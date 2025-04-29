اليورو عامل كم النهارده؟ سعر اليورو اليوم 29 أبريل 2025 مقابل الجنيه نهاية الشهر

سعر اليورو اليوم 29 أبريل 2025 الثلاثاء منتصف الأسبوع في نهاية الشهر الحالي في تقرير نوضح من خلاله تطورات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في جدول يوضح سعر اليورو في كل بنك في الشراء والبيع لنجيب على سؤال اليورو عامل كم النهارده؟ التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في تحديث الساعة 12:29 المستوى التالي في الشراء والبيع:

البنوك سعر الشراء سعر البيع بنك قطر الوطني الأهلي QNB 57.7964 ج.م 0.0114% 58.1494 ج.م 0.0114% كريدي أجريكول 57.7964 ج.م 0.1479% 58.1494 ج.م 0.1485% بنك CIB 57.7623 ج.م 0.0569% 58.1253 ج.م 0.0571% بنك الإسكندرية 57.7598 ج.م 0.0455% 58.1151 ج.م 0.0457% البنك الأهلي المصري 57.7509 ج.م 0.0228% 58.1037 ج.م 0.0228% المصرف العربى الدولى AIB 57.7509 ج.م 0.0455% 58.1037 ج.م 0.0457% بنك مصر 57.7509 ج.م 0.0455% 58.1037 ج.م 0.0457% بنك القاهرة 57.7509 ج.م 0.0114% 58.1037 ج.م 0.0114% بنك SAIB 57.74 ج.م -0.07% 58.09 ج.م -0.07% بنك البركة 57.7395 ج.م -0.0455% 58.0923 ج.م -0.0457% مصرف أبوظبي الإسلامي 57.737 ج.م 0.1148% 58.0494 ج.م 0.0114% بنك التعمير والإسكان 57.7281 ج.م 0.2283% 58.0809 ج.م 0.2136% بنك قناة السويس 57.7281 ج.م -0.0569% 58.0809 ج.م -0.0571% البنك العقاري المصري العربي 57.7054 ج.م -0.0227% 58.058 ج.م -0.0229% بنك الكويت الوطني NBK 57.694 ج.م -0.0683% 58.0466 ج.م -0.0685% البنك العربى الافريقى الدولي 57.6713 ج.م -0.0796% 58.0238 ج.م -0.0799% البنك المصري الخليجي 57.6611 ج.م 0.1539% 58.0339 ج.م 0.0828% البنك الاهلي الكويتي 57.6581 ج.م 0.316% 58.1265 ج.م 0.3018% بنك نكست 57.5846 ج.م -0.1055% 58.1254 ج.م 0.0466% البنك المركزي المصري 57.5791 ج.م 57.5791% 57.7298 ج.م 57.7298% بنك فيصل الإسلامي 57.53 ج.م 0.02% 57.90 ج.م 0.03% المصرف المتحد 57.4395 ج.م 0.0227% 58.0809 ج.م 0.0229%

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أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وصلت أسعار العملات في البنك المركزي المصري آخر تحديث للمستوى التالي:

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.7483 ج.م -0.1198% 50.8767 ج.م -0.1231% EUREGP اليورو 57.5791 ج.م 57.5791% 57.7298 ج.م 57.7298% GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.6628 ج.م 67.6628% 67.8543 ج.م 67.8543% CNYEGP اليوان الصيني 6.9533 ج.م 6.9533% 6.9719 ج.م 6.9719% CHFEGP الفرنك السويسري 61.1058 ج.م 61.1058% 61.2899 ج.م 61.2899% DKKEGP الدنمارك كرونة 7.713 ج.م 7.713% 7.7341 ج.م 7.7341% KWDEGP الدينار الكويتي 165.3956 ج.م 165.3956% 165.9222 ج.م 165.9222% SAREGP الريال السعودي 13.5268 ج.م 13.5268% 13.5624 ج.م 13.5624% JODEGP الدينار الاردني 71.4765 ج.م 71.4765% 71.7888 ج.م 71.7888% BHDEGP الدينار البحريني 134.611 ج.م 134.611% 134.9802 ج.م 134.9802% QAREGP الريال القطري 13.9075 ج.م 13.9075% 13.9733 ج.م 13.9733% OMREGP الريال العماني 131.8036 ج.م 131.8036% 132.1542 ج.م 132.1542% AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.8151 ج.م 13.8151% 13.8519 ج.م 13.8519% SEKEGP الكرونة السويدية 5.2373 ج.م 5.2373% 5.2569 ج.م 5.2569% NOKEGP النرويج كرونة 4.8614 ج.م 4.8614% 4.8796 ج.م 4.8796% CADEGP الدولار الكندي 36.5596 ج.م 36.5596% 36.66 ج.م 36.66% AUDEGP الدولار الاسترالي 32.4485 ج.م 32.4485% 32.5408 ج.م 32.5408% JPYEGP الين الياباني 0.3536 ج.م 0.3536% 0.3546 ج.م 0.3546%

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