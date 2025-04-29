تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5411 للشراء في تحديث 12:45 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 29 أبريل الساعة 12:45 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5434 جنيهًا للبيع و5411 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5446 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4981 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 4755 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 4076 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4084 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3170 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3177 جنيهًا للبيع و 3160 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2717 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2723 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 169025 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 169381 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 38040 جنيهًا للبيع و37880 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38120 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3314.88 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 29 أبريل الساعة 12:45 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4735 جنيه للشراء، وللبيع 4755 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23675 جنيه للشراء، وللبيع 23775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47350 جنيه للشراء، وللبيع 47550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118375 جنيه للشراء، وللبيع 118875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236750 جنيه للشراء، وللبيع 237750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 473500 جنيه للشراء، وللبيع 475500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 710250 جنيه للشراء، وللبيع 713250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 947000 جنيه للشراء، وللبيع 951000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1183750 جنيه للشراء، وللبيع 1188750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.