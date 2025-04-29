سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر الثلاثاء: هل تعرف وصل كام في بنك مصر ؟

سعر الفرنك السويسري اليوم منتصف الأسبوع الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 في تقرير ضمن التقارير الخاصة بسعر صرف العملات الأجنبية، حيث نوضح في جدول تفصيلي سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك لنجيب على سؤال هل تعرف وصل كام في بنك مصر ؟، كافة التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الفرنك السويسري اليوم
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في تحديث الساعة 1:48 المستوى التالي في الشراء والبيع في مقابل الجنيه المصري العملة المحلية الرسمية في البنوك المختلفة بما فيهم بنك مصر:
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
بنك الكويت الوطني NBK
|61.5683 ج.م
0.0671%
|62.0807 ج.م
0.0975%
|
المصرف العربى الدولى AIB
|61.5375 ج.م
-0.0243%
|62.0198 ج.م
-0.0244%
|
بنك القاهرة
|61.5049 ج.م
-0.027%
|62.032 ج.م
-0.0122%
|
بنك البركة
|61.5049 ج.م
-0.0634%
|62.032 ج.م
-0.0487%
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|61.4769 ج.م
-0.0849%
|61.9588 ج.م
-0.0854%
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|61.4668 ج.م
0.0484%
|62.0685 ج.م
0.0487%
|
بنك SAIB
|61.45 ج.م
-0.05%
|62.02 ج.م
-0.01%
|
البنك المصري الخليجي
|61.4471 ج.م
0.4401%
|61.989 ج.م
0.403%
|
بنك CIB
|61.4453 ج.م
-0.1044%
|62.032 ج.م
-0.0243%
|
بنك مصر
|61.4332 ج.م
-0.1286%
|62.0198 ج.م
-0.0244%
|
البنك الأهلي المصري
|61.4184 ج.م
-0.1434%
|62.0198 ج.م
-0.0244%
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|61.3965 ج.م
0.2854%
|61.6957 ج.م
0.0121%
|
بنك الإسكندرية
|61.3786 ج.م
-0.0986%
|62.0076 ج.م
-0.0244%
|
كريدي أجريكول
|61.3337 ج.م
-0.0242%
|61.9344 ج.م
-0.0244%
|
بنك نكست
|61.1145 ج.م
-0.1223%
|62.064 ج.م
0.3729%
|
البنك المركزي المصري
|61.1058 ج.م
61.1058%
|61.2899 ج.م
61.2899%
|
بنك قناة السويس
|61.0525 ج.م
-0.0606%
|62.0198 ج.م
-0.0609%
|
بنك فيصل الإسلامي
|61.04 ج.م
-0.10%
|61.53 ج.م
0.02%
|
البنك الاهلي الكويتي
|61.0318 ج.م
0.6139%
|62.0686 ج.م
0.6117%
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أسعار العملات في بنك مصر اليوم
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.75 ج.م
-0.02%
|50.85 ج.م
-0.02%
|
EUREGP
اليورو
|57.7281 ج.م
-0.0228%
|58.0809 ج.م
-0.0228%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.9796 ج.م
-0.0268%
|68.3577 ج.م
-0.0268%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.4332 ج.م
-0.1286%
|62.0198 ج.م
-0.0244%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|164.92 ج.م
-0.065%
|166.0083 ج.م
-0.0653%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.4839 ج.م
-0.0053%
|13.5575 ج.م
-0.0053%
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.1218 ج.م
-0.028%
|71.7511 ج.م
-0.0282%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|133.3701 ج.م
-0.0526%
|134.8985 ج.م
-0.0531%
|
QAREGP
الريال القطري
|12.9962 ج.م
-0.0051%
|13.9656 ج.م
-0.0055%
|
OMREGP
الريال العماني
|130.5114 ج.م
-0.0514%
|132.0779 ج.م
-0.052%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.8043 ج.م
-0.0054%
|13.8443 ج.م
-0.0054%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.5871 ج.م
-0.0144%
|36.8238 ج.م
-0.0145%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.5308 ج.م
-0.0128%
|32.7932 ج.م
-0.0129%
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.3556 ج.م
-0.0005%
|0.358 ج.م
-0.0002%
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الفرنك السويسري اليوم عن طريق موقعنا مصر 365، مع العلم أن سعر صرف العملات سعر متغير وفق تغيرات السوق خصوصًا مع التوتر العالمي الحالي في كل من سوق العملة وسوق الذهب.