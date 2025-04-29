سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر والبنوك المصرية في منتصف التعاملات 29 أبريل 2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر في منتصف التعاملات الثلاثاء منتصف الأسبوع الموافق 29 أبريل 2025، حيث في التقرير ننشر جدول سعر صرف الريال القطري اليوم في البنوك المصرية مع نهاية الشهر ونركز على بنك مصر لأنه من أكبر البنوك الحكومية ولديه قاعدة جماهيرية من العملاء، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر
وصل سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر وباقي البنوك في تحديث الساعة 2:39 للمستوى التالي:
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
البنك المركزي المصري
|13.9042 ج.م
-0.0033%
|13.9723 ج.م
-0.001%
|
كريدي أجريكول
|13.8348 ج.م
-0.0055%
|13.9314 ج.م
-0.0055%
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|13.0902 ج.م
0.0103%
|13.9616 ج.م
0.011%
|
بنك القاهرة
|12.9962 ج.م
-0.0025%
|13.9506 ج.م
-0.0028%
|
بنك مصر
|12.9962 ج.م
-0.0051%
|13.9656 ج.م
-0.0055%
|
بنك الإسكندرية
|12.9803 ج.م
-0.0051%
|13.9479 ج.م
-0.0055%
|
البنك المصري الخليجي
|12.9668 ج.م
-0.0179%
|13.9649 ج.م
-0.0884%
|
البنك الأهلي المصري
|12.8807 ج.م
-0.0051%
|13.9506 ج.م
-0.0055%
|
بنك فيصل الإسلامي
|12.88 ج.م
-0.01%
|13.95 ج.م
-0.01%
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أسعار العملات في بنك مصر اليوم
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.75 ج.م
-0.02%
|50.85 ج.م
-0.02%
|
EUREGP
اليورو
|57.7281 ج.م
-0.0228%
|58.0809 ج.م
-0.0228%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.9796 ج.م
-0.0268%
|68.3577 ج.م
-0.0268%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.4332 ج.م
-0.1286%
|62.0198 ج.م
-0.0244%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|164.92 ج.م
-0.065%
|166.0083 ج.م
-0.0653%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.4839 ج.م
-0.0053%
|13.5575 ج.م
-0.0053%
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.1218 ج.م
-0.028%
|71.7511 ج.م
-0.0282%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|133.3701 ج.م
-0.0526%
|134.8985 ج.م
-0.0531%
|
QAREGP
الريال القطري
|12.9962 ج.م
-0.0051%
|13.9656 ج.م
-0.0055%
|
OMREGP
الريال العماني
|130.5114 ج.م
-0.0514%
|132.0779 ج.م
-0.052%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.8043 ج.م
-0.0054%
|13.8443 ج.م
-0.0054%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.5871 ج.م
-0.0144%
|36.8238 ج.م
-0.0145%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.5308 ج.م
-0.0128%
|32.7932 ج.م
-0.0129%
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.3556 ج.م
-0.0005%
|0.358 ج.م
-0.0002%
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أسعار العملات في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.79 ج.م
0.04%
|50.89 ج.م
0.04%
|
EUREGP
اليورو
|57.7736 ج.م
0.0455%
|58.1266 ج.م
0.0457%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.9773 ج.م
-0.0023%
|68.4114 ج.م
0.0537%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.4668 ج.م
0.0484%
|62.0685 ج.م
0.0487%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|157.9569 ج.م
0.1244%
|166.1389 ج.م
0.1306%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.4543 ج.م
0.0106%
|13.5681 ج.م
0.0106%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|131.5461 ج.م
0.1036%
|135.019 ج.م
0.1062%
|
QAREGP
الريال القطري
|13.0902 ج.م
0.0103%
|13.9616 ج.م
0.011%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.7829 ج.م
0.0109%
|13.8552 ج.م
0.0109%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.616 ج.م
0.0289%
|36.8528 ج.م
0.029%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.5361 ج.م
0.0053%
|32.819 ج.م
0.0258%
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.3558 ج.م
0.0003%
|0.3583 ج.م
0.0003%
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر عن طريق موقعنا مصر 365.