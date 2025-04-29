أسعار صرف عملات العالم مقابل الجنيه المصري

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ما هي أسعار صرف عملات العالم مقابل الجنيه المصري؟ جدول تفصيلي 29 أبريل 2025

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ما هي أسعار صرف عملات العالم مقابل الجنيه المصري؟ سؤال من الأسئلة المطروحة على محرك البحث جوجل هذه الفترة، سنجيب عنه في فقرة مفصلة نسرد من خلالها سعر مختلف العملات العربية والأجنبية في مقابل الجنيه المصري، حيث ستحتوى الفقرة جدول تفصيلي بالعملات المختلفة، لذلك دعونا نتعرف على التفاصيل حول إجابة سؤال ما هي أسعار صرف عملات العالم مقابل الجنيه المصري؟ في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

ما هي أسعار صرف عملات العالم مقابل الجنيه المصري؟

إجابة التساؤل حول ما هي أسعار صرف عملات العالم مقابل الجنيه المصري؟ في الجدول الموضح:

العمله السعر معدل التغيير %
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 ج.م 50.84  0.02%
اليورو EUREGP

اليورو

 ج.م 57.92  -0.02%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 ج.م 68.24  0.01%
اليوان الصيني CNYEGP

اليوان الصيني

 ج.م 6.97  0.14%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 ج.م 61.64  -0.05%
الدنمارك كرونة DKKEGP

الدنمارك كرونة

 ج.م 7.76  -0.13%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 ج.م 165.96  0.03%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 ج.م 13.55  -0.07%
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 ج.م 71.69  0.03%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 ج.م 134.89  0.03%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 ج.م 13.96  -0.29%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 ج.م 132.06  0.03%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 ج.م 13.84  0.07%
الكرونة السويدية SEKEGP

الكرونة السويدية

 ج.م 5.30  0.19%
النرويج كرونة NOKEGP

النرويج كرونة

 ج.م 4.91  0.20%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 ج.م 36.76  0.03%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 ج.م 32.64  -0.03%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 ج.م 0.35596  -1.12%
تايلاند باهت THBEGP

