
|ج.م 132.06
|0.03%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|ج.م 13.84
|0.07%
|
SEKEGP
الكرونة السويدية
|ج.م 5.30
|0.19%
|
NOKEGP
النرويج كرونة
|ج.م 4.91
|0.20%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|ج.م 36.76
|0.03%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|ج.م 32.64
|-0.03%
|
JPYEGP
الين الياباني
|ج.م 0.35596
|-1.12%
|
THBEGP
تايلاند باهت
|ج.م 1.52
|-0.65%
|
LBPEGP
الليرة اللبنانية
|ج.م 0.0006
|16.67%
|
TRYEGP
الليره التركية
|ج.م 1.32
|-0.75%
|
SDGEGP
الجنيه السوداني
|ج.م 0.08467
|5.52%
|
YEREGP
الريال اليمني
|ج.م 0.20743
|-1.22%
|
RUBEGP
الروبل الروسي
|ج.م 0.62192
|0.31%
|
UAHEGP
هريفنا أوكرانية
|ج.م 1.22
|-0.81%
|
NZDEGP
الدولار النيوزلندي
|ج.م 30.35
|-0.07%
|
MYREGP
رينغيت ماليزي
|ج.م 11.76
|0.09%
|
IQDEGP
الدينار العراقي
|ج.م 0.039
|2.56%
|
DZDEGP
الدينار الجزائري
|ج.م 0.38413
|1.08%
|
INREGP
الروبية الهندية
|ج.م 0.59665
|-0.56%
|
ZAREGP
الراند الجنوب أفريقي
|ج.م 2.74
|0.36%
|
BGNEGP
الليف البلغاري
|ج.م 29.63
|0.03%
|
SGDEGP
الدولار السنغافوري
|ج.م 38.87
|0.03%
|
HKDEGP
دولار هونج كونج
|ج.م 6.55
|0.15%
|
HUFEGP
الفورنت المجري
|ج.م 0.14328
|2.29%
|
MXNEGP
البيزو المكسيكي
|ج.م 2.59
|-0.38%
|
PLNEGP
الزلوتي البولندي
|ج.م 13.57
|0.07%
|
BRLEGP
الريال البرازيلي
|ج.م 8.96
|0.11%
|
PHPEGP
البيزو الفلبيني
|ج.م 0.90486
|0.54%
|
IDREGP
الروبية الأندونيسية
|ج.م 0.003
|-3.23%
|
CZKEGP
الكورون التشيكي
|ج.م 2.32
|-0.43%
|
TWDEGP
الدولار التايواني
|ج.م 1.58
|0.63%
|
KRWEGP
الون الكوري الجنوبي
|ج.م 0.035
|-2.78%
|
ARSEGP
البيزو الأرجنتيني
|ج.م 0.043
|-2.27%
|
CLPEGP
البيزو الشيلي
|ج.م 0.054
|-1.82%
|
EGPEGP
الجنيه المصري
|ج.م 1
|100.00%
|
RONEGP
الليو الجديد الروماني
|ج.م 11.64
|0.09%
|
PKREGP
الروبية الباكستانية
|ج.م 0.18171
|0.94%
|
COPEGP
البيزو الكولومبي
|ج.م 0.012
|-7.69%
|
FJDEGP
الدولار الفيجي
|ج.م 22.56
|-0.04%
|
BAMEGP
المارك القابل للتحويل البوسني
|ج.م 29.63
|0.03%
|
ISKEGP
الكرونا الأيسلندية
|ج.م 0.39652
|-0.87%
|
MADEGP
الدرهم المغربي
|ج.م 5.51
|0.18%
|
VNDEGP
الدونغ الفيتنامي
|ج.م 0.002
|5.00%
|
JMDEGP
الدولار الجاميكي
|ج.م 0.32235
