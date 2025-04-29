تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5417 للشراء في تحديث 12:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29 أبريل الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5446 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 12 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 4992 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4765 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4770 جنيهًا للبيع و4750 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4084 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4089 جنيهًا للبيع و 4071 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3177 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3180 جنيهًا للبيع و3167 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2723 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2726 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 169381 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 169559 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38120 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3314.42 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 29 أبريل الساعة 12:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4740 جنيه للشراء، وللبيع 4765 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23700 جنيه للشراء، وللبيع 23825 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47400 جنيه للشراء، وللبيع 47650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118500 جنيه للشراء، وللبيع 119125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237000 جنيه للشراء، وللبيع 238250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 474000 جنيه للشراء، وللبيع 476500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 711000 جنيه للشراء، وللبيع 714750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 948000 جنيه للشراء، وللبيع 953000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1185000 جنيه للشراء، وللبيع 1191250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.