سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 29 أبريل: كم سعر الدينار الكويتي في البنك؟

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سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر آخر تحديث في بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء منتصف الأسبوع مع نهاية الشهر الجاري 29 أبريل 2025 في تقرير نوضح عن طريقه إجابة سؤال كم سعر الدينار الكويتي في البنك؟ في جدول مفصل لسعر الشراء والبيع لكل بنك من البنوك المصرية، تفاصيل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في تحديث الساعة 12:19 المستوى الموضح:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
بنك SAIB
 165.73 ج.م

 0.07%
 166.24 ج.م

 0.07%
المصرف العربى الدولى AIB
 165.5633 ج.م

 0.1304%
 166.0736 ج.م

 0.1414%
البنك المركزي المصري
 165.3956 ج.م

 165.3956%
 165.9222 ج.م

 165.9222%
بنك مصر
 164.985 ج.م

 0.13%
 166.0736 ج.م

 0.1414%
البنك الأهلي المصري
 164.9716 ج.م

 0.065%
 166.0736 ج.م

 0.0761%
بنك فيصل الإسلامي
 164.87 ج.م

 0.07%
 165.95 ج.م

 0.07%
كريدي أجريكول
 164.8694 ج.م

 0.4218%
 166.2042 ج.م

 0.4353%
بنك القاهرة
 164.7307 ج.م

 0.0325%
 166.0736 ج.م

 0.0327%
بنك CIB
 162.496 ج.م

 0.16%
 166.1768 ج.م

 0.1633%
مصرف أبوظبي الإسلامي
 161.619 ج.م

 -0.0634%
 166.3786 ج.م

 0.0381%
البنك الاهلي الكويتي
 160.9028 ج.م

 0.2491%
 166.1498 ج.م

 0.4154%
بنك التعمير والإسكان
 159.5712 ج.م

 -0.0629%
 165.9866 ج.م

 0.1299%
البنك العربى الافريقى الدولي
 158.6045 ج.م

 0.1758%
 173.8934 ج.م

 0.1928%
بنك الإسكندرية
 158.4336 ج.م

 0.1248%
 166.1062 ج.م

 0.1414%
بنك نكست
 158.3125 ج.م

 -0.375%
 168.5327 ج.م

 -0.3975%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 158.0191 ج.م

 0.0311%
 166.2042 ج.م

 0.0327%
البنك المصري الخليجي
 157.17 ج.م

 -0.217%
 165.9263 ج.م

 -0.1473%
بنك الكويت الوطني NBK
 156.3033 ج.م

 -0.1849%
 166.4077 ج.م

 -0.1964%
المصرف المتحد
 153.7879 ج.م

 0.0606%
 166.0083 ج.م

 0.0761%

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أسعار العملات في مصر اليوم

العملات مقابل الجنيه السعر معدل التغيير %
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 ج.م 50.84  0.02%
اليورو EUREGP

اليورو

 ج.م 57.92  -0.02%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 ج.م 68.24  0.01%
اليوان الصيني CNYEGP

اليوان الصيني

 ج.م 6.97  0.14%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 ج.م 61.64  -0.05%
الدنمارك كرونة DKKEGP

الدنمارك كرونة

 ج.م 7.76  -0.13%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 ج.م 165.96  0.03%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 ج.م 13.55  -0.07%
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 ج.م 71.69  0.03%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 ج.م 134.89  0.03%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 ج.م 13.96  -0.29%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 ج.م 132.06  0.03%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 ج.م 13.84  0.07%
الكرونة السويدية SEKEGP

الكرونة السويدية

 ج.م 5.30  0.19%
النرويج كرونة NOKEGP

النرويج كرونة

 ج.م 4.91  0.20%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 ج.م 36.76  0.03%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 ج.م 32.64  -0.03%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 ج.م 0.35596  -1.12%
تايلاند باهت THBEGP