|0.73%
|
DOPEGP
البيزو الدومينيكي
|ج.م 0.86645
|-0.41%
|
PENEGP
سول البوريفي
|ج.م 13.91
|-0.07%
|
BDTEGP
التاكا البنجلاديشية
|ج.م 0.42023
|0.05%
|
KESEGP
الشلن الكيني
|ج.م 0.39493
|1.25%
|
LKREGP
الروبية السريلانكية
|ج.م 0.17048
|0.28%
|
XOFEGP
الفرنك الوسط أفريقي
|ج.م 0.08835
|-1.83%
|
IRREGP
الريال الإيراني
|ج.م 0.0012
|-50.00%
|
XCDEGP
دولار شرق الكاريبي
|ج.م 18.81
|0.05%
|
TNDEGP
الدينار التونسي
|ج.م 17.05
|-0.41%
|
TTDEGP
الدولار التريندادي
|ج.م 7.53
|0.13%
|
XPFEGP
الفرنك الباسيفيكي
|ج.م 0.48445
|0.92%
|
ZMWEGP
الكواشا الزامبية
|ج.م 1.83
|0.55%
|
BBDEGP
الدولار الباربادوسي أو الباجاني
|ج.م 25.29
|0.04%
|
NGNEGP
النيرة النيجيرية
|ج.م 0.032
|3.13%
|
XAFEGP
الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي
|ج.م 0.08835
|-1.83%
|
MUREGP
الروبي الموريشي
|ج.م 1.12
|-0.88%
|
BSDEGP
الدولار الباهامي
|ج.م 51.06
|0.02%
|
ALLEGP
الليك الألباني
|ج.م 0.58612
|-0.66%
|
UYUEGP
بيزو أورجواي
|ج.م 1.21
|-0.82%
|
BMDEGP
الدولار البرمودي
|ج.م 50.84
|0.02%
|
GTQEGP
الكتزل الجواتيمالي
|ج.م 6.63
|0.15%
|
BWPEGP
البولا البوتسوانية
|ج.م 3.73
|0.27%
|
BOBEGP
البوليفيانو البوليفي
|ج.م 7.38
|0.14%
|
CUPEGP
البيزو الكوبي
|ج.م 2.13
|0.47%
|
PYGEGP
غواراني الباراجواي
|ج.م 0.0064
|6.25%
|
HNLEGP
اللامبيرا الهندوراسي
|ج.م 1.97
|0.51%
|
RSDEGP
الدينار الصربي
|ج.م 0.49445
|0.90%
|
NPREGP
الروبي النيبالي
|ج.م 0.37549
|-1.19%
|
HTGEGP
الجورد الهايتي
|ج.م 0.39023
|0.06%
|
PABEGP
البالبوا البنمية
|ج.م 51.08
|0.02%
|
GYDEGP
الدولار الجوياني
|ج.م 0.24405
|1.66%
|
KYDEGP
الدولار الكايماني
|ج.م 61.26
|-0.02%
|
TZSEGP
الشلن التنزاني
|ج.م 0.019
|-5.00%
|
ANGEGP
الجيلدر الهولندي
|ج.م 28.42
|0.04%
|
UGXEGP
الشلن الأوغندي
|ج.م 0.014
|7.14%
|
MGAEGP
الأرياري المدغشقري
|ج.م 0.011
|-8.33%
|
GELEGP
اللاري الجورجي
|ج.م 18.56
|0.05%
|
ETBEGP
البير الأثيوبي
|ج.م 0.38145
|0.38%
|
MDLEGP
الليو المولدوفي
|ج.م 2.98
|1.01%
|
BNDEGP
الدولار البروني
|ج.م 38.86
|0.03%
|
KHREGP
الريال الكمبودي
|ج.م 0.013
|-48.00%
|
NADEGP
الدولار الناميبي
|ج.م 2.73
|-0.36%
|
MKDEGP
الدينار المقدوني
|ج.م 0.94169
|0.18%
|
AOAEGP
