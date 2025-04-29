سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 29 أبريل: كم سعر الدينار الكويتي في البنك؟

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر آخر تحديث في بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء منتصف الأسبوع مع نهاية الشهر الجاري 29 أبريل 2025 في تقرير نوضح عن طريقه إجابة سؤال كم سعر الدينار الكويتي في البنك؟ في جدول مفصل لسعر الشراء والبيع لكل بنك من البنوك المصرية، تفاصيل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في تحديث الساعة 12:19 المستوى الموضح:
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
بنك SAIB
|165.73 ج.م
0.07%
|166.24 ج.م
0.07%
|
المصرف العربى الدولى AIB
|165.5633 ج.م
0.1304%
|166.0736 ج.م
0.1414%
|
البنك المركزي المصري
|165.3956 ج.م
165.3956%
|165.9222 ج.م
165.9222%
|
بنك مصر
|164.985 ج.م
0.13%
|166.0736 ج.م
0.1414%
|
البنك الأهلي المصري
|164.9716 ج.م
0.065%
|166.0736 ج.م
0.0761%
|
بنك فيصل الإسلامي
|164.87 ج.م
0.07%
|165.95 ج.م
0.07%
|
كريدي أجريكول
|164.8694 ج.م
0.4218%
|166.2042 ج.م
0.4353%
|
بنك القاهرة
|164.7307 ج.م
0.0325%
|166.0736 ج.م
0.0327%
|
بنك CIB
|162.496 ج.م
0.16%
|166.1768 ج.م
0.1633%
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|161.619 ج.م
-0.0634%
|166.3786 ج.م
0.0381%
|
البنك الاهلي الكويتي
|160.9028 ج.م
0.2491%
|166.1498 ج.م
0.4154%
|
بنك التعمير والإسكان
|159.5712 ج.م
-0.0629%
|165.9866 ج.م
0.1299%
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|158.6045 ج.م
0.1758%
|173.8934 ج.م
0.1928%
|
بنك الإسكندرية
|158.4336 ج.م
0.1248%
|166.1062 ج.م
0.1414%
|
بنك نكست
|158.3125 ج.م
-0.375%
|168.5327 ج.م
-0.3975%
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|158.0191 ج.م
0.0311%
|166.2042 ج.م
0.0327%
|
البنك المصري الخليجي
|157.17 ج.م
-0.217%
|165.9263 ج.م
-0.1473%
|
بنك الكويت الوطني NBK
|156.3033 ج.م
-0.1849%
|166.4077 ج.م
-0.1964%
|
المصرف المتحد
|153.7879 ج.م
0.0606%
|166.0083 ج.م
0.0761%
ستحب قراءة:سعر الدولار بنك اسكندرية اليوم الثلاثاء : مفاجآت غير متوقعة وراء الأرقام
أسعار العملات في مصر اليوم
|العملات مقابل الجنيه
|السعر
|معدل التغيير %
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|ج.م 50.84
|0.02%
|
EUREGP
اليورو
|ج.م 57.92
|-0.02%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|ج.م 68.24
|0.01%
|
CNYEGP
اليوان الصيني
|ج.م 6.97
|0.14%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|ج.م 61.64
|-0.05%
|
DKKEGP
الدنمارك كرونة
|ج.م 7.76
|-0.13%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|ج.م 165.96
|0.03%
|
SAREGP
الريال السعودي
|ج.م 13.55
|-0.07%
|
JODEGP
الدينار الاردني
|ج.م 71.69
|0.03%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|ج.م 134.89
|0.03%
|
QAREGP
الريال القطري
|ج.م 13.96
|-0.29%
|
OMREGP
الريال العماني
|ج.م 132.06
|0.03%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|ج.م 13.84
|0.07%
|
SEKEGP
الكرونة السويدية
|ج.م 5.30
|0.19%
|
NOKEGP
النرويج كرونة
|ج.م 4.91
|0.20%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|ج.م 36.76
|0.03%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|ج.م 32.64
|-0.03%
|
JPYEGP
الين الياباني
|ج.م 0.35596
|-1.12%
|
THBEGP
تايلاند باهت
|ج.م 1.52
|-0.65%
|
LBPEGP
الليرة اللبنانية
|ج.م 0.0006
|16.67%
|
TRYEGP
الليره التركية
|ج.م 1.32
|-0.75%
|
SDGEGP
الجنيه السوداني
|ج.م 0.08467
|5.52%
|
YEREGP
الريال اليمني
|ج.م 0.20743
|-1.22%
|
RUBEGP
الروبل الروسي
|ج.م 0.62192
|0.31%
|
UAHEGP
هريفنا أوكرانية
|ج.م 1.22
|-0.81%
|
NZDEGP
الدولار النيوزلندي
|ج.م 30.35
|-0.07%
|
MYREGP
رينغيت ماليزي
|ج.م 11.76
|0.09%
|
IQDEGP
الدينار العراقي
|ج.م 0.039
|2.56%
|
DZDEGP
الدينار الجزائري
|ج.م 0.38413
|1.08%
|
INREGP
الروبية الهندية
|ج.م 0.59665
|-0.56%
|
ZAREGP
الراند الجنوب أفريقي
|ج.م 2.74
|0.36%
|
BGNEGP
الليف البلغاري
|ج.م 29.63
|0.03%
|
SGDEGP
الدولار السنغافوري
|ج.م 38.87
|0.03%
|
HKDEGP
دولار هونج كونج
|ج.م 6.55
|0.15%
|
HUFEGP
الفورنت المجري
|ج.م 0.14328
|2.29%
|
MXNEGP
البيزو المكسيكي
|ج.م 2.59
|-0.38%
|
PLNEGP
الزلوتي البولندي
|ج.م 13.57
|0.07%
|
BRLEGP
الريال البرازيلي
|ج.م 8.96
|0.11%
|
PHPEGP
البيزو الفلبيني
|ج.م 0.90486
|0.54%
|
IDREGP
الروبية الأندونيسية
|ج.م 0.003
|-3.23%
|
CZKEGP
الكورون التشيكي
|ج.م 2.32
|-0.43%
|
TWDEGP
الدولار التايواني
|ج.م 1.58
|0.63%
|
KRWEGP
الون الكوري الجنوبي
|ج.م 0.035
|-2.78%
|
ARSEGP
البيزو الأرجنتيني
|ج.م 0.043
|-2.27%
|
CLPEGP
البيزو الشيلي
|ج.م 0.054
|-1.82%
|
EGPEGP
الجنيه المصري
|ج.م 1
|100.00%
|
RONEGP
الليو الجديد الروماني
|ج.م 11.64
|0.09%
|
PKREGP
الروبية الباكستانية
|ج.م 0.18171
|0.94%
|
COPEGP
البيزو الكولومبي
|ج.م 0.012
|-7.69%
|
FJDEGP
الدولار الفيجي
|ج.م 22.56
|-0.04%
|
BAMEGP
المارك القابل للتحويل البوسني
|ج.م 29.63
|0.03%
|
ISKEGP
الكرونا الأيسلندية
|ج.م 0.39652
|-0.87%
|
MADEGP
الدرهم المغربي
|ج.م 5.51
|0.18%
|
VNDEGP
الدونغ الفيتنامي
|ج.م 0.002
|5.00%
|
JMDEGP
الدولار الجاميكي
|ج.م 0.32235
|0.73%