سعر اليورو اليوم

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اليورو عامل كم النهارده؟ سعر اليورو اليوم 29 أبريل 2025 مقابل الجنيه نهاية الشهر

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سعر اليورو اليوم 29 أبريل 2025 الثلاثاء منتصف الأسبوع في نهاية الشهر الحالي في تقرير نوضح من خلاله تطورات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في جدول يوضح سعر اليورو في كل بنك في الشراء والبيع لنجيب على سؤال اليورو عامل كم النهارده؟ التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في تحديث الساعة 12:29 المستوى التالي في الشراء والبيع:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 57.7964 ج.م

 0.0114%
 58.1494 ج.م

 0.0114%
كريدي أجريكول
 57.7964 ج.م

 0.1479%
 58.1494 ج.م

 0.1485%
بنك CIB
 57.7623 ج.م

 0.0569%
 58.1253 ج.م

 0.0571%
بنك الإسكندرية
 57.7598 ج.م

 0.0455%
 58.1151 ج.م

 0.0457%
البنك الأهلي المصري
 57.7509 ج.م

 0.0228%
 58.1037 ج.م

 0.0228%
المصرف العربى الدولى AIB
 57.7509 ج.م

 0.0455%
 58.1037 ج.م

 0.0457%
بنك مصر
 57.7509 ج.م

 0.0455%
 58.1037 ج.م

 0.0457%
بنك القاهرة
 57.7509 ج.م

 0.0114%
 58.1037 ج.م

 0.0114%
بنك SAIB
 57.74 ج.م

 -0.07%
 58.09 ج.م

 -0.07%
بنك البركة
 57.7395 ج.م

 -0.0455%
 58.0923 ج.م

 -0.0457%
مصرف أبوظبي الإسلامي
 57.737 ج.م

 0.1148%
 58.0494 ج.م

 0.0114%
بنك التعمير والإسكان
 57.7281 ج.م

 0.2283%
 58.0809 ج.م

 0.2136%
بنك قناة السويس
 57.7281 ج.م

 -0.0569%
 58.0809 ج.م

 -0.0571%
البنك العقاري المصري العربي
 57.7054 ج.م

 -0.0227%
 58.058 ج.م

 -0.0229%
بنك الكويت الوطني NBK
 57.694 ج.م

 -0.0683%
 58.0466 ج.م

 -0.0685%
البنك العربى الافريقى الدولي
 57.6713 ج.م

 -0.0796%
 58.0238 ج.م

 -0.0799%
البنك المصري الخليجي
 57.6611 ج.م

 0.1539%
 58.0339 ج.م

 0.0828%
البنك الاهلي الكويتي
 57.6581 ج.م

 0.316%
 58.1265 ج.م

 0.3018%
بنك نكست
 57.5846 ج.م

 -0.1055%
 58.1254 ج.م

 0.0466%
البنك المركزي المصري
 57.5791 ج.م

 57.5791%
 57.7298 ج.م

 57.7298%
بنك فيصل الإسلامي
 57.53 ج.م

 0.02%
 57.90 ج.م

 0.03%
المصرف المتحد
 57.4395 ج.م

 0.0227%
 58.0809 ج.م

 0.0229%

ستحب قراءة: سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 29 أبريل: كم سعر الدينار الكويتي في البنك؟

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وصلت أسعار العملات في البنك المركزي المصري آخر تحديث للمستوى التالي:

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.7483 ج.م

 -0.1198%
 50.8767 ج.م

 -0.1231%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.5791 ج.م

 57.5791%
 57.7298 ج.م

 57.7298%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.6628 ج.م

 67.6628%
 67.8543 ج.م

 67.8543%
اليوان الصيني CNYEGP

اليوان الصيني

 6.9533 ج.م

 6.9533%
 6.9719 ج.م

 6.9719%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.1058 ج.م

 61.1058%
 61.2899 ج.م

 61.2899%
الدنمارك كرونة DKKEGP

الدنمارك كرونة

 7.713 ج.م

 7.713%
 7.7341 ج.م

 7.7341%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 165.3956 ج.م

 165.3956%
 165.9222 ج.م

 165.9222%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.5268 ج.م

 13.5268%
 13.5624 ج.م

 13.5624%
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.4765 ج.م

 71.4765%
 71.7888 ج.م

 71.7888%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 134.611 ج.م

 134.611%
 134.9802 ج.م

 134.9802%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 13.9075 ج.م

 13.9075%
 13.9733 ج.م

 13.9733%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 131.8036 ج.م

 131.8036%
 132.1542 ج.م

 132.1542%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8151 ج.م

 13.8151%
 13.8519 ج.م

 13.8519%
الكرونة السويدية SEKEGP

الكرونة السويدية

 5.2373 ج.م

 5.2373%
 5.2569 ج.م

 5.2569%
النرويج كرونة NOKEGP

النرويج كرونة

 4.8614 ج.م

 4.8614%
 4.8796 ج.م

 4.8796%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.5596 ج.م

 36.5596%
 36.66 ج.م

 36.66%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.4485 ج.م

 32.4485%
 32.5408 ج.م

 32.5408%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.3536 ج.م

 0.3536%
 0.3546 ج.م

 0.3546%

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر اليورو اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.

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