تايلاند باهت

 ج.م 1.52  -0.65%
الليرة اللبنانية LBPEGP

الليرة اللبنانية

 ج.م 0.0006  16.67%
الليره التركية TRYEGP

الليره التركية

 ج.م 1.32  -0.75%
الجنيه السوداني SDGEGP

الجنيه السوداني

 ج.م 0.08467  5.52%
الريال اليمني YEREGP

الريال اليمني

 ج.م 0.20743  -1.22%
الروبل الروسي RUBEGP

الروبل الروسي

 ج.م 0.62192  0.31%
هريفنا أوكرانية UAHEGP

هريفنا أوكرانية

 ج.م 1.22  -0.81%
الدولار النيوزلندي NZDEGP

الدولار النيوزلندي

 ج.م 30.35  -0.07%
رينغيت ماليزي MYREGP

رينغيت ماليزي

 ج.م 11.76  0.09%
الدينار العراقي IQDEGP

الدينار العراقي

 ج.م 0.039  2.56%
الدينار الجزائري DZDEGP

الدينار الجزائري

 ج.م 0.38413  1.08%
الروبية الهندية INREGP

الروبية الهندية

 ج.م 0.59665  -0.56%
الراند الجنوب أفريقي ZAREGP

الراند الجنوب أفريقي

 ج.م 2.74  0.36%
الليف البلغاري BGNEGP

الليف البلغاري

 ج.م 29.63  0.03%
الدولار السنغافوري SGDEGP

الدولار السنغافوري

 ج.م 38.87  0.03%
دولار هونج كونج HKDEGP

دولار هونج كونج

 ج.م 6.55  0.15%
الفورنت المجري HUFEGP

الفورنت المجري

 ج.م 0.14328  2.29%
البيزو المكسيكي MXNEGP

البيزو المكسيكي

 ج.م 2.59  -0.38%
الزلوتي البولندي PLNEGP

الزلوتي البولندي

 ج.م 13.57  0.07%
الريال البرازيلي BRLEGP

الريال البرازيلي

 ج.م 8.96  0.11%
البيزو الفلبيني PHPEGP

البيزو الفلبيني

 ج.م 0.90486  0.54%
الروبية الأندونيسية IDREGP

الروبية الأندونيسية

 ج.م 0.003  -3.23%
الكورون التشيكي CZKEGP

الكورون التشيكي

 ج.م 2.32  -0.43%
الدولار التايواني TWDEGP

الدولار التايواني

 ج.م 1.58  0.63%
الون الكوري الجنوبي KRWEGP

الون الكوري الجنوبي

 ج.م 0.035  -2.78%
البيزو الأرجنتيني ARSEGP

البيزو الأرجنتيني

 ج.م 0.043  -2.27%
البيزو الشيلي CLPEGP

البيزو الشيلي

 ج.م 0.054  -1.82%
الجنيه المصري EGPEGP

الجنيه المصري

 ج.م 1  100.00%
الليو الجديد الروماني RONEGP

الليو الجديد الروماني

 ج.م 11.64  0.09%
الروبية الباكستانية PKREGP

الروبية الباكستانية

 ج.م 0.18171  0.94%
البيزو الكولومبي COPEGP

البيزو الكولومبي

 ج.م 0.012  -7.69%
الدولار الفيجي FJDEGP

الدولار الفيجي

 ج.م 22.56  -0.04%
المارك القابل للتحويل البوسني BAMEGP

المارك القابل للتحويل البوسني

 ج.م 29.63  0.03%
الكرونا الأيسلندية ISKEGP

الكرونا الأيسلندية

 ج.م 0.39652  -0.87%
الدرهم المغربي MADEGP

الدرهم المغربي

 ج.م 5.51  0.18%
الدونغ الفيتنامي VNDEGP

الدونغ الفيتنامي

 ج.م 0.002  5.00%
الدولار الجاميكي JMDEGP

الدولار الجاميكي

 ج.م 0.32235  0.73%
البيزو الدومينيكي DOPEGP

البيزو الدومينيكي

 ج.م 0.86645  -0.41%
سول البوريفي PENEGP

سول البوريفي

 ج.م 13.91  -0.07%
التاكا البنجلاديشية BDTEGP

التاكا البنجلاديشية

 ج.م 0.42023  0.05%
الشلن الكيني KESEGP

الشلن الكيني

 ج.م 0.39493  1.25%
الروبية السريلانكية LKREGP

الروبية السريلانكية

 ج.م 0.17048  0.28%
الفرنك الوسط أفريقي XOFEGP

الفرنك الوسط أفريقي

