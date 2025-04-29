سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر والبنوك المصرية في منتصف التعاملات 29 أبريل 2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر في منتصف التعاملات الثلاثاء منتصف الأسبوع الموافق 29 أبريل 2025، حيث في التقرير ننشر جدول سعر صرف الريال القطري اليوم في البنوك المصرية مع نهاية الشهر ونركز على بنك مصر لأنه من أكبر البنوك الحكومية ولديه قاعدة جماهيرية من العملاء، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وصل سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر وباقي البنوك في تحديث الساعة 2:39 للمستوى التالي:

البنوك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 13.9042 ج.م -0.0033% 13.9723 ج.م -0.001% كريدي أجريكول 13.8348 ج.م -0.0055% 13.9314 ج.م -0.0055% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.0902 ج.م 0.0103% 13.9616 ج.م 0.011% بنك القاهرة 12.9962 ج.م -0.0025% 13.9506 ج.م -0.0028% بنك مصر 12.9962 ج.م -0.0051% 13.9656 ج.م -0.0055% بنك الإسكندرية 12.9803 ج.م -0.0051% 13.9479 ج.م -0.0055% البنك المصري الخليجي 12.9668 ج.م -0.0179% 13.9649 ج.م -0.0884% البنك الأهلي المصري 12.8807 ج.م -0.0051% 13.9506 ج.م -0.0055% بنك فيصل الإسلامي 12.88 ج.م -0.01% 13.95 ج.م -0.01%

ستحب قراءة: اليورو عامل كم النهارده؟ سعر اليورو اليوم 29 أبريل 2025 مقابل الجنيه نهاية الشهر

أسعار العملات في بنك مصر اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.75 ج.م -0.02% 50.85 ج.م -0.02% EUREGP اليورو 57.7281 ج.م -0.0228% 58.0809 ج.م -0.0228% GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.9796 ج.م -0.0268% 68.3577 ج.م -0.0268% CHFEGP الفرنك السويسري 61.4332 ج.م -0.1286% 62.0198 ج.م -0.0244% KWDEGP الدينار الكويتي 164.92 ج.م -0.065% 166.0083 ج.م -0.0653% SAREGP الريال السعودي 13.4839 ج.م -0.0053% 13.5575 ج.م -0.0053% JODEGP الدينار الاردني 71.1218 ج.م -0.028% 71.7511 ج.م -0.0282% BHDEGP الدينار البحريني 133.3701 ج.م -0.0526% 134.8985 ج.م -0.0531% QAREGP الريال القطري 12.9962 ج.م -0.0051% 13.9656 ج.م -0.0055% OMREGP الريال العماني 130.5114 ج.م -0.0514% 132.0779 ج.م -0.052% AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.8043 ج.م -0.0054% 13.8443 ج.م -0.0054% CADEGP الدولار الكندي 36.5871 ج.م -0.0144% 36.8238 ج.م -0.0145% AUDEGP الدولار الاسترالي 32.5308 ج.م -0.0128% 32.7932 ج.م -0.0129% JPYEGP الين الياباني 0.3556 ج.م -0.0005% 0.358 ج.م -0.0002%

ستحب قراءة: سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر الثلاثاء: هل تعرف وصل كام في بنك مصر ؟

أسعار العملات في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.79 ج.م 0.04% 50.89 ج.م 0.04% EUREGP اليورو 57.7736 ج.م 0.0455% 58.1266 ج.م 0.0457% GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.9773 ج.م -0.0023% 68.4114 ج.م 0.0537% CHFEGP الفرنك السويسري 61.4668 ج.م 0.0484% 62.0685 ج.م 0.0487% KWDEGP الدينار الكويتي 157.9569 ج.م 0.1244% 166.1389 ج.م 0.1306% SAREGP الريال السعودي 13.4543 ج.م 0.0106% 13.5681 ج.م 0.0106% BHDEGP الدينار البحريني 131.5461 ج.م 0.1036% 135.019 ج.م 0.1062% QAREGP الريال القطري 13.0902 ج.م 0.0103% 13.9616 ج.م 0.011% AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.7829 ج.م 0.0109% 13.8552 ج.م 0.0109% CADEGP الدولار الكندي 36.616 ج.م 0.0289% 36.8528 ج.م 0.029% AUDEGP الدولار الاسترالي 32.5361 ج.م 0.0053% 32.819 ج.م 0.0258% JPYEGP الين الياباني 0.3558 ج.م 0.0003% 0.3583 ج.م 0.0003%

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر عن طريق موقعنا مصر 365.