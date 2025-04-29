سعر الفرنك السويسري اليوم

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سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر الثلاثاء: هل تعرف وصل كام في بنك مصر ؟

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سعر الفرنك السويسري اليوم منتصف الأسبوع الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 في تقرير ضمن التقارير الخاصة بسعر صرف العملات الأجنبية، حيث نوضح في جدول تفصيلي سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك لنجيب على سؤال هل تعرف وصل كام في بنك مصر ؟، كافة التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في تحديث الساعة 1:48 المستوى التالي في الشراء والبيع في مقابل الجنيه المصري العملة المحلية الرسمية في البنوك المختلفة بما فيهم بنك مصر:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
بنك الكويت الوطني NBK
 61.5683 ج.م

 0.0671%
 62.0807 ج.م

 0.0975%
المصرف العربى الدولى AIB
 61.5375 ج.م

 -0.0243%
 62.0198 ج.م

 -0.0244%
بنك القاهرة
 61.5049 ج.م

 -0.027%
 62.032 ج.م

 -0.0122%
بنك البركة
 61.5049 ج.م

 -0.0634%
 62.032 ج.م

 -0.0487%
البنك العربى الافريقى الدولي
 61.4769 ج.م

 -0.0849%
 61.9588 ج.م

 -0.0854%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 61.4668 ج.م

 0.0484%
 62.0685 ج.م

 0.0487%
بنك SAIB
 61.45 ج.م

 -0.05%
 62.02 ج.م

 -0.01%
البنك المصري الخليجي
 61.4471 ج.م

 0.4401%
 61.989 ج.م

 0.403%
بنك CIB
 61.4453 ج.م

 -0.1044%
 62.032 ج.م

 -0.0243%
بنك مصر
 61.4332 ج.م

 -0.1286%
 62.0198 ج.م

 -0.0244%
البنك الأهلي المصري
 61.4184 ج.م

 -0.1434%
 62.0198 ج.م

 -0.0244%
مصرف أبوظبي الإسلامي
 61.3965 ج.م

 0.2854%
 61.6957 ج.م

 0.0121%
بنك الإسكندرية
 61.3786 ج.م

 -0.0986%
 62.0076 ج.م

 -0.0244%
كريدي أجريكول
 61.3337 ج.م

 -0.0242%
 61.9344 ج.م

 -0.0244%
بنك نكست
 61.1145 ج.م

 -0.1223%
 62.064 ج.م

 0.3729%
البنك المركزي المصري
 61.1058 ج.م

 61.1058%
 61.2899 ج.م

 61.2899%
بنك قناة السويس
 61.0525 ج.م

 -0.0606%
 62.0198 ج.م

 -0.0609%
بنك فيصل الإسلامي
 61.04 ج.م

 -0.10%
 61.53 ج.م

 0.02%
البنك الاهلي الكويتي
 61.0318 ج.م

 0.6139%
 62.0686 ج.م

 0.6117%

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أسعار العملات في بنك مصر اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.75 ج.م

 -0.02%
 50.85 ج.م

 -0.02%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.7281 ج.م

 -0.0228%
 58.0809 ج.م

 -0.0228%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.9796 ج.م

 -0.0268%
 68.3577 ج.م

 -0.0268%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.4332 ج.م

 -0.1286%
 62.0198 ج.م

 -0.0244%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 164.92 ج.م

 -0.065%
 166.0083 ج.م

 -0.0653%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.4839 ج.م

 -0.0053%
 13.5575 ج.م

 -0.0053%
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.1218 ج.م

 -0.028%
 71.7511 ج.م

 -0.0282%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 133.3701 ج.م

 -0.0526%
 134.8985 ج.م

 -0.0531%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 12.9962 ج.م

 -0.0051%
 13.9656 ج.م

 -0.0055%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 130.5114 ج.م

 -0.0514%
 132.0779 ج.م

 -0.052%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8043 ج.م

 -0.0054%
 13.8443 ج.م

 -0.0054%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.5871 ج.م

 -0.0144%
 36.8238 ج.م

 -0.0145%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.5308 ج.م

 -0.0128%
 32.7932 ج.م

 -0.0129%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.3556 ج.م

 -0.0005%
 0.358 ج.م

 -0.0002%

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الفرنك السويسري اليوم عن طريق موقعنا مصر 365، مع العلم أن سعر صرف العملات سعر متغير وفق تغيرات السوق خصوصًا مع التوتر العالمي الحالي في كل من سوق العملة وسوق الذهب.

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