 ج.م 0.08835  -1.83%
الريال الإيراني IRREGP

الريال الإيراني

 ج.م 0.0012  -50.00%
دولار شرق الكاريبي XCDEGP

دولار شرق الكاريبي

 ج.م 18.81  0.05%
الدينار التونسي TNDEGP

الدينار التونسي

 ج.م 17.05  -0.41%
الدولار التريندادي TTDEGP

الدولار التريندادي

 ج.م 7.53  0.13%
الفرنك الباسيفيكي XPFEGP

الفرنك الباسيفيكي

 ج.م 0.48445  0.92%
الكواشا الزامبية ZMWEGP

الكواشا الزامبية

 ج.م 1.83  0.55%
الدولار الباربادوسي أو الباجاني BBDEGP

الدولار الباربادوسي أو الباجاني

 ج.م 25.29  0.04%
النيرة النيجيرية NGNEGP

النيرة النيجيرية

 ج.م 0.032  3.13%
الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي XAFEGP

الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

 ج.م 0.08835  -1.83%
الروبي الموريشي MUREGP

الروبي الموريشي

 ج.م 1.12  -0.88%
الدولار الباهامي BSDEGP

الدولار الباهامي

 ج.م 51.06  0.02%
الليك الألباني ALLEGP

الليك الألباني

 ج.م 0.58612  -0.66%
بيزو أورجواي UYUEGP

بيزو أورجواي

 ج.م 1.21  -0.82%
الدولار البرمودي BMDEGP

الدولار البرمودي

 ج.م 50.84  0.02%
الكتزل الجواتيمالي GTQEGP

الكتزل الجواتيمالي

 ج.م 6.63  0.15%
البولا البوتسوانية BWPEGP

البولا البوتسوانية

 ج.م 3.73  0.27%
البوليفيانو البوليفي BOBEGP

البوليفيانو البوليفي

 ج.م 7.38  0.14%
البيزو الكوبي CUPEGP

البيزو الكوبي

 ج.م 2.13  0.47%
غواراني الباراجواي PYGEGP

غواراني الباراجواي

 ج.م 0.0064  6.25%
اللامبيرا الهندوراسي HNLEGP

اللامبيرا الهندوراسي

 ج.م 1.97  0.51%
الدينار الصربي RSDEGP

الدينار الصربي

 ج.م 0.49445  0.90%
الروبي النيبالي NPREGP

الروبي النيبالي

 ج.م 0.37549  -1.19%
الجورد الهايتي HTGEGP

الجورد الهايتي

 ج.م 0.39023  0.06%
البالبوا البنمية PABEGP

البالبوا البنمية

 ج.م 51.08  0.02%
الدولار الجوياني GYDEGP

الدولار الجوياني

 ج.م 0.24405  1.66%
الدولار الكايماني KYDEGP

الدولار الكايماني

 ج.م 61.26  -0.02%
الشلن التنزاني TZSEGP

الشلن التنزاني

 ج.م 0.019  -5.00%
الجيلدر الهولندي ANGEGP

الجيلدر الهولندي

 ج.م 28.42  0.04%
الشلن الأوغندي UGXEGP

الشلن الأوغندي

 ج.م 0.014  7.14%
الأرياري المدغشقري MGAEGP

الأرياري المدغشقري

 ج.م 0.011  -8.33%
اللاري الجورجي GELEGP

اللاري الجورجي

 ج.م 18.56  0.05%
البير الأثيوبي ETBEGP

البير الأثيوبي

 ج.م 0.38145  0.38%
الليو المولدوفي MDLEGP

الليو المولدوفي

 ج.م 2.98  1.01%
الدولار البروني BNDEGP

الدولار البروني

 ج.م 38.86  0.03%
الريال الكمبودي KHREGP

الريال الكمبودي

 ج.م 0.013  -48.00%
الدولار الناميبي NADEGP

الدولار الناميبي

 ج.م 2.73  -0.36%
الدينار المقدوني MKDEGP

الدينار المقدوني

 ج.م 0.94169  0.18%
الكوانزا الأنجولية AOAEGP

الكوانزا الأنجولية

 ج.م 0.055  -1.79%
كينا بابوا غينيا الجديدة PGKEGP

كينا بابوا غينيا الجديدة

 ج.م 12.33  0.08%
الكيات البورمي MMKEGP

الكيات البورمي

 ج.م 0.016  6.25%
التنج الكازاخستاني KZTEGP