تايلاند باهت

 ج.م 1.52  -0.65%
الليرة اللبنانية LBPEGP

الليرة اللبنانية

 ج.م 0.0006  16.67%
الليره التركية TRYEGP

الليره التركية

 ج.م 1.32  -0.75%
الجنيه السوداني SDGEGP

الجنيه السوداني

 ج.م 0.08467  5.52%
الريال اليمني YEREGP

الريال اليمني

 ج.م 0.20743  -1.22%
الروبل الروسي RUBEGP

الروبل الروسي

 ج.م 0.62192  0.31%
هريفنا أوكرانية UAHEGP

هريفنا أوكرانية

 ج.م 1.22  -0.81%
الدولار النيوزلندي NZDEGP

الدولار النيوزلندي

 ج.م 30.35  -0.07%
رينغيت ماليزي MYREGP

رينغيت ماليزي

 ج.م 11.76  0.09%
الدينار العراقي IQDEGP

الدينار العراقي

 ج.م 0.039  2.56%
الدينار الجزائري DZDEGP

الدينار الجزائري

 ج.م 0.38413  1.08%
الروبية الهندية INREGP

الروبية الهندية

 ج.م 0.59665  -0.56%
الراند الجنوب أفريقي ZAREGP

الراند الجنوب أفريقي

 ج.م 2.74  0.36%
الليف البلغاري BGNEGP

الليف البلغاري

 ج.م 29.63  0.03%
الدولار السنغافوري SGDEGP

الدولار السنغافوري

 ج.م 38.87  0.03%
دولار هونج كونج HKDEGP

دولار هونج كونج

 ج.م 6.55  0.15%
الفورنت المجري HUFEGP

الفورنت المجري

 ج.م 0.14328  2.29%
البيزو المكسيكي MXNEGP

البيزو المكسيكي

 ج.م 2.59  -0.38%
الزلوتي البولندي PLNEGP

الزلوتي البولندي

 ج.م 13.57  0.07%
الريال البرازيلي BRLEGP

الريال البرازيلي

 ج.م 8.96  0.11%
البيزو الفلبيني PHPEGP

البيزو الفلبيني

 ج.م 0.90486  0.54%
الروبية الأندونيسية IDREGP

الروبية الأندونيسية

 ج.م 0.003  -3.23%
الكورون التشيكي CZKEGP

الكورون التشيكي

 ج.م 2.32  -0.43%
الدولار التايواني TWDEGP

الدولار التايواني

 ج.م 1.58  0.63%
الون الكوري الجنوبي KRWEGP

الون الكوري الجنوبي

 ج.م 0.035  -2.78%
البيزو الأرجنتيني ARSEGP

البيزو الأرجنتيني

 ج.م 0.043  -2.27%
البيزو الشيلي CLPEGP

البيزو الشيلي

 ج.م 0.054  -1.82%
الجنيه المصري EGPEGP

الجنيه المصري

 ج.م 1  100.00%
الليو الجديد الروماني RONEGP

الليو الجديد الروماني

 ج.م 11.64  0.09%
الروبية الباكستانية PKREGP

الروبية الباكستانية

 ج.م 0.18171  0.94%
البيزو الكولومبي COPEGP

البيزو الكولومبي

 ج.م 0.012  -7.69%
الدولار الفيجي FJDEGP

الدولار الفيجي

 ج.م 22.56  -0.04%
المارك القابل للتحويل البوسني BAMEGP

المارك القابل للتحويل البوسني

 ج.م 29.63  0.03%
الكرونا الأيسلندية ISKEGP

الكرونا الأيسلندية

 ج.م 0.39652  -0.87%
الدرهم المغربي MADEGP

الدرهم المغربي

 ج.م 5.51  0.18%
الدونغ الفيتنامي VNDEGP

الدونغ الفيتنامي

 ج.م 0.002  5.00%
الدولار الجاميكي JMDEGP

الدولار الجاميكي

 ج.م 0.32235  0.73%

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