الكوانزا الأنجولية
|ج.م 0.055
|-1.79%
|
PGKEGP
كينا بابوا غينيا الجديدة
|ج.م 12.33
|0.08%
|
MMKEGP
الكيات البورمي
|ج.م 0.016
|6.25%
|
KZTEGP
التنج الكازاخستاني
|ج.م 0.09956
|-0.44%
|
MOPEGP
الباتاكا الماكاوية
|ج.م 6.39
|-0.16%
|
MZNEGP
المتكال الموزمبيقي
|ج.م 0.7944
|0.55%
|
LYDEGP
الدينار الليبي
|ج.م 9.33
|0.11%
|
SLLEGP
الليون السيراليوني
|ج.م 0.0026
|3.85%
|
GNFEGP
الفرنك الغيني
|ج.م 0.0059
|-1.67%
|
GMDEGP
الدالاسي الجامبي
|ج.م 0.71608
|-0.54%
|
AMDEGP
الدرام الأرميني
|ج.م 0.13083
|0.63%
|
LAKEGP
الكيب اللاوسي
|ج.م 0.0024
|4.17%
|
MWKEGP
الكواشا المالاوية
|ج.م 0.029
|-3.33%
|
BIFEGP
الفرنك البوروندي
|ج.م 0.017
|-5.56%
|
DJFEGP
الفرنك الجيبوتي
|ج.م 0.28687
|-1.08%
|
UZSEGP
السوم الأوزباكستاني
|ج.م 0.0039
|-2.50%
|
TOPEGP
بانجا تون’جي
|ج.م 21.71
|0.05%
|
SCREGP
الروبية السيشيلية
|ج.م 3.48
|0.29%
|
KGSEGP
السوم القيرغيزستاني
|ج.م 0.58138
|0.24%
|
BTNEGP
النغولتروم البوتاني
|ج.م 0.60078
|0.13%
|
RWFEGP
الفرنك الرواندي
|ج.م 0.036
|2.78%
|
CDFEGP
الفرنك الكنغولي
|ج.م 0.018
|5.56%
|
MVREGP
الروفيا المالديفية
|ج.م 3.30
|0.30%
|
ERNEGP
الناكفا الإريترية
|ج.م 3.39
|0.29%
|
SOSEGP
الشلن الصومالي
|ج.م 0.08934
|-0.73%
|
SZLEGP
ليلانغيني سوازيلاندي
|ج.م 2.74
|0.36%
|
TJSEGP
السوموني الطاجيكستاني
|ج.م 4.84
|0.21%
|
LRDEGP
الدولار الليبيري
|ج.م 0.2548
|1.88%
|
LSLEGP
اللوتي الباسوتو
|ج.م 2.73
|-0.36%
|
KMFEGP
الفرنك القمري
|ج.م 0.11755
|-2.04%
|
TMTEGP
المانات التركمانستاني
|ج.م 14.55
|0.21%
|
SRDEGP
الدولار السورينامي
|ج.م 1.38
|-0.72%
|
AFNEGP
الأفغاني الأفغانستاني
|ج.م 0.71862
|-0.19%
|
AZNEGP
المانات الأذربيجاني
|ج.م 29.91
|0.03%
|
BZDEGP
الدولار البليزي
|ج.م 25.42
|0.04%
|
GHSEGP
السيدي الغاني
|ج.م 3.52
|0.28%
|
AWGEGP
فلورن أروبي
|ج.م 28.21
|0.04%
|
BYNEGP
روبل بلاروسي
|ج.م 15.60
|0.06%
|
CVEEGP
إيسكودو جزر الرأس الأخضر
|ج.م 0.52561
|-0.83%
|
CRCEGP
كولون كوستاريكي
|ج.م 0.10099
|0.98%
|
SVCEGP
كولون سلفادوري
|ج.م 5.84
|0.17%
|
NIOEGP
كوردبا نيكاراغوا
|ج.م 1.39
|0.72%
|
SBDEGP
دولار جزر سليمان
|ج.م 6.09
|0.16%
|
CUCEGP
بيزو كوبي
|ج.م 50.84
|0.02%
|
EEKEGP
كرون إستوني
|ج.م 3.70
|0.27%