التنج الكازاخستاني

 ج.م 0.09956  -0.44%
الباتاكا الماكاوية MOPEGP

الباتاكا الماكاوية

 ج.م 6.39  -0.16%
المتكال الموزمبيقي MZNEGP

المتكال الموزمبيقي

 ج.م 0.7944  0.55%
الدينار الليبي LYDEGP

الدينار الليبي

 ج.م 9.33  0.11%
الليون السيراليوني SLLEGP

الليون السيراليوني

 ج.م 0.0026  3.85%
الفرنك الغيني GNFEGP

الفرنك الغيني

 ج.م 0.0059  -1.67%
الدالاسي الجامبي GMDEGP

الدالاسي الجامبي

 ج.م 0.71608  -0.54%
الدرام الأرميني AMDEGP

الدرام الأرميني

 ج.م 0.13083  0.63%
الكيب اللاوسي LAKEGP

الكيب اللاوسي

 ج.م 0.0024  4.17%
الكواشا المالاوية MWKEGP

الكواشا المالاوية

 ج.م 0.029  -3.33%
الفرنك البوروندي BIFEGP

الفرنك البوروندي

 ج.م 0.017  -5.56%
الفرنك الجيبوتي DJFEGP

الفرنك الجيبوتي

 ج.م 0.28687  -1.08%
السوم الأوزباكستاني UZSEGP

السوم الأوزباكستاني

 ج.م 0.0039  -2.50%
بانجا تون'جي TOPEGP

بانجا تون’جي

 ج.م 21.71  0.05%
الروبية السيشيلية SCREGP

الروبية السيشيلية

 ج.م 3.48  0.29%
السوم القيرغيزستاني KGSEGP

السوم القيرغيزستاني

 ج.م 0.58138  0.24%
النغولتروم البوتاني BTNEGP

النغولتروم البوتاني

 ج.م 0.60078  0.13%
الفرنك الرواندي RWFEGP

الفرنك الرواندي

 ج.م 0.036  2.78%
الفرنك الكنغولي CDFEGP

الفرنك الكنغولي

 ج.م 0.018  5.56%
الروفيا المالديفية MVREGP

الروفيا المالديفية

 ج.م 3.30  0.30%
الناكفا الإريترية ERNEGP

الناكفا الإريترية

 ج.م 3.39  0.29%
الشلن الصومالي SOSEGP

الشلن الصومالي

 ج.م 0.08934  -0.73%
ليلانغيني سوازيلاندي SZLEGP

ليلانغيني سوازيلاندي

 ج.م 2.74  0.36%
السوموني الطاجيكستاني TJSEGP

السوموني الطاجيكستاني

 ج.م 4.84  0.21%
الدولار الليبيري LRDEGP

الدولار الليبيري

 ج.م 0.2548  1.88%
اللوتي الباسوتو LSLEGP

اللوتي الباسوتو

 ج.م 2.73  -0.36%
الفرنك القمري KMFEGP

الفرنك القمري

 ج.م 0.11755  -2.04%
المانات التركمانستاني TMTEGP

المانات التركمانستاني

 ج.م 14.55  0.21%
الدولار ‎السورينامي‎ SRDEGP

الدولار ‎السورينامي‎

 ج.م 1.38  -0.72%
الأفغاني الأفغانستاني AFNEGP

الأفغاني الأفغانستاني

 ج.م 0.71862  -0.19%
المانات الأذربيجاني AZNEGP

المانات الأذربيجاني

 ج.م 29.91  0.03%
الدولار البليزي BZDEGP

الدولار البليزي

 ج.م 25.42  0.04%
السيدي الغاني GHSEGP

السيدي الغاني

 ج.م 3.52  0.28%
فلورن أروبي AWGEGP

فلورن أروبي

 ج.م 28.21  0.04%
روبل بلاروسي BYNEGP

روبل بلاروسي

 ج.م 15.60  0.06%
إيسكودو جزر الرأس الأخضر CVEEGP

إيسكودو جزر الرأس الأخضر

 ج.م 0.52561  -0.83%
كولون كوستاريكي CRCEGP

كولون كوستاريكي

 ج.م 0.10099  0.98%
كولون سلفادوري SVCEGP

كولون سلفادوري

 ج.م 5.84  0.17%
كوردبا نيكاراغوا NIOEGP

كوردبا نيكاراغوا

 ج.م 1.39  0.72%
دولار جزر سليمان SBDEGP

دولار جزر سليمان

 ج.م 6.09  0.16%
بيزو كوبي CUCEGP

بيزو كوبي

 ج.م 50.84  0.02%
كرون إستوني EEKEGP

كرون إستوني

 ج.م 3.70  0.27%
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