سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر الثلاثاء: هل تعرف وصل كام في بنك مصر ؟

سعر الفرنك السويسري اليوم منتصف الأسبوع الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 في تقرير ضمن التقارير الخاصة بسعر صرف العملات الأجنبية، حيث نوضح في جدول تفصيلي سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك لنجيب على سؤال هل تعرف وصل كام في بنك مصر ؟، كافة التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في تحديث الساعة 1:48 المستوى التالي في الشراء والبيع في مقابل الجنيه المصري العملة المحلية الرسمية في البنوك المختلفة بما فيهم بنك مصر:

البنوك سعر الشراء سعر البيع بنك الكويت الوطني NBK 61.5683 ج.م 0.0671% 62.0807 ج.م 0.0975% المصرف العربى الدولى AIB 61.5375 ج.م -0.0243% 62.0198 ج.م -0.0244% بنك القاهرة 61.5049 ج.م -0.027% 62.032 ج.م -0.0122% بنك البركة 61.5049 ج.م -0.0634% 62.032 ج.م -0.0487% البنك العربى الافريقى الدولي 61.4769 ج.م -0.0849% 61.9588 ج.م -0.0854% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 61.4668 ج.م 0.0484% 62.0685 ج.م 0.0487% بنك SAIB 61.45 ج.م -0.05% 62.02 ج.م -0.01% البنك المصري الخليجي 61.4471 ج.م 0.4401% 61.989 ج.م 0.403% بنك CIB 61.4453 ج.م -0.1044% 62.032 ج.م -0.0243% بنك مصر 61.4332 ج.م -0.1286% 62.0198 ج.م -0.0244% البنك الأهلي المصري 61.4184 ج.م -0.1434% 62.0198 ج.م -0.0244% مصرف أبوظبي الإسلامي 61.3965 ج.م 0.2854% 61.6957 ج.م 0.0121% بنك الإسكندرية 61.3786 ج.م -0.0986% 62.0076 ج.م -0.0244% كريدي أجريكول 61.3337 ج.م -0.0242% 61.9344 ج.م -0.0244% بنك نكست 61.1145 ج.م -0.1223% 62.064 ج.م 0.3729% البنك المركزي المصري 61.1058 ج.م 61.1058% 61.2899 ج.م 61.2899% بنك قناة السويس 61.0525 ج.م -0.0606% 62.0198 ج.م -0.0609% بنك فيصل الإسلامي 61.04 ج.م -0.10% 61.53 ج.م 0.02% البنك الاهلي الكويتي 61.0318 ج.م 0.6139% 62.0686 ج.م 0.6117%

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أسعار العملات في بنك مصر اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.75 ج.م -0.02% 50.85 ج.م -0.02% EUREGP اليورو 57.7281 ج.م -0.0228% 58.0809 ج.م -0.0228% GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.9796 ج.م -0.0268% 68.3577 ج.م -0.0268% CHFEGP الفرنك السويسري 61.4332 ج.م -0.1286% 62.0198 ج.م -0.0244% KWDEGP الدينار الكويتي 164.92 ج.م -0.065% 166.0083 ج.م -0.0653% SAREGP الريال السعودي 13.4839 ج.م -0.0053% 13.5575 ج.م -0.0053% JODEGP الدينار الاردني 71.1218 ج.م -0.028% 71.7511 ج.م -0.0282% BHDEGP الدينار البحريني 133.3701 ج.م -0.0526% 134.8985 ج.م -0.0531% QAREGP الريال القطري 12.9962 ج.م -0.0051% 13.9656 ج.م -0.0055% OMREGP الريال العماني 130.5114 ج.م -0.0514% 132.0779 ج.م -0.052% AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.8043 ج.م -0.0054% 13.8443 ج.م -0.0054% CADEGP الدولار الكندي 36.5871 ج.م -0.0144% 36.8238 ج.م -0.0145% AUDEGP الدولار الاسترالي 32.5308 ج.م -0.0128% 32.7932 ج.م -0.0129% JPYEGP الين الياباني 0.3556 ج.م -0.0005% 0.358 ج.م -0.0002%

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الفرنك السويسري اليوم عن طريق موقعنا مصر 365، مع العلم أن سعر صرف العملات سعر متغير وفق تغيرات السوق خصوصًا مع التوتر العالمي الحالي في كل من سوق العملة وسوق الذهب.