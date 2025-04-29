سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر

أخبار الاقتصاد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر والبنوك المصرية في منتصف التعاملات 29 أبريل 2025

سعر الريال القطري اليوم, سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر في منتصف التعاملات الثلاثاء منتصف الأسبوع الموافق 29 أبريل 2025، حيث في التقرير ننشر جدول سعر صرف الريال القطري اليوم في البنوك المصرية مع نهاية الشهر ونركز على بنك مصر لأنه من أكبر البنوك الحكومية ولديه قاعدة جماهيرية من العملاء، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وصل سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر وباقي البنوك في تحديث الساعة 2:39 للمستوى التالي:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري
 13.9042 ج.م

 -0.0033%
 13.9723 ج.م

 -0.001%
كريدي أجريكول
 13.8348 ج.م

 -0.0055%
 13.9314 ج.م

 -0.0055%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 13.0902 ج.م

 0.0103%
 13.9616 ج.م

 0.011%
بنك القاهرة
 12.9962 ج.م

 -0.0025%
 13.9506 ج.م

 -0.0028%
بنك مصر
 12.9962 ج.م

 -0.0051%
 13.9656 ج.م

 -0.0055%
بنك الإسكندرية
 12.9803 ج.م

 -0.0051%
 13.9479 ج.م

 -0.0055%
البنك المصري الخليجي
 12.9668 ج.م

 -0.0179%
 13.9649 ج.م

 -0.0884%
البنك الأهلي المصري
 12.8807 ج.م

 -0.0051%
 13.9506 ج.م

 -0.0055%
بنك فيصل الإسلامي
 12.88 ج.م

 -0.01%
 13.95 ج.م

 -0.01%

ستحب قراءة: اليورو عامل كم النهارده؟ سعر اليورو اليوم 29 أبريل 2025 مقابل الجنيه نهاية الشهر

أسعار العملات في بنك مصر اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.75 ج.م

 -0.02%
 50.85 ج.م

 -0.02%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.7281 ج.م

 -0.0228%
 58.0809 ج.م

 -0.0228%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.9796 ج.م

 -0.0268%
 68.3577 ج.م

 -0.0268%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.4332 ج.م

 -0.1286%
 62.0198 ج.م

 -0.0244%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 164.92 ج.م

 -0.065%
 166.0083 ج.م

 -0.0653%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.4839 ج.م

 -0.0053%
 13.5575 ج.م

 -0.0053%
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.1218 ج.م

 -0.028%
 71.7511 ج.م

 -0.0282%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 133.3701 ج.م

 -0.0526%
 134.8985 ج.م

 -0.0531%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 12.9962 ج.م

 -0.0051%
 13.9656 ج.م

 -0.0055%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 130.5114 ج.م

 -0.0514%
 132.0779 ج.م

 -0.052%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8043 ج.م

 -0.0054%
 13.8443 ج.م

 -0.0054%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.5871 ج.م

 -0.0144%
 36.8238 ج.م

 -0.0145%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.5308 ج.م

 -0.0128%
 32.7932 ج.م

 -0.0129%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.3556 ج.م

 -0.0005%
 0.358 ج.م

 -0.0002%

ستحب قراءة: سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر الثلاثاء: هل تعرف وصل كام في بنك مصر ؟

أسعار العملات في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.79 ج.م

 0.04%
 50.89 ج.م

 0.04%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.7736 ج.م

 0.0455%
 58.1266 ج.م

 0.0457%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.9773 ج.م

 -0.0023%
 68.4114 ج.م

 0.0537%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.4668 ج.م

 0.0484%
 62.0685 ج.م

 0.0487%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 157.9569 ج.م

 0.1244%
 166.1389 ج.م

 0.1306%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.4543 ج.م

 0.0106%
 13.5681 ج.م

 0.0106%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 131.5461 ج.م

 0.1036%
 135.019 ج.م

 0.1062%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 13.0902 ج.م

 0.0103%
 13.9616 ج.م

 0.011%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.7829 ج.م

 0.0109%
 13.8552 ج.م

 0.0109%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.616 ج.م

 0.0289%
 36.8528 ج.م

 0.029%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.5361 ج.م

 0.0053%
 32.819 ج.م

 0.0258%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.3558 ج.م

 0.0003%
 0.3583 ج.م

 0.0003%

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بنك مصر عن طريق موقعنا مصر 365.

أخر التحديثات

تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5394 للشراء في تحديث 08:30 مساءًا

ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5400 للشراء في تحديث 08:00 مساءًا

تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5394 للشراء في تحديث 06:20 مساءًا

أضف تعليق