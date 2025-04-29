اليورو عامل كم النهارده؟ سعر اليورو اليوم 29 أبريل 2025 مقابل الجنيه نهاية الشهر

سعر اليورو اليوم 29 أبريل 2025 الثلاثاء منتصف الأسبوع في نهاية الشهر الحالي في تقرير نوضح من خلاله تطورات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في جدول يوضح سعر اليورو في كل بنك في الشراء والبيع لنجيب على سؤال اليورو عامل كم النهارده؟ التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر اليورو اليوم
سجل سعر اليورو اليوم في تحديث الساعة 12:29 المستوى التالي في الشراء والبيع:
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|57.7964 ج.م
0.0114%
|58.1494 ج.م
0.0114%
|
كريدي أجريكول
|57.7964 ج.م
0.1479%
|58.1494 ج.م
0.1485%
|
بنك CIB
|57.7623 ج.م
0.0569%
|58.1253 ج.م
0.0571%
|
بنك الإسكندرية
|57.7598 ج.م
0.0455%
|58.1151 ج.م
0.0457%
|
البنك الأهلي المصري
|57.7509 ج.م
0.0228%
|58.1037 ج.م
0.0228%
|
المصرف العربى الدولى AIB
|57.7509 ج.م
0.0455%
|58.1037 ج.م
0.0457%
|
بنك مصر
|57.7509 ج.م
0.0455%
|58.1037 ج.م
0.0457%
|
بنك القاهرة
|57.7509 ج.م
0.0114%
|58.1037 ج.م
0.0114%
|
بنك SAIB
|57.74 ج.م
-0.07%
|58.09 ج.م
-0.07%
|
بنك البركة
|57.7395 ج.م
-0.0455%
|58.0923 ج.م
-0.0457%
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|57.737 ج.م
0.1148%
|58.0494 ج.م
0.0114%
|
بنك التعمير والإسكان
|57.7281 ج.م
0.2283%
|58.0809 ج.م
0.2136%
|
بنك قناة السويس
|57.7281 ج.م
-0.0569%
|58.0809 ج.م
-0.0571%
|
البنك العقاري المصري العربي
|57.7054 ج.م
-0.0227%
|58.058 ج.م
-0.0229%
|
بنك الكويت الوطني NBK
|57.694 ج.م
-0.0683%
|58.0466 ج.م
-0.0685%
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|57.6713 ج.م
-0.0796%
|58.0238 ج.م
-0.0799%
|
البنك المصري الخليجي
|57.6611 ج.م
0.1539%
|58.0339 ج.م
0.0828%
|
البنك الاهلي الكويتي
|57.6581 ج.م
0.316%
|58.1265 ج.م
0.3018%
|
بنك نكست
|57.5846 ج.م
-0.1055%
|58.1254 ج.م
0.0466%
|
البنك المركزي المصري
|57.5791 ج.م
57.5791%
|57.7298 ج.م
57.7298%
|
بنك فيصل الإسلامي
|57.53 ج.م
0.02%
|57.90 ج.م
0.03%
|
المصرف المتحد
|57.4395 ج.م
0.0227%
|58.0809 ج.م
0.0229%
ستحب قراءة: سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 29 أبريل: كم سعر الدينار الكويتي في البنك؟
أسعار العملات في البنك المركزي المصري
وصلت أسعار العملات في البنك المركزي المصري آخر تحديث للمستوى التالي:
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.7483 ج.م
-0.1198%
|50.8767 ج.م
-0.1231%
|
EUREGP
اليورو
|57.5791 ج.م
57.5791%
|57.7298 ج.م
57.7298%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.6628 ج.م
67.6628%
|67.8543 ج.م
67.8543%
|
CNYEGP
اليوان الصيني
|6.9533 ج.م
6.9533%
|6.9719 ج.م
6.9719%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.1058 ج.م
61.1058%
|61.2899 ج.م
61.2899%
|
DKKEGP
الدنمارك كرونة
|7.713 ج.م
7.713%
|7.7341 ج.م
7.7341%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|165.3956 ج.م
165.3956%
|165.9222 ج.م
165.9222%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.5268 ج.م
13.5268%
|13.5624 ج.م
13.5624%
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.4765 ج.م
71.4765%
|71.7888 ج.م
71.7888%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|134.611 ج.م
134.611%
|134.9802 ج.م
134.9802%
|
QAREGP
الريال القطري
|13.9075 ج.م
13.9075%
|13.9733 ج.م
13.9733%
|
OMREGP
الريال العماني
|131.8036 ج.م
131.8036%
|132.1542 ج.م
132.1542%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.8151 ج.م
13.8151%
|13.8519 ج.م
13.8519%
|
SEKEGP
الكرونة السويدية
|5.2373 ج.م
5.2373%
|5.2569 ج.م
5.2569%
|
NOKEGP
النرويج كرونة
|4.8614 ج.م
4.8614%
|4.8796 ج.م
4.8796%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.5596 ج.م
36.5596%
|36.66 ج.م
36.66%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.4485 ج.م
32.4485%
|32.5408 ج.م
32.5408%
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.3536 ج.م
0.3536%
|0.3546 ج.م
0.3546%
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر اليورو اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.