سعر الجنيه الاسترليني اليوم

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سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء: ايه أخبار العملة الإنجليزيه مقابل الجنيه ؟

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سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 منتصف الأسبوع في تقرير ضمن تقاريرنا حول سعر صرف العملات الأجنبية المختلفة أمام العملة المحلية، ايه أخبار العملة الإنجليزيه مقابل الجنيه ؟ هذا ما سنجيب عنه في السطور التالية في جدول مفصل يوضح سعر الجنيه الاسترليني اليوم شراء وكذلك بيع على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في تحديث الساعة 12:52 المستوى التالي شراء وبيع، مع العلم أن سعر العملات سعر متغير غير ثابت وفق وضع السوق، لذلك المتابعة الدورية ضرورية إن كنت من متابعي سعر صرف العملات خصوصًا سعر صرف الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومستمر.

البنوك سعر الشراء سعر البيع
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 68.0734 ج.م

 0.0134%
 68.4518 ج.م

 0.0135%
كريدي أجريكول
 68.0734 ج.م

 0.0134%
 68.4518 ج.م

 0.0135%
بنك القاهرة
 68.0198 ج.م

 0.0134%
 68.398 ج.م

 0.0135%
بنك الإسكندرية
 68.0158 ج.م

 0.0536%
 68.398 ج.م

 0.0538%
بنك مصر
 68.0064 ج.م

 0.0536%
 68.3845 ج.م

 0.0537%
البنك الأهلي المصري
 68.0064 ج.م

 0.0268%
 68.3845 ج.م

 0.0268%
بنك البركة
 67.993 ج.م

 -0.0536%
 68.3711 ج.م

 -0.0538%
بنك CIB
 67.993 ج.م

 -0.0268%
 68.3711 ج.م

 -0.0269%
بنك SAIB
 67.98 ج.م

 -0.01%
 68.36 ج.م

 -0.01%
المصرف العربى الدولى AIB
 67.9796 ج.م

 -0.0268%
 68.3577 ج.م

 -0.0268%
بنك التعمير والإسكان
 67.9796 ج.م

 0.5785%
 68.3577 ج.م

 0.4526%
بنك قناة السويس
 67.9796 ج.م

 -0.067%
 68.3577 ج.م

 -0.0672%
البنك العقاري المصري العربي
 67.9528 ج.م

 -0.0268%
 68.3308 ج.م

 -0.0269%
بنك الكويت الوطني NBK
 67.9394 ج.م

 -0.0804%
 68.3173 ج.م

 -0.0807%
البنك العربى الافريقى الدولي
 67.9127 ج.م

 -0.0937%
 68.2904 ج.م

 -0.0941%
البنك المصري الخليجي
 67.8873 ج.م

 0.48%
 68.3158 ج.م

 0.3586%
البنك الاهلي الكويتي
 67.8631 ج.م

 0.6806%
 68.4114 ج.م

 0.5208%
بنك نكست
 67.6999 ج.م

 0.0996%
 68.4031 ج.م

 0.4099%
البنك المركزي المصري
 67.6628 ج.م

 67.6628%
 67.8543 ج.م

 67.8543%
المصرف المتحد
 67.6397 ج.م

 0.0266%
 68.3577 ج.م

 0.0269%
مصرف أبوظبي الإسلامي
 67.6136 ج.م

 0.0244%
 67.981 ج.م

 0.0133%
بنك فيصل الإسلامي
 67.44 ج.م

 0.03%
 67.94 ج.م

 0.16%

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أسعار العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.91 ج.م

 -0.02%
 51.01 ج.م

 0.01%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.737 ج.م

 0.1148%
 58.0494 ج.م

 0.0114%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.6136 ج.م

 0.0244%
 67.981 ج.م

 0.0133%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.3965 ج.م

 0.2854%
 61.6957 ج.م

 0.0121%
الدنمارك كرونة DKKEGP

الدنمارك كرونة

 7.7338 ج.م

 0.0128%
 7.7765 ج.م

 0.0015%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 161.619 ج.م

 -0.0634%
 166.3786 ج.م

 0.0381%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.5713 ج.م

 -0.0057%
 13.5976 ج.م

 0.0027%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 131.2113 ج.م

 -0.0516%
 135.2835 ج.م

 0.0265%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 128.5606 ج.م

 -0.0505%
 132.4901 ج.م

 0.026%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8591 ج.م

 -0.0004%
 13.8886 ج.م

 0.0031%
الكرونة السويدية SEKEGP

الكرونة السويدية

 5.2304 ج.م

 0.0007%
 5.2754 ج.م

 0.001%
النرويج كرونة NOKEGP

النرويج كرونة

 4.8658 ج.م

 -0.0024%
 4.9008 ج.م

 0.001%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.6681 ج.م

 0.0067%
 36.8277 ج.م

 0.0073%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 31.2596 ج.م

 -0.0195%
 32.677 ج.م

 0.0064%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.3539 ج.م

 0.0003%
 0.356 ج.م

 0.0001%
تايلاند باهت THBEGP

تايلاند باهت

 1.508 ج.م

 -0.0069%
 1.5213 ج.م

 0.0003%

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