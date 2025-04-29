سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 29 أبريل: كم سعر الدينار الكويتي في البنك؟

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر آخر تحديث في بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء منتصف الأسبوع مع نهاية الشهر الجاري 29 أبريل 2025 في تقرير نوضح عن طريقه إجابة سؤال كم سعر الدينار الكويتي في البنك؟ في جدول مفصل لسعر الشراء والبيع لكل بنك من البنوك المصرية، تفاصيل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في تحديث الساعة 12:19 المستوى الموضح:

البنوك سعر الشراء سعر البيع بنك SAIB 165.73 ج.م 0.07% 166.24 ج.م 0.07% المصرف العربى الدولى AIB 165.5633 ج.م 0.1304% 166.0736 ج.م 0.1414% البنك المركزي المصري 165.3956 ج.م 165.3956% 165.9222 ج.م 165.9222% بنك مصر 164.985 ج.م 0.13% 166.0736 ج.م 0.1414% البنك الأهلي المصري 164.9716 ج.م 0.065% 166.0736 ج.م 0.0761% بنك فيصل الإسلامي 164.87 ج.م 0.07% 165.95 ج.م 0.07% كريدي أجريكول 164.8694 ج.م 0.4218% 166.2042 ج.م 0.4353% بنك القاهرة 164.7307 ج.م 0.0325% 166.0736 ج.م 0.0327% بنك CIB 162.496 ج.م 0.16% 166.1768 ج.م 0.1633% مصرف أبوظبي الإسلامي 161.619 ج.م -0.0634% 166.3786 ج.م 0.0381% البنك الاهلي الكويتي 160.9028 ج.م 0.2491% 166.1498 ج.م 0.4154% بنك التعمير والإسكان 159.5712 ج.م -0.0629% 165.9866 ج.م 0.1299% البنك العربى الافريقى الدولي 158.6045 ج.م 0.1758% 173.8934 ج.م 0.1928% بنك الإسكندرية 158.4336 ج.م 0.1248% 166.1062 ج.م 0.1414% بنك نكست 158.3125 ج.م -0.375% 168.5327 ج.م -0.3975% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 158.0191 ج.م 0.0311% 166.2042 ج.م 0.0327% البنك المصري الخليجي 157.17 ج.م -0.217% 165.9263 ج.م -0.1473% بنك الكويت الوطني NBK 156.3033 ج.م -0.1849% 166.4077 ج.م -0.1964% المصرف المتحد 153.7879 ج.م 0.0606% 166.0083 ج.م 0.0761%

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