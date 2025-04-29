سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء: ايه أخبار العملة الإنجليزيه مقابل الجنيه ؟

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 منتصف الأسبوع في تقرير ضمن تقاريرنا حول سعر صرف العملات الأجنبية المختلفة أمام العملة المحلية، ايه أخبار العملة الإنجليزيه مقابل الجنيه ؟ هذا ما سنجيب عنه في السطور التالية في جدول مفصل يوضح سعر الجنيه الاسترليني اليوم شراء وكذلك بيع على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في تحديث الساعة 12:52 المستوى التالي شراء وبيع، مع العلم أن سعر العملات سعر متغير غير ثابت وفق وضع السوق، لذلك المتابعة الدورية ضرورية إن كنت من متابعي سعر صرف العملات خصوصًا سعر صرف الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومستمر.

البنوك سعر الشراء سعر البيع بنك قطر الوطني الأهلي QNB 68.0734 ج.م 0.0134% 68.4518 ج.م 0.0135% كريدي أجريكول 68.0734 ج.م 0.0134% 68.4518 ج.م 0.0135% بنك القاهرة 68.0198 ج.م 0.0134% 68.398 ج.م 0.0135% بنك الإسكندرية 68.0158 ج.م 0.0536% 68.398 ج.م 0.0538% بنك مصر 68.0064 ج.م 0.0536% 68.3845 ج.م 0.0537% البنك الأهلي المصري 68.0064 ج.م 0.0268% 68.3845 ج.م 0.0268% بنك البركة 67.993 ج.م -0.0536% 68.3711 ج.م -0.0538% بنك CIB 67.993 ج.م -0.0268% 68.3711 ج.م -0.0269% بنك SAIB 67.98 ج.م -0.01% 68.36 ج.م -0.01% المصرف العربى الدولى AIB 67.9796 ج.م -0.0268% 68.3577 ج.م -0.0268% بنك التعمير والإسكان 67.9796 ج.م 0.5785% 68.3577 ج.م 0.4526% بنك قناة السويس 67.9796 ج.م -0.067% 68.3577 ج.م -0.0672% البنك العقاري المصري العربي 67.9528 ج.م -0.0268% 68.3308 ج.م -0.0269% بنك الكويت الوطني NBK 67.9394 ج.م -0.0804% 68.3173 ج.م -0.0807% البنك العربى الافريقى الدولي 67.9127 ج.م -0.0937% 68.2904 ج.م -0.0941% البنك المصري الخليجي 67.8873 ج.م 0.48% 68.3158 ج.م 0.3586% البنك الاهلي الكويتي 67.8631 ج.م 0.6806% 68.4114 ج.م 0.5208% بنك نكست 67.6999 ج.م 0.0996% 68.4031 ج.م 0.4099% البنك المركزي المصري 67.6628 ج.م 67.6628% 67.8543 ج.م 67.8543% المصرف المتحد 67.6397 ج.م 0.0266% 68.3577 ج.م 0.0269% مصرف أبوظبي الإسلامي 67.6136 ج.م 0.0244% 67.981 ج.م 0.0133% بنك فيصل الإسلامي 67.44 ج.م 0.03% 67.94 ج.م 0.16%

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أسعار العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم